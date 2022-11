In der 16. Runde der Admiral Bundesliga, der letzten vor der Winterpause, gastiert die SV Guntamatic Ried am Samstag, dem 12. November, bei der WSG Tirol. Ankick“ 17 Uhr, Tivoli Innsbruck - im Ligaportal-LIVETICKER. Wattener versus Wikinger, Tiroler kontra Innviertler: Duelle, die es in den vergangenen Jahren stets in sich hatten und eng waren. Nach der einen Überraschungs-Mannschaft unter den Top 6 (Austria Klagenfurt) bekommt es die Elf von Coach Christian Heinle nun mit der nächsten zu tun. In den bisher 7 BL-Duellen beider Klubs gab es noch kein Remis. 4 Siege WSG Tirol, 3 SV Ried:

Szene aus dem Hinspiel am 21. August zwischen der SV Guntamatic Ried und der WSG Tirol (1:2) mit dem seit sechs Wochen verletzen SVR-Kapitän Marcel Ziegl (li.) und Bror Blume. Auf Nachfrage von Ligaportal ließ Marcel Ziegl wissen, dass das 29-jährige Rieder Urgestein auch am Samstag in Innsbruck noch fehlen wird, um dann im Frühjahr wieder mitzuwirken.

"Wir haben fast alles richtig gemacht"

Die SV Guntamatic Ried trennte sich in der vergangenen Runde zuhause von Austria Klagenfurt mit einem 2:2. Die Treffer für Ried erzielte Seifedin Chabbi (30., 78., Elfer). Ried hat nach 15 Runden 13 Punkte am Konto.

„Es war gegen Klagenfurt ein sehr gutes Spiel von uns. Wir haben fast alles richtig gemacht“, betont SVR-Kicker Leo Mikic. „Leider haben wir zwei sehr billige Tore gekriegt. Vor allem das Standardtor war sehr ärgerlich. Nach dem 1:2 haben wir uns aber super zurückgekämpft. Wir wollten noch das dritte Tor schießen, das ist uns leider nicht mehr gelungen. Wir können aber mit unserem Spiel zufrieden sein und gegen eine starke Mannschaft wie Klagenfurt letztendlich auch mit dem einen Punkt.“

"Unsere Leistung war absolut o.k."

SVR-Chefcoach Christian Heinle: „Für den neutralen Beobachter war es gegen Klagenfurt ein flottes Bundesliga-Spiel mit Torchancen auf beiden Seiten. Schlussendlich war es ein gerechtes Remis. Unsere Leistung war absolut o.k. Wir haben gegen den Tabellenvierten und gegen eine der auswärtsstärksten Mannschaften gespielt.

Klagenfurt war zu Beginn besser. Mit Fortdauer des Spiels bekamen wir es aber immer besser unter Kontrolle. Am Schluss haben beide Mannschaften mit offenen Visier gespielt, beide wollten noch gewinnen.“

"Schade, dass jetzt die Winterpause kommt"

Die "Wundertüte Wattens" - auch selbsternannt - spielte zuletzt zuhause gegen Austria Wien 0:0. Die Tiroler nehmen mit 21 Punkten den 6. Tabellenplatz ein.

„Es wird gegen Tirol kein einfaches Match. Sie spielen eine sehr starke Saison, was man auch in der Tabellen sieht. Aber in dieser Liga ist jedes Match so“, sagt Leo Mikic. „Wir müssen wieder 100% geben und über 90 Minuten voll konzentriert sein. Es ist das letzte Spiel vor der Winterpause, da wollen wir unbedingt noch etwas mitnehmen. Nach einem nicht ganz so guten Start sind wir jetzt immer besser in die Meisterschaft gekommen. Ich finde es sehr schade, dass jetzt die Pause kommt, weil wir von Spiel zu Spiel besser geworden sind. Zum Abschluss wollen wir deshalb noch einmal 3 Punkte holen.“

"Haben im ersten Match gegen Tirol extrem unglücklich verloren"

SVR-Chefcoach Christian Heinle: „Mit der WSG Tirol warten jetzt zum Abschluss eine der formstärksten Mannschaften auf uns. Es wird kein einfaches Auswärtsspiel. Im ersten Match in dieser Saison haben wir zuhause gegen Tirol super gespielt und extrem unglücklich verloren. Wir wollen es uns jetzt auch erarbeiten, dass das Spielglück in unsere Richtung kippt. In den vergangenen Wochen waren wir mit allen Gegnern auf Augenhöhe. In den letzten 6 Partien haben wir nur gegen Sturm Graz verloren. Es ist unser klares Ziel, dass wir auch aus Tirol etwas mit nach Hause nehmen.“

Das letzte Aufeinandertreffen

In der 5. Runde der laufenden Saison der Admiral Bundesliga trafen die SV Guntamatic Ried und WSG Tirol am 21. August 2022 in Ried das letzte Mal aufeinander. Tirol siegte mit 2:1. Die Treffer für die Tiroler erzielten Sandi Ogrinec (48.) und Zan Rogelj (84.), für Ried traf Tin Plavotic (32.).

Die Zahlen zum Spiel

Insgesamt gab es 7 BL-Duelle zwischen der SV Guntamatic Ried und WSG Tirol (2020-22). Bilanz: 4 Siege WSG, 3 SV Ried. Tordifferenz: 16:14 für Tirol.

