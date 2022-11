www.cashpoint.com präsentiert auf ligaportal.at das TOP-SPIEL in Runde 16 der ADMIRAL Bundesliga am kommenden Sonntag, 17 Uhr: Dritter LASK vs. Zweiter SK Sturm Graz - im Ligaportal-LIVETICKER. Es ist die finale Liga-Partie des Jahres 2022 und zugleich die letzte Liga-Partie in der Raiffeisen Arena in Pasching, ehe die Athletiker wieder an ihre "Heimatstätte" auf die Linzer Gugl und die dortige, neue Arena zurückkehren. Setze auf dieses Spiel auf www.cashpoint.com und gewinne.

Es wird wieder hoch und heiß hergehen, wenn es am Sonntag im letzten Bundesliga-Spiel des Kalenderjahres zum Duell zwischen dem LASK vs. SK Sturm Graz kommt. Da beide Teams im Frühjahr beim Playoff "getrennte Wege gingen", liegt das letzte Heimspiel der Linzer gegen die Ilzer-Schützlinge schon lange zurück. Am 15. August 2021 - hier eine Szene. Damals siegten die Steirer in einer spektakulären Schlussphase mit 3:1 durch Doppelpacker Manprit Sarkaria (83./86. Min.) und Kelvin Yeboah (66.). Für die Athletiker scorte Kreativkopf Peter Michorl zum zwischenzeitlichen Anschlusstreffer (86.).

LASK fügte SK Sturm einzige BL-Saison-Niederlage zu - Ilzer-Elf auswärts noch unbesiegt

Das Beste kommt zum Schluss. Das letzte Pflichtspiel des Jahres beschert dem LASK ein veritables Spitzenspiel vor ausverkauftem Haus. Mit dem SK Sturm Graz gastiert der Tabellenzweite in Oberösterreich, die Linzer Athletiker liegen 6 Punkte dahinter auf Rang 3. Die Steirer erlitten in der Liga bis dato nur eine einzige Niederlage – und zwar gegen den LASK: Beim Auswärtsspiel im August erzielte Keito Nakamura mit einem Schlenzer von links an der Strafraumgrenze das entscheidende 1:0. Geht es nach den Athletikern, so soll sich dieses Erfolgserlebnis am Sonntag wiederholen.

Denkwürdige Athletiker-Aufholjagd am 15. Dezember 2019

Den Jahresabschluss bestritt der LASK in jüngerer Vergangenheit jedenfalls stets erfolgreich: Seit dem Wiederaufstieg 2017 sind die Linzer im letzten Bundesliga-Spiel eines Kalenderjahres ungeschlagen (2S, 3U), darunter auch ein Heimspiel gegen Sturm Graz: 2019 errang der LASK nach 0:3-Rückstand (nach 24 Min.!) noch ein 3:3-Remis – eine bis heute unvergessene Aufholjagd. Die 3 Grazer Torschützen Röcher, Hierländer und Kiteishvili sind bei den Gästen immer noch dabei.

Für den LASK ist die kommende Partie nicht nur aufgrund der tabellarischen Konstellation eine besondere: Das Heimspiel gegen Sturm ist das letzte Liga-Heimspiel, dass die Schwarz-Weißen in der Ausweich-Heimstätte, der Raiffeisen Arena Pasching, austragen. Ende Februar 2023 erfolgt gegen Aufsteiger SC Austria Lustenau die langersehnte Rückkehr auf die "Gugl" und der Einzug in die Raiffeisen Arena Linz.

Das allerletzte Pflichtspiel in Pasching steigt kurz davor, am Sonntag, 5. Februar 2023, im ÖFB-Cup-Viertelfinale gegen Austria Klagenfurt (18 Uhr)

LASK-Chefcoach Didi Kühbauer: „Auf uns wartet ein absolutes Spitzenspiel. Sturm ist eine sehr starke Mannschaft, die den Gegner schnell unter Druck setzt und extrem hartnäckig gegen den Ball arbeitet. Wir wollen den Fans vor ausverkauftem Haus zum Abschluss noch einmal ein tolles Spiel liefern, die Spieler brennen schon darauf.“

Es fehlen: Anselm, Boller, Letard, Twardzik, Wiesinger.

LASK vs. SK Puntigamer Sturm Graz

Fotocredit: Harald Dostal/www.sport-bilder.at