In der seit der Übernahme von Chefcoach Peter Pacult im Jänner 2020 übernommenen Mannschaft von Austria Klagenfurt ist er einer der Klagenfurter Konstanten, kam im Sommer 2020, war mit beteiligt am Aufstieg in die ADMIRAL Bundesliga und dass die Violetten vom Wörthersee dort seither für Furore sorgen: Thorsten Mahrer. Der 32-Jährige bildet mit Nicolas Wimmer ein prima funktionierendes Innenverteidiger-Duo in der Vierer-Abwehrkette und bleibt länger an Bord. Der Vizekapitän hält dem aktuell BL-Tabellenfünften bis Juni 2025 weiter die Treue.

"Schlüsselspieler, der Gespür für Stimmung in Truppe hat"

Die Verantwortlichen der Austria Klagenfurt haben ein wichtiges Puzzleteil bei der Zusammenstellung ihres Profikaders gesetzt und sich mit Thorsten Mahrer auf eine Fortsetzung der Zusammenarbeit geeinigt. Der 32-jährige Vize-Kapitän hat seinen Vertrag bei den Violetten am Mittwoch bis zum 30. Juni 2025 verlängert.

„Wir sind sehr froh darüber, dass wir Thorsten weiter an uns binden und frühzeitig Klarheit schaffen konnten. Er ist ein Schlüsselspieler unserer Mannschaft, mit seiner Zweikampfstärke, Ruhe und Routine am Platz wichtig, aber auch in der Kabine, weil er einen tollen Charakter und ein gutes Gespür für die Stimmung in der Truppe hat“, sagt Geschäftsführer Sport Matthias Imhof.

Der 1,91 Meter-Mann, der gesamt für den SV Mattersburg und Austria Klagenfurt 171 Bundesliga-Spiele und für die Pacult-Elf 80 Pflicht-Partien absolvierte, war im Sommer 2020 nach der Einstellung des Spielbetriebs und dem Rückzug aus dem Profifußball von damals burgendländischen Bundesligisten nach Klagenfurt in die 2. Liga gewechselt. Als Stammkraft und Leistungsträger stieg Mahrer mit den Violetten gleich im ersten Jahr in die ADMIRAL Bundesliga auf und zog mit dem Team in der Premieren-Saison in die Meisterrunde ein.

"Mr. 100 Prozent" als Dauerbrenner & Abwehr-Säule

Auch in der laufenden Saison ist der Innenverteidiger bei Chefcoach Peter Pacult eine feste Größe. Mehr noch: Er ist "Mr. 100 Prozent". In allen 18 Pflichtspielen in der Meisterschaft und im ÖFB-Cup gehörte Mahrer der Startformation der Austria an und blieb jeweils von der ersten bis zur letzten Minute am Feld.

„Für mich passt in Klagenfurt alles, weil ich mich bei der Austria, in der Mannschaft und auch in der Stadt sehr wohl fühle. Als die Verantwortlichen das Signal gegeben haben, den Weg mit mir weitergehen zu wollen, musste ich nicht lange überlegen. Der Verein hat sich großartig entwickelt, setzt sich ambitionierte Ziele für die nächsten Jahre und ich werde alles dafür tun, damit wir diese auch gemeinsam erreichen“, blickt Thorsten Mahrer zurück und voraus.

Für die Violetten steht in der 16. Runde der ADMIRAL Bundesliga, dem letzten Spieltag vor der WM- und Winterpause, noch ein Highlight am Programm. Sonntag (14.30 Uhr) fordert das Pacult-Team den Double-Gewinner und Spitzenreiter RB Salzburg heraus - im Ligaportal-LIVETICKER.

Fotocredit: SK Austria Klagenfurt + Harald Dostal/www.sport-bilder.at