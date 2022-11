Der Tabellensechste WSG Tirol trifft am morgigen Samstag in der 16. Runde zur ADMIRAL Bundesliga auf den Vorletzten SV Guntamatic Ried - ab 17 Uhr im Ligaportal-LIVETICKER. Siehe auch Vorschau SV Ried. Mit einem Sieg überwintern Kapitän Oswald & Co. in den Top-6 von Österreichs Fußball-Belletage.

Ein WSG-Sieg noch bis zur Bescherung

Es ist die letzte Pflichtpartie im Kalenderjahr, genau 6 Wochen vor Weihnachten eine, in dem zwar wiederum nur 3 Punkte im Packerl liegen, die aber darüber entscheidet, ob das von WSG-Cheftrainer Thomas Silberberger zuletzt definierte kurzfristige Ziel, das Überwintern in den Top-6 der ADMIRAL Bundesliga, nach 16 Runden mit einem Mascherl als Geschenk geschnürt werden kann.

Mit einem Sieg hätte die WSG den Platz in der oberen Tabellenhälfte bis zum Frühjahrs-Auftakt im Februar sicher. Unabhängig davon, was am kommenden Wochenende in den anderen BL-Stadien in Österreich passiert. Mit einem Remis wäre die Wahrscheinlichkeit immer noch hoch, "über dem Strich" zu bleiben. Im Falle einer Niederlage müssten Oswald & Co. auf einen Punkteverlust von Klagenfurt, Rapid oder der Austria hoffen.

Wenngleich an eine Niederlage im Lager der Wattener ohnehin keiner denkt. Nicht nach 4 unbesiegten Spielen in Serie, drei davon mit Dreier. Und nicht gegen die SV Ried, die mit 13 Punkten nur zwei vor dem Tabellenschlusslicht aus Hartberg rangiert, zuletzt drei Spieltage ohne Sieg das Spielfeld verlassen musste. Der letzte Dreier liegt bereits 4 Spieltage zurück. Ein 1:0-Heimsieg über Rapid Wien. Der letzte Auswärtssieg sogar noch eine Runde länger, ein 2:1 beim WAC – der einzige des bislang zweitschwächsten Auswärtsteam der Liga. In fünf der sieben Gastspiele überließ man den Hausherren am Ende alles, eine Partie endete remis.

Auch beim Hinspiel in Runde 5 blieb für die Innviertler nach Spielschluss nichts Zählbares. Sandi Ogrinec und Žan Rogelj drehten damals in der josko Arena jene Partie, in der Tin Plavotic sein Team in Führung brachte.

"Ried wesentlich besser als Tabellensituation"

WSG-Coach Thomas Silberberger über...

…ob er ein intensives Spiel erwartet: „Ried ist mit Sicherheit eine wesentlich bessere Mannschaft, als es die Tabellensituation hergibt. Sie haben zwar wenig Tore erzielt, dabei aber mit 50% aus ruhenden Bällen einen extrem guten Wert. Da müssen wir hellwach sein. Nichtsdestotrotz wollen wir uns den Herbst morgen mit einem Heimsieg vergolden. Mit einem Heimsieg überwintern wir automatisch in den Top-6, was für den Kopf extrem wichtig wäre.

Weil die Winterpause extrem lang ist, so lange wie noch nie. Ich kann mich noch an eine Winterpause mit roter Laterne erinnern. Das war nicht so toll. Weil man dann vom ersten Arbeitstag immer die Tabelle vor Augen hat. Allein von dem her ist es morgen ein wichtiges Spiel. Die Mannschaft will auch den Trend der letzten Wochen bestätigen und mit einem Heimsieg in die Winterpause gehen.“

…ob die WSG diesmal in Favoritenrolle steckt: „Favoritenrolle hin oder her, das ist der aktuelle Trend, mehr nicht. Ich sehe uns nicht als klaren Favoriten. Wir wissen, dass es wieder eine tolle, couragierte Leistung braucht, um auch gegen Ried ungeschlagen zu bleiben – zum fünften Mal hintereinander in der Rückrunde.“

"Weil es bei uns in Tirol nicht notwendige Bedingungen gibt"

…was im Vergleich zur Niederlage gegen Ried aus dem Februar diesmal anders sein soll: „Damals hatten wir in Ried eine katastrophale Leistung geboten. Aber das war auch den winterlichen Bedingungen davor geschuldet. Wir sind damals extra 3 Tage vorher angereist, um zumindest ein bisschen auf Rasen trainieren zu können. Wobei ich WSG-Auftritte im Februar nie in guter Erinnerung habe. Weil es bei uns in Tirol nicht die notwendigen Bedingungen gibt.

