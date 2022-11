Im letzten Bundesliga-Match des Jahres 2022 gastiert der FC Red Bull Salzburg wie schon zuletzt in Kärnten (vor einer Woche beim RZ Pellets WAC). Die Roten Bullen treffen am Sonntag, den 13. November, in der 28 Black Arena auf den SK Austria Klagenfurt - ab 14:30 Uhr im Ligaportal-LIVETICKER. Schiedsrichter Christian-Petru Ciochirca/Steiermark.

"Wir wissen, was auf uns zukommt"

Chefcoach Matthias Jaissle: „Jetzt heißt es, noch einmal die Kräfte zu bündeln und alles rauszuhauen, was noch im Tank ist. Wir wollen unsere Serie in der Liga weiter ausbauen und unbedingt mit einem Sieg in die WM-Pause gehen. Aber wir wissen, dass das keine einfache Aufgabe wird. Die Klagenfurter sind stabil unterwegs und ein wirklich sehr unangenehmer Gegner. Wir haben gegen sie in der vergangenen Saison einmal verloren und einmal Unentschieden gespielt. Wir wissen also, was auf uns zukommt.“

"Pink trifft momentan aus allen Lagen"

Max Wöber (Foto) über das letzte Bundesliga-Match des Jahres: „Es war ungewöhnlich und angenehm, dass wir unter der Woche einmal kein Spiel hatten und uns in Ruhe auf ein Spiel vorbereiten konnten. In dieses letzte Match des Jahres werden wir noch mal all unsere Energie reinlegen, denn da wollen wir unbedingt 3 Punkte holen und mit einem positiven Gefühl in die Winterpause gehen. Austria Klagenfurt ist aber ein sehr schwieriger Gegner und hat mit Markus Pink einen Stürmer, der momentan aus allen Lagen trifft.“

7 Ausfälle bei Roten Bullen - Koita & Seiwald fraglich

Nicolas Capaldo (Knie), Fernando (Oberschenkel), Lucas Gourna-Douath (Sprunggelenk), Oumar Solet (Oberschenkel), Samson Tijani (Schien- und Wadenbein) und Andreas Ulmer (Wade) fallen aus. Dijon Kameri ist aufgrund einer Magen-Darm-Infektion nicht dabei. Ob Sekou Koita und Nicolas Seiwald (beide erkältet) eingesetzt werden können, ist aktuell fraglich.