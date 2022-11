Nach der zu hoch ausgefallenen Niederlage in Graz, erreichte CASHPOINT SCR Altach im Retourmatch in Runde 15 der ADMIRAL Bundesliga immerhin ein 1:1-Remis gegen Vizemeister SK Puntigamer Sturm Graz. Nachfolgend die wichtigsten Statements zum Sonntags-Spiel im "Ländle", wobei Sturm-Coach Christian Ilzer kein "Blatt vor den Mund" nahm. Doch lesen Sie selbst...

Adthe Nuhiu, der heute sein bereits 8. BL-Tor in dieser Saison erzielte, als "Sturm-Sandwich" zwischen Borkovic und Wüthrich. Symptomatische Szene für ein intensives Match.

SCR Altach - SK Sturm Graz, 1:1 (1:1)

Torfolge: 0:1 Kiteishvili (11., Elfer), 1:1 Nuhiu (15.). SR: Manuel Schüttengruber

"Das war Werbung für den Fußball"

Miroslav Klose (Trainer SCR Altach) über...

…das Spiel: „Ich erlebe es täglich im Training, dass es vorwärts geht und dass die Jungs anfangen, daran zu glauben. Das ist für mich das Entscheidende, wie sie heute dagegengehalten haben. Das war Werbung für den Fußball, wie offensiv und mutig die beiden Mannschaften das heute angegangen sind.“

…den neuen Sportdirektor: „Es waren von Anfang an sehr gute und intensive Gespräche. Jetzt lassen wir ihn in Ruhe arbeiten und ich habe ein gutes Gefühl. Wir müssen in die richtige Richtung denken und das sieht momentan auch genauso aus. Wir sind in erster Linie einmal Arbeiter und haben eine Vorstellung und eine Vision.

SCRA-Abwehrspieler Felix Strauss über...

…den Elfmeter: „Ich wollte den Ball blocken, Alex läuft weiter, ist schon ein bisschen im Fliegen und dann gibt es die Berührung. Es hat sich im Spiel nach gar nichts angefühlt, aber wenn man die Bilder sieht, kann man ihn vielleicht geben.“

…das aberkannte Tor von Sturm: „Er will mich blocken, stellt mir dann den Fuß rein und trifft mich auch. Für mich ist das ein Foul.“

Georg Festetics (Sportdirektor SCR Altach) über...

…seinen neuen Job: „Ich freue mich wieder in meiner Heimat zurück zu sein und kenne den SCR Altach schon seit vielen Jahren. Ich wusste vorher natürlich ganz genau, was und wer mich hier erwartet und insofern musste ich nicht zweimal nachdenken. Die Arbeitsbedingungen und die Infrastruktur haben sich hier unglaublich schnell entwickelt und auch die handelnden Personen sind sehr spannend. Außerdem haben wir eine spannende Mannschaft, die mir das Gefühl gibt, dass hier etwas am entstehen ist.“

…seine Vorstellungen: „Wir wollen den Bezug zur AKA verstärken und wirklich junge Spieler heranführen. Wir wollen einen Kaderschmiede mit einem starken Vorarlberger Herz schaffen und ergänzend dazu top talentierte Ausländer holen. Die Bedingungen mit dieser langen Pause sind natürlich optimal, das gibt es nicht einmal im Sommer. Ich habe jetzt einiges vor, muss aber zuerst einmal den Klub, die Menschen und die Prozesse kennenlernen und dann werden wir uns für das Wintertransferfenster rüsten.“

„Werden uns verstärken müssen“

…den aktuellen Kader: „Es ist eine spannende Mannschaft, aber natürlich gibt es ein paar Themen. Wir bekommen zu viele Tore und da werden wir uns verstärken müssen. Offensiv geht da aber schon einiges mit Spielern, die hoch pressen können und ordentlich Gas geben können. Das werden wir in die richtigen Wege leiten.“

…Trainer Miroslav Klose: „Wir sind beide Arbeiter, aber wir wollen vor allem das Selbe und das Beste für Altach.“

Philipp Netzer (Leiter der Nachwuchsabteilung SCR Altach) über...

…seine Verabschiedung: „Es war unglaublich. Ich wusste von nichts, war total geflasht von dieser Choreografie und es war wirklich eine super Aktion von unseren Fans. Ein toller Abschied.“

…seine neue Aufgabe im Verein: „Es ist sehr spannend und es sind viele neue Sachen. Ich lerne gerne jeden Tag etwas Neues und jetzt mit der zusätzlichen Aufgabe als Schnittstelle Profis, Juniors und Akademie ist das eine tolle Sache.“

"Dann haben wir im Dezember wieder einen Meister, aber egal"

Christian Ilzer (Trainer Sturm Graz) über...

…das Spiel: „Für den neutralen Beobachter war es ein sehr interessantes Spiel mit vielen Abschlüssen und vielen Torraumszenen. Wir waren das bessere Team in der 1. Halbzeit, in der 2. Halbzeit war es dann auf Augenhöhe. Ich bin zufrieden mit unserem Auftritt, aber Altach hat richtig gut dagegengehalten und sich den Punkt auch verdient.“

