Wie der LASK heute um 19:08 Uhr (passend zum Gründungsjahr des Linzer Kultklubs) vermeldete, wird das mit Hochspannung erwartete Kräftemessen zwischen dem Tabellendritten LASK gegen den Zweitplatzierten der ADMIRAL Bundesliga - die Herbst-Eurofighter vom SK Puntigamer Sturm Graz ausverkauft sein - ab 17 Uhr im Ligaportal-LIVETICKER.

Rassige Duelle wie hier im Hinspiel zwischen zwei Leistungsträgern und Defensiv-Dauerbrennern in diesem Herbst bei ihren jeweiligen Klubs - Felix Luckeneder (LASK, li.) und Jon Gorenc Stankovič (SK Sturm Graz) - wird es bestimmt auch am Sonntag in der Raiffeisen Arena in Pasching in der letzten Bundesliga-Partie des Jahres 2022 geben.

LASK-Heimspiel gegen SK Sturm ausverkauft

Ein letztes Mal "Hexenkessel" im Fußballjahr 2022 - das Topspiel der 16. und letzten Runde im Kalenderjahr zwischen dem Dritten LASK und dem Zweiten SK Puntigamer Sturm Graz ist restlos ausverkauft!

Das Duell der Schwarz-Weißen mit den "Schwoazn" aus der Steiermakr ist das allerletzte Bundesliga-Spiel des Jahres und: in der Raiffeisen Arena in Pasching. Das nächste Bundesliga-Heimspiel des LASK steigt Ende Februar bereits in der neuen Raiffeisen Arena auf der Linzer Gugl - der Heimat der Athletiker.

LASK vs. SK Sturm Graz LIVE

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL