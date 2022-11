Es ist erst ein paar Tage her, da fertigte der SK Rapid den TSV Hartberg im Allianz Stadion regelrecht ab. Am Nationalfeiertag im Nachtragspiel der 5. Rd. der ADMIRAL Bundesliga feierten Triplepacker Guido Burgstaller und Co. einen 5:1-Heimsieg über das steirische Schlusslicht. In Rd. 16, der letzten vor der 3-monatigen Winterpause, will die Elf von Interimscoach Zoran Barišić nachlegen - Samstag ab 17 Uhr im Ligaportal-LIVETICKER. Auch um nach einer turbulenten Herbstrunde letztendlich doch unter den Top-6 zu überwintern. Mit Rang 4 sind die Hütteldorfer dabei in der Pole-Position. Siehe auch Vorschau TSV Hartberg.

"Wissen nicht, ob sie gebrochen ist"

Der 22-jährige Deutsche und Rapid-Offensivakteur Nicolas Kühn (Foto) über...

...ob einsatzbereit, nachdem er zuletzt Spielfeld mit blutiger Nase verlassen hat: "Wir wissen nicht, ob sie gebrochen ist oder nicht. Sie ist gerade, von daher ist ok. Es hat schon weh getan. Das Problem war, dass ich die Woche ein bisschen krank war. So habe ich mich dann dementsprechend gefühlt."

...ob besser auf Hartberg einstellbar, weil kürzlich erst gegen sie gespielt: "Ich glaube wir kennen den Gegner, aber es wird ein komplett anderes Spiel. Wir spielen auswärts und wissen, dass es ein ekliges Spiel wird. Den Kampf müssen wir annehmen und dann wollen wir die 3 Punkte mit nach Hause nehmen."

...woran in der Woche gearbeitet wurde für letzte Pflichtpartie 2022: "Da ändert sich nichts grundlegend. Wir haben es in den letzten Wochen gut gemacht und daran gilt es jetzt anzuknüpfen. Wir dürfen den Gegner nicht unterschätzen."

"Müssen 100% und noch mehr geben"

Rapid-Innenverteidiger Leopold Querfeld über...

...Einberufung in U21-ÖFB-Team: "Ich freue mich sehr. Nach dem Hartberg-Spiel sind wir noch 2 Wochen mit dem Nationalteam unterwegs. Haben auch 2 Testspiele gegen die Türkei und Kroatien. Letzes Mal war es ja sehr erfolgreich, konnten wir 2 Siege einfahren. Ich hoffe das wird jetzt wieder so sein."

...ob besser auf Hartberg einstellbar, weil kürzlich erst gegen sie gespielt: "Auf jeden Fall. Auch weil es von uns ein sehr gutes Spiel war und wir uns auch in der 2. Halbzeit mit Toren belohnen konnten. Trotzdem sollten wir nicht glauben, dass es einfach sein wird den Gegner dort zu schlagen. Wir müssen 100% und noch mehr geben, um dann mit 3 Punkten in die Winterpause zu gehen."

...Erwartung an Spiel in Hartberg: "Ich persönlich spiele das 1. Mal dort und bin gespannt auf den Platz und das Stadion. Ich habe gehört, dass es oft sehr schwierige Spiele dort sein können. Doch wir sind bereit, diesen Kampf dort anzunehmen."

"Hartberg wird mit Messer zwischen den Zähnen gegen uns auftreten"

SK Rapid-Interimscoach Zoran Barišić über...

...4 einberufene Spieler in U21-Nationalteam: "Ich bin sehr stolz auf die Burschen. Aber ich bin auch stolz auf die anderen, die nicht einberufen worden sind und grad rausgefallen sind. Die einberufen worden sind werden ihre Leistung bestätigten und sich vernünftig präsentieren, um sich hoffentlich auch für höhere Aufgaben zu empfehlen."

...Erwartung an Hartberg-Spiel: "Man muss auch die Lehren aus dem Hinspielg gegen Hartberg ziehen. Wir haben zwar 5:1 gewonnen, aber das war ein Heimspiel. Wir hatten nach einem sehr guten Beginn, wo wir zwar in Führung gegangen sind, aber trotzdem viele Torchancen vergeben haben, noch den Ausgleichstreffer kassiert in der 1. Halbzeit. Haben aber dann gottseidank nicht nachgelassen in der 2. Halbzeit und das Tempo nochmal erhöhen können.

Wir schauen in Hartberg auch wie die Platzbeschaffenheit ist. Vlt. müssen wir uns auch darauf ein- oder umstellen. Wir wissen, dass Hartberg mit dem Messer zwischen den Zähnen gegen uns auftreten wird, weil wir alle die Tabellensituation kennen. Für mich ist wichtig, dass wir mit einer gewissen Vorfreude in dieses Spiel reingehen. Trotzdem auch die Einstellung mitbringen, dass uns da nichts geschenkt wird und wir uns alles sehr hart erkämpfen und erarbeiten müssen. Da erwarte ich mir schon von uns im letzten Spiel, wo auch viele Rapid-Fans nach Hartberg pilgern, dass wir ihnen ein gutes Spiel liefern und mit dem nötigen Resultat für uns natürlich."

...weiter zum Spiel: "Wir bereiten uns seriös auf das Spiel vor. Wenn es dann angepfiffen wird, wollen wir von der 1. Sekunde an bereit sein und zeigen, dass wir von Anfang an dieses Spiel gewinnen wollen. Es ist das letzte Meisterschaftsspiel im Kalenderjahr und dann eine lange Pause bis zum nächsten Pflichtspiel. Da wollen wir uns schon mit einem Sieg, vor allem aber einer guten Leistung verabschieden."

"Wir schöpfen aus dem Vollen"

...personelle Situation: "Es stehen uns alle Spieler zur Verfügung. Zuletzt war Kühn angeschlagen und auch krank. Kevin Wimmer ist wieder retour nach seiner Verletzungspause. Wir schöpfen aus dem Vollen. Natürlich wird es wieder Entscheidungen geben, die getroffen werden müssen und dem ein und anderen Spieler weh tun werden. Die Konkurrenzsituation ist vorhanden."

Fotocredit: Josef Parak