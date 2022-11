Während Austria Wien nach dem letzten Meisterschaftsspiel 2022 gegen den WAC (Generali-Arena, Sonntag, ab 14:30 Uhr im Ligaportal-LIVETICKER) noch 2 Wochen weiter trainieren wird, ehe die Spieler im Anschluss bis 2. Jänner 2023 Urlaub erhalten, wird die SV Guntamatic Ried nach dem Match der 16. Runde bei der WSG Tirol (Samstag, ab 17 Uhr im Ligaportal-LIVETICKER) ab kommenden Montag eine 14-tägige Pause einlegen. Der erste ADMIRAL Bundesliga-Spieltag 2023 ist erst in 3 Monaten am Wochenende 10. - 12. Februar. Nachfolgend der vorläufige Winterfahrplan der beiden Klubs (Änderungen vorbehalten).

FK Austria Wien

3. Jänner: Trainingsstart

10. Jänner: Testspiel gegen Brno (H)

15.-25. Jänner: Trainingslager in Belek (inkl. Testspiele: Gegner & Termine noch offen)

27. Jänner, 16:00 Uhr: Testspiel gegen die Vienna (H)

10. – 12. Februar: Bundesliga-Start 2023 mit dem Heimspiel gegen Austria Klagenfurt

"In Köln Erfahrung gemacht, dass Spielern langer Urlaub gut tut"

FAK-Chefcoach Manfred Schmid: „Wir hatten im Herbst alle drei bis vier Tage ein Spiel, in unserer Situation ist es wichtig, dass die Spieler in den zwei Trainingswochen nach dem letzten Meisterschaftsspiel optimal regenerieren. Wir werden in dieser Phase auch individuell mit den Spielern arbeiten. Danach gibt es für die Spieler einen längeren Urlaub mit einem guten Heimprogramm. Ich habe in Köln die Erfahrung gemacht, dass den Spielern ein langer Urlaub guttut.“

SV Guntamatic Ried

Trainingspause vom 14. - 27. November

Training vom 28. November - 16. Dezember

Freitag, 2. Dezember, 14 Uhr: Testspiel gegen Dynamo Budweis (1. Liga Tschechien) (in Ried)

Freitag, 16. Dezember, 13 Uhr: Testspiel gegen Jahn Regensburg (2. Bundesliga Deutschland) (auswärts)

Trainingspause vom 17. Dezember 2022 - 2. Jänner 2023

Trainingsstart am 3. Jänner 2023

Samstag, 4. Februar, 18 Uhr: UNIQA ÖFB-Cup-Viertelfinale vs. Regionalligist Wiener Sportclub in Wien

10./11./12. Februar: Admiral Bundesliga 17. Runde vs. TSV Hartberg, „josko ARENA“ in Ried

(Anm.: Das Vorbereitungsprogramm für den Jänner folgt im Dezember, kurzfristige Änderungen möglich)

