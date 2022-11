Nach dem 5:1-Heimsieg vor 19 Tagen im Nachtragsspiel der 5. Rd. zwischen dem SK Rapid Wien und TSV Egger-Glas Hartberg am Nationalfeiertag gewannen die Hütteldorfer auch das Retourmatch in der Profertil-Arena am 16. Spieltag der ADMIRAL Bundesliga. Matchwinner beim 2:1-Auswärtssieg der Grün-Weißen war Joker Bernhard Zimmermann in der 88. Minute. Bereits das 5. Saison-Jokertor für den 20-jährigen Korneuburger. Mit 10 Punkten aus den jüngen 4 BL-Partien überwintert Rapid als Vierter, während Hartberg nach 8 Niederlagen aus den vergangenen 10 BL-Partien Schlusslicht bleibt. Nachfolgend STATEMENTS.

"Könnte Eindruck haben, dass wir Angst haben zu gewinnen"

TSV Hartberg-Chefcoach Klaus Schmidt: "Wir haben bewiesen, dass wir kämpfen, Fußball spielen und Tore schießen können. Wenn unsere Spiele 86 Minuten dauern, wären wir vielleicht Vierter. Das ist eine psychologische Sache. Am Ende war es ein Nackenschlag, doch die Mannschaft hat sich top präsentiert.

Man könnte den Eindruck haben, dass wir Angst haben zu gewinnen. Dass dies nicht lustig ist, wenn man sieht, das deine Mannschaft sich 87 Minuten prima präsentiert und man immer das Gefühl hat, dass wir das Spiel gewinnen können. Ich denke, dass wir heute trotz der Niederlage ein Statement abgegeben haben und die Mannschaft sich top verkauft hat. Das die Mannschaft von der ersten Minute Fußball gespielt und ein Arsch und Gesicht gezeigt hat."

Ob er als TSV Hartberg-Trainer überwintern wird?

Klaus Schmidt: "Ob das jetzt ein Indiz ist, nicht mehr mit dem Trainer weiterzumachen oder ob man sagt, 2023 bringen wir die Partien rüber, kann nicht ich entscheiden. Ich bin stolz, dass die Mannschaft heute so ein Statement abgegeben hat.“

TSV Hartberg-Obmann Erich Korherr: "Natürlich ist der Trainer das schwächste Glied in dieser Gruppe. Wir sind Letzter. Doch ein Aufwärtstrend war erkennbar. Aber wir müssen Plus und Minus gegenüberstellen und dann werden wir entscheiden, wie es weitergeht. Derzeit überwiegt das Minus, wir stecken da hinten drinnen. Keiner will absteigen."

"Geht mir schon auf die Eier..."

Jürgen Heil (TSV Hartberg): "Im Herbst haben wir nicht viele gute Spiele gemacht. Heute haben wir ein gutes Spiel gemacht und eine beherzte Leistung gezeigt. Es geht mir auch schon auf die Eier, dass wir wieder mit leeren Händen da. Die letzten beiden Spiele machen Mut, da waren wir teilweise gar besser. Wir haben heute als Mannschaft alles rein gehauen."

Sky-Experte Peter Stöger: "Die Mannschaft hat Charakter und eine geschlossene Mannschaftsleistung gezeigt. Das ist ein wichtiges Signal, ob das für 2023 Bestand hat in der Diskussion wie es mit ihm und der Mannschaft weiter geht. Wichtig ist, dass Klaus Schmidt alles probiert hat. Das ist ein wichtiger Faktor. Ich habe nicht den Eindruck gehabt, dass sie sich hängen lassen. Das ist ganz wichtig."

"Hartberg hat uns heute das Leben sehr, sehr schwer gemacht"

SK Rapid-Interimstrainer Zoran Barisic über...

...10 Punkte aus letzten 4 Spielen, ob er es drauf hat als Trainer: "Meine Mannschaft hat es drauf. Das eine sind die Resultate, mal hast du Glück und Pech. Wie sich die Mannschaft in letzten Wochen entwickelt hat, hat mir Grund zur Freude gegeben."

