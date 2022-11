www.cashpoint.com präsentiert auf ligaportal.at das Top-Spiel der 16. Runde der ADMIRAL Bundesliga kommenden Sonntag, 17 Uhr: Dritter vs. Zweiter! LASK vs. SK Sturm Graz - im Ligaportal-LIVETICKER. Der Gäste-Sektor in der Raiffeisen Arena in Pasching ist bereits ausverkauft! Dass der Vizemeister top performed und sich sportlich mit großen Schritten Serienmeister FC Red Bull Salzburg genähert hat, ist ein Verdienst von Coach Christian Ilzer und Sturm-Geschäftsführer Sport Andreas Schicker. Die Begehrlichkeiten bei anderen Klubs wecken. Setze auf dieses Spiel auf www.cashpoint.com und gewinne.





Wie mit der Verpflichtung beim 18-jährigen Sturm-Eigengewächs Moritz Wels beweist Andreas Schicker (li.) immer wieder sein ausgeprägtes Gespür & Geschick bei Talenten, ob aus dem eigenen Lager oder dem Ausland, wie vor allem Dänemark.

"...das heißt aber nicht, dass ich ewig in Graz bin"

Im Oktober erst wurde Christian Ilzer mit dem deutschen Bundesligisten und Kultklub aus dem Ruhrgebiet - FC Schalke 04 - in Verbindung gebracht. Und Andreas Schicker jüngst mit dem SK Rapid Wien.

Fakt ist: Das Erfolgsduo Ilzer/Schicker steht noch bis Sommer 2024 beim SK Sturm Graz unter Vertrag, ist allerdings in Anbetracht der großartigen Erfolge der Steirer bei anderen Klubs längst auf dem Radar. „Ich fühle mich bei Sturm sehr wohl. Der Pfeil zeigt nach wie vor weiter nach oben. Das Team passt hervorragend," meinte der 36-jährige Schicker bei Sky Sport Austria. Und auf Nachfrage bezüglich einer vorzeitigen Vertragsverlängerung: „Ich habe keinen klaren Karriereplan. Natürlich fühle ich mich wohl bei Sturm. Das heißt aber nicht, dass ich ewig in Graz bin. Man weiß auch, wie schnell es im Fußball geht.“

Schickers steiler Aufstieg vom Fußball-Profi zum Sport-Chef

Schickers steiler Aufstieg vom ehemaligen Fußball-Profi zum Sturm-Sportchef mutet fast schon märchenhaft an. Das Fußballspielen erlernte er beim SV Oberaich sowie dem SC Bruck/Mur, ehe die weiteren Jugendvereine SV Kapfenberg und FK Austria Wien folgten. In der Bundesliga brachte es der Linksverteidiger auf 162 Einsätze, überwiegend für die SV Guntamatic Ried (136 Pflichtpartien).

Vor 8 Jahren folgte dann Schickers Schock: Bei einem Unfall mit einem pyrotechnischen Gegenstand am 23. November 2014 in Bruck/Mur verletzte sich der gebürtige Steirer an seiner Hand derart schwer, dass diese amputiert werden musste. Seitdem spielte er mit einer Prothese und feierte am 30. Oktober 2015 sein Comeback für die Amateure des SC Wiener Neustadt in der 2. Landesliga.

Noch während seiner aktiven Laufbahn betätigte sich Andreas Schicker als Co-Trainer und Sportdirektor beim SC Wiener Neustadt, ehe er im November 2018 als Chefscout des SK Puntigamer Sturm Graz präsentiert wurde. Nebenbei war er auch im Video-Analyseteam der "Blackies" tätig. Am 20. April 2020 wurde er als neuer Geschäftsführer Sport bei Sturm vorgestellt und trat am 1. Mai 2020 die Nachfolge des mit 30. April 2020 zurückgetretenen Günter Kreissl, unter dem Andreas Schicker bereits ab 2003 bei den Amateuren der Austria trainiert und der ihn über weite Teile seiner Karriere begleitet hatte, an.

Schicker über möglichen Ilzer-Abgang: "Muss vorbereitet sein"

In seinen noch jungen Jahren und gerademal zweieinhalb Spielzeiten als Geschäftsführer Sport gelangen Andreas Schicker bereits große, gescheite Transfers. Natürlich auch die Verpflichtung von Chefcoach Christian Ilzer, der ebenfalls eine Austria Wien-Vergangenheit hat und von den Violetten vom Verteilerkreis im Sommer 2020 zum SK Sturm wechselte.

Mit dem "Gespann" Schicker/Ilzer begann eine neue Ära, ging es seit Sommer 2020 stetig bergauf für den Steirer Kultklub. In der Premieren-Saison 2020/21 des Duos auf Anhieb Tabellendritter (punktgleich mit Vizemeister SK Rapid Wien) und in der abgelaufenen Saison 2021/2022 Vizemeister. Und auch in der aktuellen Spielzeit befinden sich die "Schwoazn" weiter in der Erfolgspur, rockten außerdem durch Europa (trotzten u.a. Lazio Rom zwei Remis ab), wo Kapitän Hierländer und Co. denkbar unglücklich in der Europa League am letzten Spieltag ausschieden. Mit 8 Punkten, die alle vier Klubs der Gruppe holten. Bitter! Doch abzuhaken...

Was mehr beschäftigt ist, wie lang wird der 45-jährige, engagierte und in der Coachingzone stets emotionale Christian Ilzer bei Sturm zu halten sein? Schicker dazu bei Sky: „Die großen Fußballländer schlafen nicht. Ich muss natürlich vorbereitet sein und den Trainermarkt am Schirm haben."

GÄSTESEKTOR AUSVERKAUFT!

Für das letzte Auswärtsspiel des Jahres gegen den @LASK_Official gibt es für den Auswärtssektor keine Karten mehr! Danke für eure Unterstützung Schwoaze. 🖤🙌 #sturmgraz #ASKSTU pic.twitter.com/OEEvMtzXEB — SK Sturm Graz (@SKSturm) November 8, 2022

