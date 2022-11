RZ Pellets WAC gegen FC Red Bull Salzburg endet wie beim Hinspiel mit einem 2:1-Sieg der Roten Bullen. Die wichtigsten Statements zu dieser Partie des 15. Spieltages der ADMIRAL Bundesliga nachfolgend.

Ging gegen Bernardo (li.) und die Roten Bullen diesmal leer aus: Tai Baribo (re.). Der 24-jährige Israeli, mit 7 BL-Treffern Top-Torjäger des WAC in diesem Herbst, wartet seit zwei BL-Partien auf einen Torerfolg.

"Ist Premiere, dass ich mich das 1. Mal über Schiedsrichter beschwere"

WAC-Coach Robin Dutt über...

…die Elfmetersituation: „Den Elfmeter selbst kann man diskutieren, aber da muss der Schiedsrichter eine Sekunde warten. Der Spieler klärt den Ball zu Veratschnig und der hätte den Ball mit einer Drehung ins Tor schießen können.“



…das Spiel und den Kader: „Wir haben Druck gemacht und die Laufbereitschaft und das Spiel nach vorne war richtig engagiert. Dass Salzburg trotzdem wesentlich gefährlicher war, ist gar kein Zweifel. Wir sind ein Team und wir haben keinen allzu großen Kader. Wir brauchen alle.“



…die nicht genau kalkulierte Nachspielzeit: „Es ist eine Premiere, dass ich mich das erste Mal über den Schiedsrichter beschwere. Das ist jede Woche so. Wir stoppen die Zeit und es stimmt hinten und vorne nicht. Wir hatten eine VAR-Unterbrechung von 2 Minuten und ich finde, die Schiedsrichter müssten das konsequenter stoppen. Es wird einfach nach Gefühl gemacht und hier hat Gefühl nichts zu suchen. Die Zeit muss definitiv gestoppt werden.“



WAC-Abwehrspieler Michael Novak:

…das Spiel: „Wenn du ein Tor schießt, fängt jeder Gegner zum Nachdenken und Wackeln an. Das war zwar ein bisschen spät, aber ich bin trotzdem stolz auf die Mannschaft.“



…zum nicht gegeben Elfmeter durch VAR-Entscheidung und Kritik an Schiedsrichter Weinberger: „Das Handspiel sieht nicht nach Absicht aus. Wenn wir immer von ‚klarer Fehlentscheidung‘ reden, ist das für uns extrem bitter. Dann schauen sie sich das zehn Minuten an und es gibt vier Minuten Nachspielzeit, wo der Gegner wackelt. Der Schiedsrichter ist nicht schuld, aber er hat mal wieder dem Größeren mehr Gefallen getan als uns.“

„Die Spieler brauchen ein bisschen einen Druck“

WAC-Präsident Dietmar Riegler (vor dem Spiel) über...

…die aktuelle Situation im Verein: „Wir hätten uns die Saison leichter vorgestellt, jedoch haben wir zu Beginn der Saison gesagt, wir verjüngen den Kader und machen einen Umbruch. Da ist es ganz normal, dass es Hochs und Tiefs gibt. Natürlich ist es bei uns krass, wir gewinnen drei Partien, dann verlieren wir wieder vier, fünf. Das wollen wir abstellen und wir wollen in einen Rhythmus hineinkommen, wo wir konstant punkten.“



…Robin Dutt: „Ich schätze ihn sehr und habe ein gutes Verhältnis mit ihm. Er ist ein absoluter Fachmann und passt gut zu uns nach Wolfsberg. Aber die Trainer haben unterschiedliche Mentalitäten und ich habe immer versucht, einen Trainer zu finden, der zur Mannschaft passt. Dutt passt zu uns, aber mir kommt vor, die Spieler brauchen einmal ein bisschen einen Druck. Es liegt an der Mannschaft selbst. Sie müssen selbst mit diesem Druck fertigwerden und rauskommen aus diesem Kessel. Wir werden so gut unterstützen, wie es geht. Wenn ich böse bin, wissen sie, dass ich es ernst meine und dann kommt wieder ein gewisser Ruck durch die Mannschaft und dann sind wir wieder auf der Erfolgsspur. Und so geht es auf und ab."

"Nach dem Anschluss wurde es nochmal hitziger"

RB Salzburg-Matthias Jaissle:

…das Spiel: „Großes Lob an die Mannschaft, weil es nicht selbstverständlich ist, nach so einer Woche im San Siro beim WAC so eine Leistung zu bringen. Es war ein Spiel um die 2. Bälle, aber wir haben den Sack nicht zugemacht und nach dem Anschluss wurde es nochmal hitziger und wir mussten aufgrund der englischen Wochen an unsere Grenzen gehen. Wir sind dankbar, dass wir so ein Spiel raushauen konnten nach den englischen Wochen.“



…mögliches Wunschlos für die Europa League: „Man sollte sich die Ziele nicht zu hoch hängen. Wir warten die Auslosung ab mit einer großen Spannung.“



FC Salzburg-Stürmer Junior Adamu über...

…das Spiel: „Es war ein wichtiges Spiel für uns, auch dass wir drei Punkte geholt haben. Wir wollten es schön beenden. Sie waren heute echt stark und haben gegen uns gut gekämpft. Der Platz war schwer zu spielen und es war nicht einfach. Die drei Punkte sind das Wichtigste.“

…die Elfmetersituation: „Es ist so viel passiert mit Fehlentscheidungen, wir wollten nicht, dass so etwas nochmal passiert. Deswegen ist jeder hingegangen und hat gesagt, dass es kein Elfer sein soll.“



…einen kommenden Wunschgegner für die Auslosung in der Europa League: „Ich wünsche mir Manchester United und freue mich auf die Europa League.“



RBS-Sportdirekter Christoph Freund über...

…sein Verhältnis zu Oliver Mintzlaff: „Sehr gut und vertrauensvoll. Es ist eine große Ehre für ihn, diesen Job anzutreten. Wir hoffen, dass er uns weiterhin die Möglichkeiten gibt, unser Konzept mit unseren jungen Spielern weiterzuführen.“

…das frühzeitige Abpfeifen der vermeintlichen Elfmeter-Situation im Salzburger Strafraum: „Wenn der Schiedsrichter nicht reinpfeift, wäre es eine Topchance für den WAC gewesen, die vorenthalten wurde.“



…Leistung von FC Red Bull Salzburg: „In der ersten Hälfte souverän, in der zweiten Hälfte haben sie es vermissen lassen, das Spiel vorzeitig zu entscheiden. Deswegen ist es nochmal spannend geworden, aber unterm Strich ein verdienter Sieg.“



…Leistung vom WAC: „Man hat den Salzburgern sehr viel angeboten, aber in der zweiten Hälfte, speziell nach dem Anschlusstreffer, war der WAC im Kopf so weit, dass sie dachten, sie können heute einen Punkt holen und dann war die Leistung gut.“