...Spiel: "Wir haben gegen einen sehr starken Gegner schwer ins Spiel reingefunden Nach dem Führungstreffer haben wir versäumt, einen drauf zu legen. Sind nach der kurzen Unterbrechung etwas zurückgefallen, waren etwas zu langsam im Kopf und sind nicht mehr so richtig in die Zweikämpfe gekommen. So haben wir Hartberg zum Ausgleichstreffer eingeladen. Das Tor kurz vor der Pause hinzunehmen, war auch psychologisch nicht so einfach.

In der 2. Halbzeit haben wir zwar das Spiel dominiert und die ein und andere Chance vorgefunden, doch das späte Siegtor war dann auch glücklich. Hartberg hat uns heute das Leben sehr, sehr schwer gemacht. Alles in allem hatten wir ein Torchancen-Plus und deshalb haben wir verdient gewonnen. Ich bin glücklich, dass wir diese lange Überbrückungsphase mit einem Sieg beenden."

...Joker Zimmermann: "Wir sind ein Team und haben viele Spieler im Offensivbereich. Ich habe oft die Qual der Wahl. Doch es ist schön, dass Spieler, die rein kommen, dem Spiel immer wieder Input geben. Zimmermann hat Leidenschaft, Willen, Ausstrahlung und es sich sicher verdient, auch von Anfang an zu spielen."

"Dann ging gewisser Schwung durch die Mannschaft"

Bernhard Zimmermann (SK Rapid) über...

...wie gut Sieg ihm und Mannschaft tut: "Ein Sieg tut immer gut. Wenn du damit in den Winter rein gehst, ist ein richtig gutes Erfolgserlebnis. Es war ein hart umkämpfter Sieg und für mich natürlich auch sehr schön heute."

...Spiel generell: "Die ersten 5 Minuten haben wir nicht so gut rein gefunden. Danach war es richtig gut und mit der Drangphase haben wir das Tor geschossen. Nachdem wir in die Kabine gegangen sind, haben wir nicht mehr so den Zugriff gekriegt und uns rein drängen lassen in der 2. Halbzeit. Aber dann ist zum Glück ein gewisser Schwung durch die Mannschaft gegangen und wir haben dann das Siegtor erzwungen."

"Momentan ist das Glück auf unserer Seite"

Guido Burgstaller (Toptorjäger SK Rapid): "Es war genau das enge Spiel, was wir erwartet haben. Wir waren selber Schuld, dass wir Hartberg wieder zurück in das Spiel haben lassen. Hatten mit dem 1:0 gefühlt alles im Griff und dann durch Schicki (Anm.: Thorsten Schick) noch eine gute Chance. Trotzdem sind wir dann zu passiv gewesen und Hartberg hat verdient den Ausgleich gemacht.

In der 2. Halbzeit war es eine Schnitt-Partie. Momentan ist das Glück auf unserer Seite. Vlt. hätten wir auch früher noch ein Tor schießen können. Aber wenn man so spät das 2:1 schießt, ist es ein glücklicher Sieg. Ein extrem wichtiger Sieg, wenn du jetzt 3 Monate kein Spiel hast. Im letzten Monat haben wir gut Punkte gesammelt. Von der Leistung selbst war es heute kein gutes Spiel von uns. Das ist ausbaufähig. Aber genau solche Siege muss man auch mal einfahren und das ist auch ein gutes Zeichen von der Mannschaft."

Jonas Auer (SK Rapid): "Ich glaube, es war nicht unser bestes Spiel. Aber es ist sehr wichtig, dass wir mit den 3 Punkten in die lange Pause gehen. Mit Selbstvertrauen, um nach der Pause daran wieder anzuknüpfen. Wir wußten, dass das in Hartberg ein sehr schwieriges Spiel wird. Deswegen tut der Sieg sehr gut."

Statement-Quelle: Sky Sport Austria und SK Rapid.

Fotocredit: Josef Parak und GEPA-ADMIRAL