Es ist die finale Liga-Partie des Jahres 2022 und zugleich die letzte Liga-Partie in der Raiffeisen Arena in Pasching, ehe die Athletiker wieder an ihre "Heimatstätte" auf die Linzer Gugl und die dortige, neue Arena zurückkehren. Die Steirer um Chefcoach Christian Ilzer wollen auch im letzten Match des Jahres ihren Nimbus der Unbesiegbarkeit auf des Gegners Platz wahren und als einziger Bundesliga-Klub in dieser Saison auswärts ohne Niederlage in die Winterpause gehen.

Szene aus dem Hinspiel am 20. August 2022 zwischen Sturm-Rechtsverteidiger Jusuf Gazibegović (re.) und LASK-Außenstürmer Keito Nakamura, der das 1:0-Siegtor erzielte und den erfolgsverwöhnen Steirern damit die bisher einzige Bundesliga-Niederlage in dieser Saison zufügte.

"Es herrscht nicht pure Zufriedenheit, das Feuer lodert"

Für den SK Sturm Graz soll ein "goldener Oktober" keinesfalls in einem sieglosen November münden. Von den zwei anfallenden BL-Partien in diesem Monat endete die erste am vergangenen Sonntag, dem 6.11., mit 1:1 beim SCR Altach.

Danach echauffierte sich Christian Ilzer nicht über die Leistung seiner Schützlinge, sondern das aberkannte 2:1. Vor allem auf Charakter & Moral seiner Spieler war der Chefcoach drei Tage nach dem bitteren Europa League-Aus in Midtjylland stolz und wie hungrig sie wenig später im Liga-Alltag agierten. Der 45-Jährige: "Es war ein hoch spannender Herbst mit vielen Emotionen." Nachsatz: "Aber wir sind noch nicht am Ende. Es herrscht nicht pure Zufriedenheit, das Feuer lodert."

Beim LASK 27. Pflichtpartie im Herbst für SK Sturm

26 Pflicht-Partien absolvierten die "Blackies" seit Juli in knapp 4 Monaten, allein acht mehr wie der LASK. Sturm hat sich seit Beginn der Ära Christian Ilzer und Andreas Schicker im Sommer 2020 unter den Top 3 der Liga etabliert, ist ärgster Verfolger von Serienmeister FC Red Bull Salzburg und wird auch in dieser Saison auf dem angestammten 2. Tabellenrang überwintern. Wobei aus den beiden Duellen gegen die Roten Bullen gar 4 Zähler zu Buche stehen und man somit im direkten Vergleich vorn liegt.

An der erneuten Qualifikation für die Meistergruppe, in der die Grazer seit Liga-Reform neben RB Salzburg und dem WAC bisher Dauergast sind, besteht längst kein Zweifel mehr. Und Ilzers unbändiger Ehrgeiz ist ungebrochen: "Wir könnten der Herbstsaison mit einem Sieg gegen den LASK die Krone aufsetzen."

"Mit Kühbauer sind sie nach Wellental und Umbruch wieder eine Topmannschaft"

Mit demzufolge 35 Punkten (10S, 5U, 1N) wäre man "super, super in der Spur". Weiterer, positiver Zusatz-Effekt: Der erste Verfolger - LASK - würde auf 9 Punkte distanziert werden. Doch Ilzer ist sich der Schwere der Aufgabe nicht erst seit der 0:1-Hinspielniederlage bewusst und bewertet die Athletiker als "absolute Qualitätsmannschaft". Ilzer: "Mit Trainer Didi Kühbauer, der überall Erfolg hatte, sind sie nach einem Wellental und einem Umbruch wieder eine Topmannschaft."

Doch Sturm ist bereit. Der Grazer Coach: "Dass wir eine Woche Vorbereitung auf ein Spiel hatten, haben wir schon länger nicht mehr erlebt. Das hat gut getan. Im Training begegnen sich jetzt zwei Teams auf höchstem Niveau. Alle drängen sich für die Startelf auf."

LASK vs. SK Puntigamer Sturm Graz

Im letzten Pflichtspiel 2022 wollen wir mit einem vollen Erfolg das ohnehin schon sehr erfolgreiche Jahr abschließen! #sturmgraz #AdmiralBL #ASKSTU https://t.co/4e2yYKTNsF — SK Sturm Graz (@SKSturm) November 11, 2022

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL und Josef Parak