Der Terminkalender beschert in der 16. und letzten Runde vor der fast 3-monatigen Winterpause der ADMIRAL-Bundesliga das prestigeträchtige Ländle-Duell zwischen dem Achten Austria Lustenau und dem Tabellen-9. SCR Altach, der das Hinspiel daheim mit 1:2 verlor. Im 2. Aufeinandertreffen dieser Saison will die Elf von Chefcoach Miroslav Klose Revanche - Samstag ab 17 Uhr im Ligaportal-LIVETICKER. Es geht ebenso um die Vorarlberger Vorherrschaft wie um Big-Points auf dem Weg zum Klassenerhalt zwischen den punktgleichen Tabellennachbarn (je 15 Zähler).

Bryan Teixeira war der Matchwinner beim 2:1-Hinspielsieg in Altach, als die Lustenauer einen 0:1-Rückstand (Tibidi, 26.) drehten und durch Treffer von Innenverteidiger Maak (30.) und eben Teixeira (89.) zum vielumjubelten Auswärtssieg kamen.

"Altacher seit letztem Derby deutlich gefestigter"

Austria Lustenau-Chefcoach Markus Mader: "Die Altacher sind seit dem letzten Derby deutlich gefestigter. Sie befinden sich in einem Aufwärtstrend und sind sicher topmotiviert."

Umgekehrt waren die Gastgeber zu Saisonbeginn noch im Flow und von der Aufstiegs-Euphorie getragen, lagen zwischenzeitlich gar auf Rang 3, um dann bis Rang 8 durchgereicht zu werden und mittlerweile seit 10 Ligaspielen ohne Sieg zu sein. Nur 5 Zähler stehen in diesem Zeitraum zu Buche. Der letzte volle Erfolg war am 20. August eben jener in Altach.

Zuletzt holten Kapitän Matthias Maak, der im Hinspiel sein bisher einziges Saisontore erzielte und am Samstag verletzungsbedingt fehlen wird, und Kollegen zumindest 3 Remis. Darunter in der vergangenen Runde mit 1:1 bei Schlusslicht, als die Vorarlberger durch das erste Saisontor von Linksverteidiger Guenouche zur Halbzeit noch mit 1:0 führten.

Maak & Grujcic fehlen

Symptomatisch, dass ein Abwehrspieler scorte. So fehlte es den Lustenauern zuletzt vor allem im Angriff an Durchschlagskraft. Mader: "Im Offensivspiel waren wir gegen Hartberg zu harmlos. Das darf uns am Samstag nicht passieren, wir müssen uns steigern und den Kampf annehmen."

Der 54-jährige Austria-Coach ist gegen Altach zu Umstellungen gezwungen, denn neben dem verletzten Innenverteidiger Maak wird auch der gelb-rot gesperrte Darijo Grujcic fehlen.

Er ist der Ur-Austrianer in unserem Team schlechthin: Pius #Grabher. Am Samstag steht er beim #Ländlederby in der @OEFBL gegen Altach auf dem Platz. Davor teilt er seine Erwartungen für das Bundesliga-Highlight mit uns in einem Interview: 🔗https://t.co/xnoZFlSvv3 #alualt pic.twitter.com/CkyBIc6tvu — SC Austria Lustenau (@AustriaLustenau) November 10, 2022

Lukas Jäger: "Wollen das Spiel um jeden Preis gewinnen"

Auch Altachs-Chefcoach Miroslav Klose wird mit Nosa Edokpolor (5. GK) ein Akteur gesperrt fehlen. Zuversichtlich ist der 44-jährige Deutsche, dass Bakary Nimaga, 27-jähriger Mittelfeld-Defensiver aus Mali, zur Verfügung steht. Mit 7 Zählern aus den vergangenen 4 Partien verzeichnen die Schwarz-Gelben einen Aufwärtstrend. Die Ausgangslage sieht das Momentum auf Rheindorfer Seite. Doch Klose stellt klar: "Die Chancen sind 50:50. Wenn wir das rüberbringen, was wir die letzten Spiele gezeigt haben, dann können wir was mitnehmen. Wir wollen uns belohnen."

Mittelfeldspieler Lukas Jäger (oben im Foto links): "Wir wollen das Spiel um jeden Preis gewinnen. Wir müssen noch einmal alles raushauen, müssen mutig auftreten. Wir wissen das es nicht leicht wird. Aber wir fahren nach Lustenau, um da drei Punkte zu holen." Nach dem 1:1 vergangene Woche gegen Vizemeister SK Sturm Graz mangelt es defenitiv nicht an Selbsvertrauen & Selbstverständnis. Hoffnungsträger ist auch Torgarant Atdhe Nuhiu, der bereits 8 Treffer erzielte und im Hinspiel die "Ampelkarte" sah.

𝐅𝐞𝐬𝐭𝐞𝐭𝐢𝐜𝐬 𝐦𝐢𝐭 𝐤𝐥𝐚𝐫𝐞𝐦 𝐏𝐥𝐚𝐧 👁



Im ersten großen TV-Interview spricht Neo-Sportdirektor Georg Festetics über das Altacher Saisonziel, über Verstärkungen im Winter und seinen ganz persönlichen Bezug zu Vorarlberg. ⬇️



🎙 https://t.co/RJls0nN4oS#ALUALT pic.twitter.com/6GbCTgtaAy — SCR Altach (@SCRAltach) November 10, 2022

