Nach acht Niederlagen aus zehn Spielen und der jüngsten 1:2-Heimniederlage am Samstag gegen Rapid Wien reagierte die Vereinsführung des TSV Hartberg. Siehe auch Bericht am Sonntagvormittag. Der Tabellenletze der ADMIRAL Bundesliga entließ Chefcoach Klaus Schmidt nach acht Monaten Amtszeit bei den Ost-Steirern. Das gab der Klub soeben in einer Presse-Aussendung bekannt. Das Training wird bis auf Weiteres von Alexander Marchat und Christian Gratzei geleitet.

Wie der Klub in seiner Aussendung vermeldet, habe sich Obmann und Geschäftsführer Erich Korherr sowie der bisherige Cheftrainer Klaus Schmidt nach interner Analyse und Aufarbeitung der vergangenen Monate entschlossen, die Zusammenarbeit einvernehmlich zu beenden.

"Klare Vorstellungen für Cheftrainer-Position"

Geschäftsführer und Sportdirektor Erich Korherr zur Entscheidung: "Ich möchte mich bei Klaus Schmidt für die Arbeit und seinen Einsatz für den TSV Hartberg bedanken. Im Frühjahr hat er den Turnaround geschafft und uns in der Bundesliga gehalten, wofür wir ihm sehr dankbar sind. Fußball ist ein schnelllebiges Geschäft und aufgrund der Gesamtsituation und Analyse des Herbstes müssen wir im Sinne und Interesse des Vereins eine Veränderung herbeiführen.

Klaus war bis zur letzten Sekunde mit vollstem Einsatz und Leidenschaft am Werk. Wir haben eine intakte Mannschaft und bis zum nächsten Pflichtspiel rund drei Monate Vorbereitungszeit, die wir bestmöglich nutzen wollen und werden.

Für die Cheftrainer-Position haben wir klare Vorstellungen und wir sind sehr bemüht, rasch aber mit Sorgfalt die richtige Lösung für den TSV Hartberg zu erreichen. Wir bedanken uns bei Klaus Schmidt für seinen unermüdlichen Einsatz in Hartberg und wünschen ihm alles Gute für die Zukunft."

Übernahme beim TSV vor rund acht Monaten

Klaus Schmidt (Foto) übernahm heuer am 7. März als Nachfolger von Kurt Russ den Cheftrainer-Posten beim TSV Hartberg und holte im Frühjahr im Play-Off der Qualifikationsrunde mit den Blau Weißen 11 Punkte bei 2 Siegen, 5 Remis und 3 Niederlagen. Der "Feuerwehrmann", der den Trainerjob mit aller Leidenschaft und viel Herzblut lebt, rettete die Ost-Steirer, schaffte mit ihnen in der vergangenen Saison 2021/2022 den Klassenerhalt.

Zuvor war der seit 21. Oktober 55-jährige Grazer bereits in der ADMIRAL Bundesliga für den FC Flyeralarm Admira, SV Mattersburg und SCR Altach als Chefcoach tätig. In seinen 27 Pflichtpartien mit dem TSV kam Schmidt auf 0,93 Zähler im Schnitt. Der Steirer ist als authentisch und offenkundig bekannt, der sein Inneres auch in der Öffentlichkeit schonmal nach außen kehrt, was ihn sympathisch macht.

Start 12. März - Ende 12. November

Seine Gesamt-Bilanz saisonübergreifend in 2022 mit dem TSV Hartberg: 6 Siege, 7 Remis, 14 Niederlagen; 32:46 Tore, 25 Punkte. Am 12. März gab Klaus Schmidt sein Debüt als TSV-Trainer beim 0:0 gegen den SCR Altach, an einem 12., im November, endet seine Hartberger Zeit mit dem 1:2 vs. SK Rapid.