…das nicht gegebene 2:1: „Also wenn man das pfeift und sich bei so einem Tor der VAR einmischt, dann stimmt einiges nicht. Da sind wir im Kinderfußball. Das ist doch nie und nimmer ein Foul und somit verlieren wir hier durch eine Schiedsrichterentscheidungen zwei Punkte. Er kommt auch nicht zum Interview und das zeigt, dass er ganz genau weiß, was er hier gemacht hat. Diese Entscheidung ist wirklich sehr bitter. Wenn man über die Saison schaut, wie oft Salzburg von Schiedsrichterentscheidungen profitiert hat und wir nicht profitieren konnten, dann ist es gegen so einen übermächtigen Gegner unmöglich dranzubleiben. Das muss man auch einmal ganz ehrlich sagen. Man muss sich Salzburg trauen, am Platz anzugreifen, aber auch außerhalb. Es ist nicht korrekt, wie oft Salzburg profitiert und uns werden wieder zwei Punkte weggenommen. Dann haben wir wieder im Dezember einen Meister, aber egal.“

…die VAR Entscheidungen: „Es reicht nicht nur, wenn man den Ligakrösus nur am Platz attackiert, man muss auch außen herum klare Statements treffen. Wir wurden benachteiligt, genauso wie der WAC gestern, genauso wie Austria Klagenfurt und, und, und. Irgendwann ist dann einmal genug und ich denke, so ist es extrem schwer gegen eine Mannschaft, die einen Marktwert hat, der so groß ist, wie von allen anderen elf Mannschaften zusammen.“

…das bittere Europacup-Aus: „Der Mannschaft geht es soweit gut, aber natürlich war das ein richtiger Keulenschlag. Wir haben uns so viel vorgenommen, haben wirklich eine gute Gruppenphase gespielt und am Ende war es dann einfach zu wenig. Es haben ein paar Kleinigkeiten gefehlt und das braucht man auch nicht beschönigen. Viele Dinge waren aber natürlich auch sehr gut. Jetzt gilt es den Fokus auf die Liga zu richten.“

Sturm-Kapitän Stefan Hierländer: „Wir haben gewusst, dass Altach eine gute Mannschaft ist und alles reinhauen wird. Wir haben sie gut analysiert und es ist genau das offene Spiel geworden. Der Spielverlauf war vielleicht nicht in unsere Richtung, aber wir nehmen einen Punkt mit und damit müssen wir zufrieden sein.“

"Für die nahe Zukunft kann ich das ausschließen“

Andreas Schicker (Geschäftsführer Sport Sturm Graz) über das Wechselgerücht rund um ihn zu Rapid: „Scheinbar weiß der Krone Journalist mehr als ich. Es hat sich von Rapid keiner gemeldet und ich habe es auch schon erwähnt, der Weg in Graz ist für mich nicht zu Ende. Ich fühle mich sehr wohl, wir haben ein funktionierendes Team und von dem her ist das ein Gerücht und nicht mehr. Jetzt ist es nicht interessant. Was in drei, vier Jahren ist, da weiß man nie was passiert. Für die nahe Zukunft kann ich das aber ausschließen.“

Nach 95 Minuten pfeift Schiedsrichter #Schüttengruber diese intensive Partie ab. Trotz einiger guter Chancen konnten wir den Sieg nicht einfahren. #sturmgraz #AdmiralBL #ALTSTU #GEPAPictures

ALT 1:1 STU | ⏱️ 90+5' pic.twitter.com/MzlcF59FJL — SK Sturm Graz (@SKSturm) November 6, 2022

Marc Janko (Sky Experte) über...

…das aberkannte Tor von Sturm: „Das darfst du nicht pfeifen. Es ist ein ganz normaler Zusammenstoß und wenn beide zu Boden gehen, passiert gar nichts. Ich meine auch gesehen zu haben, dass Strauss seltsam fällt. Das heißt, er fällt nicht sofort, sondern schaut, ob es gefährlich wird und deshalb ist er dann hingefallen. Der Hauptpunkt ist aber, dass die Schiedsrichter seit Monaten gebetsmühlenartig sagen, dass der VAR nur bei einer klaren Fehlentscheidung eingreifen darf und das war doch keine klare Fehlentscheidung. Mit Sicherheit nicht. Laut dem aktuellen Regelwerk hätte er also gar nicht eingreifen dürfen.“

…die Europacup-Saison von Sturm: „Dass man mit 8 Punkten ausscheidet, ist richtig bitter und eigentlich fast absurd. Trotzdem habe ich bei ihnen eine Entwicklung gesehen auf dem internationalen Parkett. Sie haben in den ersten Jahren ein bisschen gebraucht, bis sie auf dieser Bühne angekommen sind. Das war diesmal alles andere als eine Jausen-Gruppe und sie haben eine herausragend gute Rolle gespielt.“

„Andreas Schicker weiß ganz genau, was er an Sturm Graz hat“

…das Gerücht Andreas Schicker zu Rapid: „Er weiß ganz genau, was er an Sturm Graz hat. Ein Wechsel zu Rapid birgt natürlich immer große Chancen, aber eben auch große Risiken. Wenn das nicht gut geht, hat er seinem bisher sehr guten Namen einen nicht ganz so großen Gefallen getan. Er sieht seine Arbeit und sein Projekt selber noch nicht am Ende und da kann man noch einiges verbessern.“

…die Pläne des neuen Altacher Sportdirektors: „Was ich ein wenig besorgniserregend finde ist, dass du nur mehr überwiegend regionale Spielern rekrutieren und diese fördern willst. Dadurch beschränkst du dich ein wenig selbst und ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Den Altacher Fans würde es wahrscheinlich schon reichen, wenn man sich auf Österreicher beschränkt und da hat man eine größere Wiese zum Abgrasen. Es klingt cool, lustig und populär, aber es ist wahrscheinlich nicht wirklich zielführend. Ich halte so einen Plan für fragwürdig.“

Statement-Quelle: Sky Sport Austria

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL und RiPu