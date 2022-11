Das Viertelfinale im UNIQA ÖFB Cup geht zwar erst im kommenden Februar 2023 über die Bühne, trotzdem wirft die nächste Cup-Runde bereits jetzt ihre Schatten voraus. Nun wurden die genauen Spieltermine fixiert.

Hat schon was von einem vorweg genommenen Finale, wenn der Meister FC Red Bull Salzburg und Vizemeister SK Sturm Graz im ÖFB-Cup-Viertelfinale aufeinandertreffen. In der Liga gewannen die Steirer in dieser Saison mit 2:1 ihr Heimspiel und punkteten auch beim Retourspiel in der Red Bull Arena beim 0:0. In dieser Szene Sturm-Rechtsverteidiger Gazibegovic (li.) und Salzburgs Stürmer Okafor.

WAC vs. SK Rapid bilden Pflichtpartie-Auftakt 2023

Zum Auftakt gastiert der SK Rapid am Freitag, den 3. Februar (18:00 Uhr) beim RZ Pellets WAC. Am Abend des selben Tages (20:45 Uhr) kommt es dann zur Schlagerpartie des Viertelfinals, wenn Titelverteidiger FC Red Bull Salzburg den SK Puntigamer Sturm Graz in der Mozartstadt empfängt.



Nach dem Sensationsaufstieg gegen die Wiener Austria will Drittligist Wiener Sport-Club am Samstag, den 4. Februar (18:00 Uhr) auch gegen den ADMIRAL Bundesliga-Vorletzten SV Guntamatic Ried überraschen.

Zum Viertelfinal-Abschluss am Sonntag, den 5. Februar (18:00 Uhr) empfängt der LASK dann SK Austria Klagenfurt in der Raiffeisen Arena in Pasching. Zugleich das Abschieds-Spiel in Pasching, da die Athletiker dann Ende Februar in der ADMIRAL Bundesliga (vs. Austria Lustenau) wieder bei ihrer Heimstätte auf der Gugl und in der neuen, schmucken Raiffeisen Arena in Linz spielen werden



Die Viertelfinal-Spiele im Überblick:



RZ Pellets WAC vs. SK Rapid Wien

Freitag, 3.2.2023, 18:00 Uhr, Lavanttal-Arena Wolfsberg



FC Red Bull Salzburg vs. SK Puntigamer Sturm Graz

Freitag, 3.2.2023, 20:45 Uhr, Red Bull Arena



Wiener Sport-Club vs. SV Guntamatic Ried

Samstag, 4.2.2023., 18:00 Uhr, Sportclub-Platz



LASK vs. SK Austria Klagenfurt

Sonntag, 5.2.2023, 18:00 Uhr, Raiffeisen-Arena (Pasching)



Die weiteren UNIQA ÖFB Cup-Termine:

Halbfinale: 4.-6. April 2023

Finale: 1. Mai 2023 in Klagenfurt

Fotocredit: FC Red Bull Salzburg via Getty