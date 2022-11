Die bevorstehende FIFA Fußball WM 2022 bringt eine ungewöhnlich lange, fast 3-monatige Winterpause mit sich. Das letzte ADMIRAL Bundesliga-Spiel in diesem Kalenderjahr absolviert der SK Rapid Wien bereits am kommenden Samstag, 12. November, auswärts bei Schlusslicht TSV Hartberg - ab 17 Uhr im Ligaportal-LIVETICKER. Anschließend bekommt die Mannschaft von Interimstrainer Zoran Barisic eine Woche frei, ehe der Trainingsbetrieb dann wieder aufgenommen und das eine oder andere Testspiel bis Weihnachten absolviert wird.

Geschichtsträchtiges Duell zweier Kultklubs

Ein internationales Kräftemessen konnte nun bereits fixiert werden. Am Freitag, 9. Dezember 2022, bestreitet der SK Rapid in Hütteldorf ein internationales Testspiel gegen den deutschen Traditionsverein Schalke 04 (Anpfiff: 19 Uhr).

Das letzte Duell gegen den Kultklub aus dem Ruhrgebiet bestritt der SK Rapid im Jänner 2015 im Zuge eines Freundschaftsspiels im Ernst-Happel-Stadion. Philipp Schobesberger und Deni Alar sorgten mit jeweils einem Treffer für den 2:1 Testspielerfolg über den deutschen Traditionsverein.

Pflichtspiele zwischen den beiden Vereinen gab es erst eines, dieses war dafür aber umso geschichtsträchtiger. In der Saison 1940/41 traf der SK Rapid im Finale um die deutsche Meisterschaft im Olympiastadion in Berlin auf die Knappen aus Gelsenkirchen. Vor 95.000 Zusehern krönten sich die Hütteldorfer angeführt von Cheftrainer Leopold Nitsch nach einem 0:2 Pausenrückstand und einer fulminanten Aufholjagd im zweiten Durchgang mit einem 4:3 Erfolg zum deutschen Fußballmeister.

Georg Schors leitete damals mit dem 1:3 Anschlusstreffer die Wende ein, welche durch einen Hattrick von Franz "Bimbo" Binder innerhalb von 9 Minuten vollendet wurde. Ein Jahr zuvor in der Saison 1939/40 belegte der SK Rapid noch den 3. Platz in der deutschen Meisterschaft. Der Meistertitel im Jahr darauf ist bis heute unvergessen und auf ewig in den Geschichtsbüchern verankert.

Zuletzt in Hütteldorf trafen die beiden Traditionsklubs anlässlich des 110. Jubiläums des SK Rapid aufeinander, im Juli 2009 blieben die Königsblauen mit 2:1 im ausverkauften Gerhard-Hanappi-Stadion siegreich, der grün-weiße Führungstreffer ging damals übrigens auf das Konto von Erwin „Jimmy“ Hoffer, der kurz danach zur SSC Napoli wechselte.

Vorverkaufsinformationen

Der Vorverkauf für AboPLUS- und Abo16-BesitzerInnen startet am Mittwoch, 9. November 2022 um 11 Uhr. Dabei haben alle AbonnentInnen die Möglichkeit ihren gewohnten Sitzplatz zu buchen und profitieren darüber hinaus auch von einem Ticket-Treuerabatt.

Ebenfalls am 9. November 2022 startet der Mitgliedervorverkauf, der freie Verkauf schließlich am Montag, 14. November 2022 um 11:00 Uhr.

Tickets sind wie gewohnt im Fancorner in Hütteldorf, in den Fanshops sowie online unter rapidshop.at erhältlich.

Einst krönten wir uns gegen Schalke 04 zum deutschen Meister, heuer dürfen wir den deutschen Traditionsverein am 9. Dezember zu einem Testspiel in Hütteldorf willkommen heißen.



Fotocredit: SK Rapid