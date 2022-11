Nach dem 2:1-Sieg im Hinspiel im Innviertel gewann die WSG Tirol in Rd. 16 der ADMIRAL Bundesliga auch das Retourmatch in Innsbruck gegen die SV Guntamatic Ried. Beim 2:0 ließ ein Doppelschlag vor der Pause die Erfolgsserie des Tabellen-5. prolongieren: 4 Dreier aus den jüngsten 5 BL-Partien, inkl. 1 Remis. Was Erfolgscoach Thomas Silberberger zu folgender Aussage veranlasste: "Schade, dass jetzt Pause ist. Wir hätten gerne noch den WAC auswärts und Salzburg zuhause mitgenommen. So müssen wir uns erst wieder im Frühjahr alles erarbeiten.“ Weitere STATEMENTS zu diesem Duell aus beiden Lagern nachfolgend.

Hat gut lachen: WSG Tirol-Erfolgs- und Langzeit-Trainer Thomas Silberberger geht in die 3-monatige Fußball-"Fastenzeit" mit Erfolgserlebnissen en suite und überwintert mit seinem Team unter den Top 6. Der 49-jährige Coach, seit 9 Jahren (!) im Amt bei den Kristallkickern, hat auch in diesem Herbst wieder enorm viel aus einer zu Saisonbeginn neuformierten Mannschaft und der "Wattener Wundertüte" herausgezaubert. Chapeau!

"Jetzt müssen wir diskutieren, wann wir den Trainingsstart machen"

WSG Tirol-Coach Thomas Silberberger über...

...das Spiel: „Es ist genau das Ergebnis, das wir uns erträumt haben. In der 1. Viertelstunde hatten wir ein bisschen Probleme mit der Abstimmung, da hatte Ried drei bis vier Eckbälle. Aber ab der Umschaltaktion, wo Prelec den Tausender vorfindet, haben wir sehr gut gespielt und zwei Traumtore gemacht. Wir waren immer Herr der Lage. In der 2. Halbzeit haben wir es verabsäumt, es fertig zu spielen und mit dem dritten Tor den Deckel drauf zu machen. So blieb es spannend."

...die lange Winterpause: "Schade, dass jetzt Pause ist. Wir hätten gerne noch den WAC auswärts und Salzburg zuhause mitgenommen. So müssen wir uns erst wieder im Frühjahr alles erarbeiten. Jetzt haben wir eine Zeit bis Mitte Februar, wo wir mit wenig Druck, aber sehr gut arbeiten können. Das macht die Aufgaben viel leichter. Sie haben sehr Ziele erreicht, die Jungs. Jetzt müssen wir diskutieren, wann wir den Trainingsstart machen.“

WSG Tirol-Kapitän & Keeper Ferdinand Oswald: „Für unsere Verhältnisse ist das ein überragender Herbst gewesen. Am Anfang haben wir uns bei ein paar Spielen schwergetan, aber alles in allem bewerte ich es sehr gut. Man darf auch nicht daran denken, was gewesen wäre, wenn man am Anfang der Saison nicht so viele Punkte liegen hat lassen. Wir sind aber zufrieden, so wie es ist und es ist schön für 3 Monate jetzt so auf die Tabelle zu schauen.“

„Haben eine Riesengaudi“

Stefan Köck (Sportmanager WSG Tirol) über...

…den Herbst: „Wir haben eine Riesengaudi, weil wir eben nicht so ideal in die Saison gestartet sind. Alles in allem war ich aber immer überzeugt, weil die Jungs sehr gut im Sommer gearbeitet haben. Jetzt sind wir natürlich glücklich, dass wir uns belohnt haben und dass wir 24 Punkte haben. Es ist ein toller Abschluss für die Herbstsaison.“



…Leistung seiner Mannschaft: „Die Art und Weise wie wir spielen, macht uns extrem stolz. Dass wir aktuell in den Top 6 sind, ist eine schöne Begleiterscheinung. Mich macht es stolz, wie die Jungs agiert haben und wie die Mannschaft über den ganzen Herbst gespielt hat. Wir sind sehr zufrieden und sehr glücklich.“



…Ziele für die restliche Saison: „Wir wissen, woher wir kommen und wir wissen mit unseren Neustarts im Sommer, dass es immer holprig ist. Umso schöner ist die aktuelle Situation und wir werden uns definitiv nicht zurücklehnen.“

Kofi Schulz und die WSG Tirol, die zum 4. Mal in Folge mit der gleichen Startelf beganng, ließen sich von der SV Guntamatic Ried bei ihrem derzeitigen Erfolgs-Lauf nicht aufhalten. Hier das "deutsche Duell" zwischenn dem gebürtigen Berliner und Nürnberger Julian Wießmeier (SV Ried). Preuße gegen Franke.

„Das ganze Spiel war dann ein Spiegelbild vom Herbst“

Christian Heinle (Trainer SV Ried) über...

…die Partie: „Wir sind sehr gut in das Spiel gestartet. Das ganze Spiel war dann ein Spiegelbild vom Herbst.“



…die WSG Tirol: „Sie sind eine extrem gefestigte Mannschaft, sie haben die ersten zwei großen Chancen genutzt. Heute hätten wir eine Stunde spielen können, wir hätten kein Tor gemacht. Es war keine grottenschlechte Leistung, es war okay. Tirol ist momentan die bessere Mannschaft.“



…die Winterpause: „Man muss schon einordnen, was wir imstande sind zu spielen. Wir haben genau gewusst, dass das ein Kampf um den Klassenerhalt wird vom ersten Tag an. Wir wissen, dass wir riesige Themen haben, wir werden alles daransetzen, dass wir im Winter gut zurückkommen.“

„In der Bundesliga dürfen solche Tore einfach nicht passieren“

SV Ried-Keeper Samuel Sahin-Radlinger: „Heute haben wir es uns selber schwer gemacht. In der Bundesliga dürfen solche Tore einfach nicht passieren und schon gar nicht zwei so kurz hintereinander. Nach vorne hin war es einfach zu wenig, da haben wir keine Ideen gehabt. Das müssen wir uns heute wirklich selber ankreiden.“



Roland Daxl (SV Ried-Präsident) über die Rückkehr von Wolfgang Fiala: „Er war ja nie weg, sondern ist hier seit Sommer letzten Jahres als Vorstand Sport bei der SV Ried. Er hat aber seit Beginn dieser Saison eine Doppelfunktion, weil er eben auch U18 Trainer ist in der Akademie. Er führt diese Mannschaft sehr erfolgreich, sie ist nämlich die erfolgreichste Akademiemannschaft. Wir haben Dinge, die sehr gut laufen, mit denen wir sehr zufrieden sind. Wir sehen aber Optimierungsbedarf und somit brauchen wir mehr Man Power da. Wir suchen einen U18 Trainer, der die angefangene Arbeit des Wolfgang Fiala positiv fortführt. Sodass Wolfgang mehr Zeit hat für die übertragenen Aufgaben.“

"WSG Tirol Mannschaft des Herbstes"

Peter Stöger (Sky Experte) über die WSG Tirol: „Für mich ist es die Mannschaft des Herbstes. Sie sind nicht so gut gestartet, aber haben es dann super hinbekommen.“

