Im letzten Duell des Jahres und der 16. Runde der ADMIRAL Bundesliga treffen sie aufeinander: TSV Hartberg vs. SK Rapid Wien - Samstag, 12. November, ab 17 Uhr im Ligaportal-LIVETICKER. Danach folgt die fast 3-monatige Winterpause, für die beide Klubs den nachfolgenden, vorläufigen Winterfahrplan bekannt gaben (Änderungen vorbehalten).

Nach dem letzten Bundesligaspiel 2022 beim TSV Hartberg (Anm.: vor einem restlos ausverkauften Rapid-Sektor!), stehen einige freie Tage auf dem Programm.

Danach geht es wie folgt weiter:

Montag, 21.11. – Trainingsstart und Testungen

Freitag, 25.11. – Testspiel FAC am West 1 in Hütteldorf (15 Uhr)

Freitag, 2.12. – Testspiel First Vienna FC im Allianz Stadion (15 Uhr)

Freitag, 9.12. – Testspiel FC Schalke 04 im Allianz Stadion (19 Uhr), ehemaliger Klub von Rapid-Torjäger Guido Burgstaller (Foto).

15.12.2022 – 04.01.2023: Urlaub

05.01.2023: Trainingsstart

14. – 25.01.2023: Trainingslager Belek (Türkei)

Freitag, 3. Februar 2023: UNIQA ÖFB Cup-Viertelfinale WAC vs. SK Rapid (18:00 Uhr)



Am 4. Dezember wird die Mannschaft auch bei der Neuauflage von "Weihnachten im Stadion" dabei sein, bei freiem Eintritt erwartet die Besucherinnen und Besucher an diesem Sonntag ab 15 Uhr ein tolles Programm - mehr Informationen dazu folgen in den nächsten Tagen!