Es ist auf dem Kalenderblatt erst der 13. November, doch schon - wegen der Winter-WM in Katar - der Abschluss für 2022 in der ADMIRAL Bundesliga. Und vor der 3-monatigen "Fußball-Fastenzeit" in Österreichs Fußball-Belletage kommt (womöglich) das Beste in Rd. 16 zum Schluss: Das TOP-Spiel Dritter vs. Zweiter - LASK vs. SK Sturm Graz - ab 17 Uhr im Ligaportal-LIVETICKER. Die Linzer bisher in dieser Saison das einzige Team, gegen das die erfolgsverwöhnten Steirer noch nicht gepunkt haben. Die Ilzer-Elf im Herbst auswärts noch ohne BL-Niederlage. NACHFOLGEND die Mannschafts-Aufstellungen! Beim LASK fehlt Michorl!

Da beide Teams in der Vorsaison im Frühjahr bei den Playoffs unterschiedliche Wege gingen, ist es heute das erste Aufeinandertreffen in 2022 in der Raiffeisen Arena in Pasching. Apropos Arena in Pasching: für den LASK ist es das letzte Bundesliga-Spiel an der jahrelangen Athletiker-Ausweichstätte (seit 2017, zuvor der Spielort als Waldstadion und TGW-Arena bekannt), die zum Frühjahrs-BL-Heimspiel-Auftakt 2023 wieder in ihre Heimat auf die Linzer Gugl zurückkehren und dort in der Premieren-Partie der dortigen Raiffeisen Arena in Runde 19 Aufsteiger Austria Lustenau empfangen (25./26.02.).

ADMIRAL Bundesliga, 16. Runde

Sonntag, 13. November 2022, 17 Uhr, Raiffeisen Arena in Pasching, Z: 6009 (Ausverkauft), SR: Ing. Sebastian Gishamer/Salzburg

LASK - SK Sturm Graz

LASK (4-2-3-1): A. Schlager (K) - Stojkovic, Ziereis, Luckeneder, Renner - Jovicic, Horvath - Goiginger, R. Zulj, Nakamura - Ljubicic. Trainer: Dietmar Kühbauer.

Ergänzungsspieler: Lawal (TW), Kecskés, Potzmann, Koulouris, Flecker, Zirngast, Celic. Es fehlen: Anselm, Balic, Boller, Letard, Michorl (muskuläre Probleme) Twardzik, Wiesinger (alle verletzt)

SK Sturm Graz (4-4-2, mit Raute im Mittelfeld): Siebenhandl - Gazibegovic, Affengruber, Wüthrich, Dante - Hierländer (K), Gorenc-Stankovic, Kiteishvili, Prass - Ajeti, Bøving. Trainer: Christian Ilzer.

Ergänzungsspieler: Schützenauer (TW), Borkovic, Jantscher, Horvat, Emegha, Schnegg,Ljubic. Es fehlen: Demaku & Sarkaria (verletzt).

Wir haben mit den Linzern noch eine Rechnung offen! Holen wir uns heute die drei Punkte? 🥷⚔️ #sturmgraz #AdmiralBL #ASKSTU pic.twitter.com/m9tl5blLqP — SK Sturm Graz (@SKSturm) November 13, 2022

27 Pflicht-Partien im Herbst für Sturm

26 Pflicht-Partien absolvierte der Vizemeister aus Graz in diesem strammen Herbst-Programm (Bilanz: 14S, 7U, 5N), acht mehr wie der LASK. Umso bemerkenswerter, dass Sturm so gut wie keine verletzungsbedingten Ausfälle hat und ein großartiges Regenerationsprogramm leistet.

Beide Teams werden unabhängig vom heutigen Spielausgang als Zweiter (Sturm) und Dritter (LASK) auf einem "Stockerlplatz" überwintern und in die nationale, dreimonatige "Fußball-Fastenzeit" bis Februar 2023 gehen. Mit dem 4. Sieg in der Fremde würden die auswärts noch unbesiegten "Blackies" allerdings den Abstand auf Verfolger LASK auf 9 Zähler ausbauen.

LASK geht "auf die 30" zu...

Es ist auch das Duell zwischen dem Team mit den zweitmeisten Treffern - LASK = 29 Treffer - gegen jenes mit den wenigsten Gegentoren - SK Sturm Graz = 10.

Vor einem Jahr am 23. November 2021 gab es in Graz ein Torfestival zwischen beiden Kultklubs: 3:3. Nachdem der LASK zur Pause mit 3:1 führte. Gesamt-Duell- Bundesligabilanz: 111 Spiele, 44 Siege Sturm, 39 Siege LASK, 28 Remis. 160:151 Tore zugunsten der Grazer.

⚽ Letztes Bundesliga-Heimspiel in Pasching

📰 https://t.co/d0At4argdL

🎟️ Das Spiel ist restlos ausverkauft ❗

📺 Sky Sport Austria #ASKSTU pic.twitter.com/NMHas8odf9 — LASK (@LASK_Official) November 13, 2022

Fotocredit: Harald Dostal/www.sport-bilder.at