Der TSV Egger Glas Hartberg empfängt in der 16. Runde der ADMIRAL Bundesliga am morgigen Samstag, den 12. November, den Rekordmeister SK Rapid Wien. Es ist die letzte Runde bevor es in die lange, dreimonatige Winterpause geht. Spielbeginn in der Profertil Arena Hartberg ist um 17 Uhr - im Ligaportal-LIVETICKER. Schiedsrichter ist der Oberösterreicher Stefan Ebner.

Jahres-Start und -Ende 2022 für TSV gegen SK Rapid

Das Kalenderjahr 2022 startete mit einem Sieg gegen den SK Rapid (Cup) und wenn es nach dem TSV geht, soll es auch wieder so erfolgreich enden. Doch die Aufgabe gegen die wiedererstarkten Rapidler ist eine wahre Challenge. Um die mögliche volle Punktzahl einzufahren braucht es als Hartberger Zutaten einen kompakten Auftritt gepaart mit viel Leidenschaft, Spielfreude und Kreativität. Wie zuletzt in Durchgang 2 gegen Aufsteiger Austria Lustenau geboten.

Weitere Zusatz-Motivation: die Blau-Weißen wollen sich für die 1:5-Klatsche am Nationalfeiertag in Hütteldorf revanchieren, die noch in frischer Erinnerung ist.

TSV-Urgestein und Eigenbauspieler Thomas Rotter steht vor seiner 200. Pflichtpartie im TSV-Trikot. Eine stolze Zahl und ein Meilenstein für einen "echten Hartberger", der sich wie schon so oft zuletzt in die Startelf zurückkämpfte. Das 30-jährige Eigengewächs erzielte auch die letzten beiden Heimtreffer des TSV gegen die Wiener.

"Gilt an 2. Halbzeit gegen Lustenau anzuschließen"

Thomas Rotter: "Das Spiel am Samstag ist für uns extrem wichtig, da wir einerseits Punkte brauchen und andererseits wollen wir uns mit einem positiven Abschluss in die lange Winterpause verabschieden. Auch wenn der Gegner Rapid heißt, sind wir optimistisch und trauen uns einen vollen Erfolg zu. Wichtig wird sein, dass wir kompakt verteidigen, mutig auftreten und uns als Einheit präsentieren. Es gilt an die Leistung in der 2. Halbzeit gegen Lustenau anzuschließen."

Der 1,88 Meter große Innenverteidiger zu seinem morgigen, möglichen Jubiläum: "Mich persönlich freut es sehr, morgen die Möglichkeit zu haben, das 200. Spiel für den TSV zu bestreiten. Es macht mich richtig stolz, so lange Zeit das Trikot tragen zu dürfen. Ich würde mich riesig freuen, einen weiteren TSV-Sieg vor eigenem Publikum feiern zu können. Unterstützt uns alle nochmal in diesem Jahr, wir hoffen auf eine tolle Kulisse."

Cheftrainer Klaus Schmidt: "Zum Jahresausklang geht es jetzt noch einmal gegen Rapid. Wir hoffen, mit einem Sieg einen versöhnlichen Jahresabschluss 2022 erzielen und mit diesen positiven Vibes in die Winterpause gehen zu können. Ich hoffe, wir können alle mobilisieren, dass alle Fans ins Stadion kommen, uns unterstützen und wir gemeinsam dieses Ziel erreichen können."

Nur noch wenige Sitzplatzkarten

Sitzplatzkarten sind nur noch sehr wenige verfügbar, diese werden - Stand Freitagmittag - in Kürze vergriffen sein. Stehplätze gibt es noch genügend. Die Kassen öffnen ab 15 Uhr. Stadion-Einlass ist um 15:30 Uhr.

Thomas Rotter vor dem morgigen Heimspiel gegen den @skrapid: „Das Spiel am Samstag ist für uns extrem wichtig! Auch wenn der Gegner Rapid heißt, sind wir optimistisch und trauen uns einen vollen Erfolg zu.“#htbscr #forzatsv #nevergiveup pic.twitter.com/38fh05en4E — TSV Hartberg Fußball (@tsv_hartberg) November 11, 2022

Fotocredit: RiPu