Die einzig beheizte Rasenfläche ist im Tivoli – und da dürfen wir nicht rauf. Wir sind ständig am Improvisieren. Deshalb ist auch der Tabellenstand so wichtig. Wenn man Fünfter oder Sechster ist, macht man das mit Links, wieder drei Tage nach Meran zu fahren oder wieder drei Tage vor dem Punktspiel anzureisen. Wenn man unten drin ist, fällt das alles viel schwerer. Um aber auf die Frage zurückzukommen: das Spiel in Ried war damals unser drittes Pflichtspiel im Kalenderjahr, jetzt ist es unser 35. Die Mannschaft hat sich gefunden und ist gut drauf, die Automatismen greifen.“

…ob ihm Entwicklung der Mannschaft Freude bereitet: „Schon im Sommer waren der Sportdirektor und ich der Meinung, dass wir eine extrem gute Mannschaft haben, die sich aber erst finden muss. Mit extremer Power und extremer Dynamik. Dann sind wir zwar holprig in die Saison gestartet, haben mit den Transfers von Sabitzer, Sulzbacher und Okungbowa aber noch einen Qualitätssprung gemacht. Aktuell sind wir so drauf, wie ich es mir im Sommer erhofft habe.“

…ob er ähnliche Entwicklung in Ried sieht: „Die haben auch eine positive Entwicklung genommen – deswegen überrascht mich die Favoritenrolle ein wenig. Ried muss man immer am Zettel haben. Wenn man glaubt, es geht nichts mehr, gewinnen sie plötzlich als Tabellenletzter beim WAC. Die haben aus den letzten vier Spielen auch sieben oder acht Punkte gemacht. So weit sind sie nicht von uns weg. Wir müssen höllisch aufpassen. Ried auf die leichte Schulter zu nehmen, wäre eine fatale Geschichte.“

"Wollen morgen um 19 Uhr Rückrundentabelle anführen"

…ob Statistik der letzten 4 Spiele, mit ebenso 10 Pkt. wie RB Salzburg, Freude bereitet: „Natürlich. Aber das waren 10 Punkte gegen Gegner, gegen die wir punkten mussten, wenn wir die Liga halten wollen. Dass es dann am Ende fast das Punktemaximum wurde, ist natürlich ideal. Wir schauen gerne auf die Rückrundentabelle, klar. Aber wir wollen morgen um 19 Uhr noch lieber draufschauen – wenn wir dann mit 13 Punkten die Rückrundentabelle anführen. Das wäre ein Supersignal für die Mannschaft vor der Winterpause.“

…ob Remis vs. SV Ried Herbst versilbern würde: „Ein Remis wäre natürlich auch ok. Ich rede ja nicht vom oberen Playoff. Ich rede nur davon, in den Top-6 überwintern zu wollen. Das ist ein Etappenziel. Alles andere ist Zukunftsmusik. Ein Sieg gegen Ried würde uns, sofern Rapid Hartberg schlägt, 13 Punkte Vorsprung auf Hartberg bringen. Das ist dann schon eine Zahl, wenn man weiß, was dann nach der Punkthalbierung passiert.“

📝 Ein letzter Bundesliga-Tanz in 2022: Am morgigen Samstag (17 Uhr) gastiert die @svried1912 zum Jahresabschluss am Tivoli! 🟢⚪️



ℹ️ Im Vorfeld der Partie findet ab 15:30 Uhr das TIROLER Familienfest statt.



🗞️ https://t.co/iwaobd3AgI#WSGSVR | #WirSiegenGemeinsam pic.twitter.com/Ya8bWteVn1 — WSG Tirol (@WSGTIROL) November 11, 2022

Torjäger: Die WSG-Toptorjäger Tim Prica & Nik Prelec scorten 5 Mal. Bei den Riedern haben gleich 5 Akteure in diesem Spieljahr 2 Treffer. Öfter keiner.

Gelbgefahr. Bei den Wattenern laufen mit Lukas Sulzbacher & Valentino Müller gleich 2 Spieler im Falle einer weiteren gelben Karte Gefahr, den Frühjahrsauftakt zu verpassen. Bei den Innviertlern ist kein Spieler gefährdet.

