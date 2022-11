Die Partie zwischen Schlusslicht TSV Egger Glas Hartberg gegen Aufsteiger SC Austria Lustenau (aktuell Achter) endet mit 1:1. Die wichtigsten STATEMENTS zur Partie des 15. Spieltages der ADMIRAL Bundesliga siehe nachfolgend. Spiel-FILM im Ligaportal-LIVETICKER.





Erfolgreiche Grätsche gegen Okan Aydin (li.) von Hakim Guenouche. Der 22-jährige, französische Lustenauer Linksverteidiger erzielte im 15. Einsatz sein 1. Bundesliga-Tor. Und was für eins...Marke Sehenswert. Doch die 1:0-Pausenführung brachte der Aufsteiger nicht ins Ziel, weil der TSV zurückkam und ausglich.

TSV Egger Glas Hartberg – SC Austria Lustenau 1:1 (0:1)

Tore: 0:1 (29.) Guenouche, 1:1 (58.) Providence. Schiedsrichter: Alain Sadikovski

„2. Halbzeit hat gezeigt, dass wir im Stande sind, mit einem Rückstand umzugehen“

Klaus Schmidt (Trainer TSV Egger Glas Hartberg): „Schwer. Natürlich sind wir enttäuscht, weil wir die 2. Halbzeit klar für uns hatten und im Lauf des Spieles immer besser reingekommen sind und am Ende die eine oder andere nicht so kleine Chance hatten. Der Führungstreffer wäre verdient gewesen. Man sieht die Verunsicherung in der Mannschaft, wenn man in Rückstand ist. Aber die zweite Halbzeit hat gezeigt, dass wir im Stande sind, mit einem Rückstand umzugehen. Wir haben Mut gezeigt, dass wir das wieder besser angegangen sind. Wir haben uns mehr erwartet und die Lustenauer wären heute sicher zu biegen gewesen.“



Jürgen Heil (TSV Egger Glas Hartberg): „Wir haben Moral bewiesen, aber ein Punkt ist zu wenig. Du musst als Sieger vom Platz gehen. Ich habe letzte Woche schon beim Interview gesagt, wir sind in der Scheißgasse. Wenn der Schädel nicht frei ist, sind die Beine langsam und das merkt man bei uns ein bisschen. Wir waren heute klar überlegen und müssen das Spiel zu unseren Gunsten entscheiden.“

„Werden entscheiden, was für den Verein das Beste ist“

Erich Korherr (Obmann TSV Egger Glas Hartberg) über...

…das Spiel und die Leistung seiner Mannschaft: „Die 2. Halbzeit war schwer in Ordnung. Nach dem 0:1 sind wir super zurückgekommen und waren dem 2:1 näher als Lustenau. Sehr viele Spieler sind heute an die Leistungsgrenzen gegangen und haben körperlich eine Topleistung abgeliefert und das stimmt mich positiv. Es geht in die richtige Richtung und wir wollen dranbleiben und einen guten Abschluss machen. Mit unserem Budget können wir keine großen Sprünge machen.“



…Zukunft von Klaus Schmidt als Trainer bei Hartberg: „Wir werden uns nach der Meisterschaft zusammensetzen, das Trainerteam und ich und werden dann entscheiden, was für den Verein das Beste ist.“



…kommendes Heimspiel gegen Rapid: „Es sollte ein Dreier kommen. Wir wissen, es wird schwierig, aber wir werden alles versuchen, zum Abschluss einen Dreier zu machen.“

Mader: "Waren sehr harmlos unterwegs"

Markus Mader (Trainer SC Austria Lustenau) über...

…den Spielverlauf: „Irgendwie wollten es beide Mannschaften, aber irgendwie konnten beide Mannschaften nicht so recht. Die erste Halbzeit war auf unserer Seite und in der zweiten Halbzeit war der Gegner besser. Wir konnten den Ball nicht mehr halten und haben wichtige Zweikämpfe verloren. Vielleicht gerecht, vielleicht auch ungerecht. Wir fahren mit einem Punkt aus Hartberg nach Hause und werden die Lehren ziehen. Oftmals ist es individuelle Qualität, die an diesem Tag nicht gepasst hat. Schlussendlich zeigt das eine Tor und die beiden Torschüsse, dass wir sehr harmlos unterwegs waren prinzipiell.“



…die aktuelle Verteidigungssituation: „Wir müssen uns etwas überlegen, weil zwei Innenverteidiger fix fehlen werden. Wer diese Positionen schlussendlich spielen wird, werden wir sehen.“



Walter Kogler (Sky Experte) über...

…Hartberger Leistung: „Die Belastung, dieses Spiel gewinnen zu müssen, hat einige Spieler gelähmt. Das hat man der Mannschaft lange angesehen. In der zweiten Hälfte war es dann deutlich besser und die Mannschaft war nahe dran am Sieg. Letztendlich tut es weh, zwei Punkte nicht gemacht zu haben.“



…Lustenauer Leistung: „Sie werden im Großen und Ganzen zufrieden sein. Ich denke, dass die Lustenauer mit diesem einen Punkt sehr gut leben können.“

Statement-Quelle: Sky Sport Austria

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL