Nach Rd. 15 der ADMIRAL Bundesliga und eine Runde vor der fast 3-monatigen Pause stehen die "Winter-Stockerlplätze" vorzeitig fest. Liga-Leader FC Red Bull Salzburg wird nach dem 2:1 beim WAC als Spitzenreiter überwintern. Gefolgt von Vizemeister SK Sturm Graz, der sich nach dem bitteren Europa League-Aus 3 Tage später zu einem 1:1 in Altach aufraffte und Platz 2 winterfest machte. Rang 3 bleibt beim LASK "zementiert", trotz der ersten Auswärtsniederlage. Spannend vor Rd. 16 ist, wer im Vierkampf Rapid Wien (4.), Austria Klagenfurt (5.), WSG Tirol (6.), alle je 21 Zähler, und dem Siebenten FK Austria Wien (20) drei Monate die Tabelle unter den Top 6 zieren wird? Weiter Wissenswertes in der nachfolgenden Nachlese mit Fakten & Daten. Das HIER könnte Sie auch interessieren.

Nach einem Zuckerpass von Luka Sučić nahm Noah Okafor den Ball elegant mit und vollendete hier cool zur Salzburger 1:0-Führung. Baumgartner & Schifferl vom WAC blieb nurmehr das Nachsehen.

Okafor & Sučić als "Wölfe-Schreck"

RZ Pellets WAC – FC Red Bull Salzburg 1:2 (0:2)

Noah Okafor erzielte sein 7. BL-Tor in dieser Saison. Gegen den WAC scorte der 22-jährige Schweizer zum 3. Mal lin der Liga – nur gegen die WSG Tirol häufiger (6). Luka Sučić lieferte seinen 4. BL-Assist in dieser Saison ab – so viele wie in seinen ersten zwei Saisonen zusammen. Die Vorbereitung vom 20-jährigen, gebürtigen Linzer zum Führungstor durch Okafor war vom Feinsten: elegant mit dem Außenrist! Der kroatische Nationalspieler ein Filigrantechniker, der sechs seiner 8 BL-Assists gegen die Kärntner beisteuerte.

Wie Noah Okafor erzielte auch Junior Adamu sein 7. BL-Tor in dieser Saison – so viele wie in der Vorsaison 2021/2022 gesamt. Der 21-jährige ÖFB-Teamstürmer scorte zum 3. Mal gegen den WAC – nur gegen Austria Wien häufiger (4). Junior Adamu erzielte jedes seiner 7 Saisontore in Auswärtsspielen und gesamt 12 seiner 14 BL-Tore in der Fremde.

Der deutsche Spätsommer-Neuzugang Maurice Malone ist aktuell "Torschütze vom Dienst" beim WAC, erzielte sein 4. BL-Tor und traf erstmals daheim und in 2 Spielen in Folge. Thorsten Röcher lieferte seinen 3. BL-Assist in dieser Saison ab – mehr waren es es beim WAC für ihn in einer BL-Saison nie.

8. BL-Doppelpack für "Phantom Pink"

SV Guntamatic Ried – SK Austria Klagenfurt 2:2 (1:0)

SVR-Stürmer Seifedin Chabbi erzielte seinen 2. BL-Doppelpack – beide für die SV Guntamatic Ried (zuvor im September 2021 gegen die WSG Tirol).

Das "Tor-Phantom" hat es schon wieder getan und stand goldrichtig: Markus Pink erhöhte sein BL-Torkonto in dieser Saison auf 12 – so viele waren es zuvor für den 31-jährigen, gebürtigen Klagenfurter nur 2021/22 (ebenfalls 12). Der Goalgetter erzielte 24 Tore für Austria Klagenfurt, eines mehr als für seine 4 Klubs zuvor zusammen. Der Klagenfurter Kapitän markierte seinen 8. BL-Doppelpack – alle für Austria Klagenfurt. Erstmals traf Pink in zwei aufeinanderfolgenden Spielen doppelt. Es war sein 4. BL-Doppelpack in dieser Saison – Höchstwert aller Spieler.

Sinan Karweina lieferte seinen 5. BL-Assist ab – alle fünf für Markus Pink. Kein anderer Spieler lieferte in dieser BL-Saison so viele Assists für den gleichen Mitspieler ab. Florian Rieder steuerte in seinem 100. BL-Spiel seinen 15. Assist bei, zwei davon in dieser Saison – beide auswärts.

Krönte seine Leistung mit seinem 1. Bundesliga-Tor: Hakim Guenouche. Der 22-jährige, französische Linksverteidiger schoss Aufsteiger Austria Lustenau am Samstag mit einem "Sonntagsschuss" in Hartberg beim 1:1-Endstand in Führung.

"Tor de France" - BL-Premierentreffer für 2 "Trikolore"

TSV Egger Glas Hartberg – SC Austria Lustenau 1:1 (0:1)

Hakim Guenouche erzielte in seinem 15. BL-Spiel mit seinem 7. Schuss sein erstes Tor. Premieren-Treffer auch für Ruben Providence, im 6. BL-Spiel dieser Saison nach 4. Torschuss. Mit Guenouche und Providence trafen erstmals in einem Spiel der ADMIRAL Bundesliga 2 Franzosen.

Eylon Almog lieferte in seinem 8. BL-Spiel seinen ersten Assist ab. Der 23-jährige Israeli des TSV Hartberg gab 3 Schüsse ab – Höchstwert in diesem BL-Match.

Er hat´s schon wieder getan, der "Herr der Lüfte": 1,96 Meter-Mittelstürmer und Altacher Torgarant Atdhe Nuhiu wieder mal obenauf, hier als "Sturm-Sandwich" zwischen Borkovic & Wüthrich.

Sturm Graz einzig in dieser Saison auswärts unbesiegt

CASHPOINT SCR Altach – SK Puntigamer Sturm Graz 1:1 (1:1)

Der SK Puntigamer Sturm Graz blieb erstmals in den ersten sieben Auswärtsspielen einer BL-Saison unbesiegt (3S 4U).

Der lange Verletzte Otar Kiteishvili erzielte sein 3. BL-Tor in dieser Saison – zwei mehr als vergangene Saison. Mit 3 Toren ist der 26-jährige Georgier gleichauf mit Emanuel Emegha und Rasmus Højlund der beste Torschütze von Sturm Graz in dieser BL-Saison.

Atdhe Nuhiu erzielte sein 8. BL-Tor in dieser Saison – so oft traf der 33-jährige Kosover zuvor nur 2011/12 und nie häufiger. Der Altacher Sturmtank erzielte sein 6. Kopfballtor in dieser BL-Saison – so viele Tore per Kopf gelangen seit detaillierter Datenerfassung (2013/14) sonst nur Shon Weissman (WAC, 2019/20) und Terrence Boyd (SK Rapid, 2013/14) in einer BL-Saison (je 8).

SCRA-Youngster Jan Jurčec lieferte seinen 2. BL-Assist ab – beide in der Anfangs-Viertelstunde. Noah Bischof gab 5 Schüsse ab – Höchstwert in diesem BL-Spiel.

Ringen um jeden Zentimeter und Ball - wie hier zwischen Reinhold Ranftl (li.) und Kofi Schulz - doch Fußball wurde zwischen der WSG Tirol und Austria Wien auch gespielt.

B&B: Behounek & Bacher behalten Ball bei sich

WSG Tirol – FK Austria Wien (0:0)

WSG Tirol-Akteur Valentino Müller gab mit 4 Schüssen die meisten in diesem Spiel ab. Das Wattener Innenverteidiger-Duo Raffael Behounek & Felix Bacher spielte 34 Pässe zueinander – Höchstwert in diesem BL-Spiel.

Austria-Unterschiedsspieler Dominik Fitz bereitete 7 Schüsse direkt vor – kein anderer Akteur in dieser Partie mehr. Kapitän Manfred Fischer gewann mit 9 Zweikämpfen die meisten in dieser Partie. FAK-Innenverteidiger Johannes Handl hatte acht klärende Aktionen – Höchstwert in diesem BL-Spiel.

Erste Auswärtsniederlage für LASK - Rapid Vierter

SK Rapid Wien – LASK 1:0 (1:0)

Der SK Rapid revanchierte sich für die 2:1-Hinspielniederlage im August in Pasching und kletterte auf Rang 4. Das 1:0 bedeutet den 3. BL-Heimsieg in dieser Saison, während der LASK im 7. Auswärtsspiel die erste Niederlage kassierte (zuvor 3S,3U).

Einmal mehr hatte LASK-Flügelspieler René Renner mit 94 Ballaktionen die meisten in einem Match. Der Ex-Rapidler Filip Stojkovic gewann 12 Zweikämpfe – Höchstwert in diesem BL-Spiel.

Rapid-Rückkehrer und Ex-Deutschland-Legionär Guido Burgstaller trifft seit der Übernahme von Interims-Coach Zoran Barisic wie am Fließband und erzielte sein 10. BL-Tor in dieser Saison – so viele wie sonst nur 2013/14 (damals 11).

Sein kongenialer Sturmpartner Ferdy Druijf lieferte seinen 4. BL-Assist ab – alle vier in dieser Saison. Kein Spieler des SK Rapid bereitete in dieser BL-Saison mehr Tore direkt vor (wie Thorsten Schick). "Wirbelwind" Marco Grüll gab mit 6 Torschüssen die meisten in diesem Match ab.

Informations-Quelle: Bundesliga + Ligaportal

Fotocredit: FC Red Bull Salzburg via Getty + GEPA-ADMIRAL