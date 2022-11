Im Hinspiel erzielte Keito Nakamura das "Goldene Tor" beim 1:0-Sieg für den LASK in Graz-Liebenau und fügte den erfolgsverwöhnten Ilzer-Schützlingen die bisher einzige BL-Saison-Niederlage zu. Keine Roten Bullen, kein Lazio Rom (Europa League), die in je 2 Duellen gegen den SK Sturm Graz nicht gewinnen konnten, nein...ein 22-jähriger Japaner machte den Unterschied und "bog" die "Blackies. Der agile Außenstürmer, der mit 8 BL-Toren plus 5 Assists Top-Scorer der Liga ist und dessen Vertrag beim LASK im August bis Juni 2025 verlängert wurde, gibt seine Statements normalerweise nur auf dem Rasen, doch stellte sich im "Give-me-five"-Interview (5 Fragen = 5 Antworten) auf Ligaportal.

"Das war ein klassischer Nakamura"

Ligaportal: Keito, Du hast beim 1:0-Hinspielsieg am 20. August in Graz dem amtierenden Vizemeister SK Sturm mit Deinem "Gold-Goal" die bisher einzige Saison-Niederlage in der Bundesliga zugefügt. Wie stolz macht Dich das und war das damals ein typisches Nakamura-Tor?

Keito Nakamura: Das macht mich schon ein Stück weit stolz. Und ja, man kann durchaus sagen, dass das ein „klassischer Nakamura” war: Ich war am linken Strafraumeck positioniert und konnte mit rechts abschließen – das ist meine „Gefahrenzone“, wenn man so will.

Ligaportal: Während der LASK bei Rapid Wien die erste Auswärtsniederlage kassiert hat, ist nunmehr Sturm Graz einzig auswärts in der Liga noch unbesiegt. Wie siehst Du die Chancen, dass Sturm am Sonntag erstmals auf gegnerischem Platz und eben gegen den LASK verliert?

Keito Nakamura: Ich erwarte ein noch schwereres Spiel wie zuletzt gegen Rapid. Sturm ist nicht umsonst auswärts ungeschlagen und sie haben sehr viele hochqualitative Spieler in ihren Reihen. Dennoch bin ich überzeugt davon, dass wir das Zeug dazu haben, sie erneut zu besiegen. Dazu müssen wir als Team eine Topleistung abrufen und von der ersten bis zur letzten Minute mit einem unbändigen Siegeswillen auftreten – dann kann es klappen.

Ligaportal: Du bist mit 8 Treffern und 5 Vorlagen der Top-Scorer der Liga, mit ÖFB-Cup gar gesamt 11 Treffer und 6 Assists. Seit Sommer 2021 bist Du beim LASK, wo Dir der große Durchbruch im Frühjahr gelang, dann unter Trainer Didi Kübhauer der nächste Sprung...wie erklärst Du Dir Deinen Höhenflug samt Leistungs-Konstanz?

"Habe im letzten Jahr in puncto mentaler Stärke Schritt nach vorne gemacht"

Keito Nakamura: Es stimmt, meine bisherigen Scorer-Punkte können sich wirklich sehen lassen – das habe ich zu einem Gutteil meinen Mitspielern zu verdanken, die mich mit vielen guten Bällen versorgen. Ohne eine geschlossen gute Teamleistung wären diese Zahlen nie zustande gekommen. Was meine persönliche Entwicklung anbelangt, so denke ich, dass ich im letzten Jahr insbesondere in puncto mentaler Stärke einen Schritt nach vorne gemacht habe.

Das fußballerische Handwerk, die Technik, das Ballgefühl – das war alles schon vorhanden. Aber mit jeder Spielminute, die ich im letzten Jahr auf dem Platz sein durfte, hat sich mein Selbstbewusstsein gesteigert – das hilft mir jetzt sehr.

Ligaportal: Du bist erst 22 Jahre, hast beim LASK noch Vertrag bis 2025 (Anm.: die letzte Verlängerung erfolgte im August 2022). Wie lauten Deine persönlichen Ziele als Fußball-Profi?

Keito Nakamura: Ich fühle mich beim LASK sehr wohl. Es ist immer wieder toll, vor unseren Fans zu spielen und nach Toren mit ihnen zu feiern. Natürlich strebt ein jeder junger Fußballer danach, eines Tages den Sprung in eine der großen Ligen zu schaffen. Aber um das zu erreichen, braucht es tagtägliche harte Arbeit und genau darauf konzentriere ich mich jetzt: Ich will mit dem LASK so viele Spiele wie möglich gewinnen und dem Klub helfen, die Saisonziele zu erreichen.

Ligaportal: Die Winter-WM in Katar rückt näher. Dein Heimatland Japan ist dabei, spielt in einer Gruppe mit Spanien und dem vierfachen Weltmeister Deutschland. Was traust Du Japan zu, gerade gegen Deutschland und hast Du schon mit Deinem deutschen Mitspieler Philipp Ziereis gewettet?

"WM-Achtelfinaleinzug für Japan nicht unmöglich" - Wette mit Ziereis steht noch aus

Keito Nakamura: Wir haben sehr viele gute Spieler in unserer Nationalmannschaft. Klar, die Gruppe mit Spanien und Deutschland ist sehr hart, auch Costa Rica ist nicht zu unterschätzen. Dennoch ist ein Achtelfinal-Einzug nicht unmöglich, wenn es der Mannschaft gelingt, ans Limit zu gehen. Was eine Wette mit Philipp betrifft – bis jetzt habe ich mit ihm darüber noch nicht gesprochen, aber mir gefällt die Idee (lacht), vielleicht machen wir das ja noch.

Ligaportal: Danke, Keito, für das Gespräch

Das Interview führte Ligaportal-Redakteur Herbert Pumann

Fotocredit: Harald Dostal/www.sport-bilder.at