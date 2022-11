Nach dem 2:0-Hinspielsieg in der Red Bull Arena in Wals-Siezenheim gewann der FC Red Bull Salzburg auch das 2. Saisonduell der ADMIRAL Bundesliga gegen die Kärntner Violetten. Das "Goldene Tor" beim 1:0-Auswärtsieg des Serien- und Winter-Meisters erzielte der ab nächster Spielzeit beim deutschen RB Leipzig spielende, 19-jährige slowenische Stürmer Benjamin Šeško (55. Min.). Austria Klagenfurt darf sich dennoch mit großer Freude in die 3-monatige Pause verabschieden und überwintert auf seinem mittlerweile ja schon angestammten 6. Platz. Nachfolgend STATEMENTS aus beiden Lagern.

Machte nicht nur große Sprünge unweit vom Wörthersee, sondern auch das 1:0-Siegtor: Benjamin Šeško, der nach 2 Monaten mal wieder in der Bundesliga traf und sein Torkonto damit auf 5 BL-Tore im Herbst erhöhte.

„In der Liga sind wir wirklich gut durchmarschiert“

FC Red Bull Salzburg-Chefcoach Matthias Jaissle über...

…die Partie: „Ich bin enorm glücklich, dass wir hier die 3 Punkte mit nach Hause nehmen. Es war ein kampfbetontes Spiel. Das war auch zu erwarten gegen so einen tiefen Block. Großes Kompliment wie mein Trainerkollege es immer wieder hinbekommt die Mannschaft so einzustellen, die machen das sehr diszipliniert. Wir haben heute nochmal versucht alles rauszuhauen. Spielerisch war es jetzt nicht das allerhöchste Niveau, aber wir sind über die Punkte sehr glücklich.“



…die bisherige Leistung im Herbst: „Jetzt bin ich natürlich sehr glücklich und ich habe auch der Mannschaft ein sehr großes Kompliment ausgesprochen. Wir haben die gleiche Anzahl an Punkten wie in der letzten Saison zu diesem Zeitpunkt. Letztes Jahr wurden wir in den Himmel gelobt, dass es eine sensationelle Herbstsaison war, und das habe ich jetzt auch an die Mannschaft gerichtet, dass es dieses Jahr genauso war. In der Champions League haben wir uns den dritten Platz gesichert in einer Gruppe mit wirklich Weltklasseteams. In der Liga sind wir wirklich gut durchmarschiert auf einem sehr konstanten Niveau, trotz dieser Jugend auf dem Platz und trotz des Umbruches. Von dem her bin ich sehr zufrieden mit dem Herbst.“



…die Mannschaftsleistung: „Es läuft noch nicht alles zu 100%. Das ist völlig normal. Das ist immer ein Prozess und eine Entwicklung in einer so jungen Mannschaft. Wenn man aber diesen Herbst Revue passieren lässt, dann ist das schon sehr stark.“



Maximilian Wöber (Red Bull Salzburg): „Wir sind auf jeden Fall auf Schiene. Wir sind Tabellenführer und haben in der Champions League einen guten Eindruck hinterlassen. Sind im Cup auch noch dabei. Unsere Ziele Meister und Cupsieger zu werden, haben wir auf alle Fälle sehr gut verfolgt. Nach der Winterpause werden wir noch stärker zurückkommen. Dann wird man wieder das richtige Salzburg erleben.“



Keeper Philipp Köhn (Red Bull Salzburg): „Wir haben unsere Hausaufgaben heute erledigt. Jetzt können wir mit gutem Gewissen und breiter Brust in den Urlaub, zur WM oder was auch immer gehen.“

Fachsimpelei zwischen Fußball-Experten: FC Red Bull Salzburg-Sportdirektor Christoph Freund und -Chefcoach Matthias Jaissle mit Erfolgs-Trainer Peter Pacult, der es mit Austria Klagenfurt auch im 2. Jahr geschafft hat, sich unter den Top 6 zu etablieren und für die restlichen 6 Spiele im Grunddurchgang auf Meistergruppe-Kurs geht.

"Maßen uns nie an über Drittvereine zu sprechen"

Christoph Freund (Sportdirektor Red Bull Salzburg) über...

...die Aussagen von Christian Ilzer, dass Salzburg von VAR-Entscheidungen profitiert: „Grundsätzlich gibt es immer wieder strittige Entscheidungen. Wir wollen die Spiele so fair wie möglich gestalten, aber es gibt in Österreich und weltweit immer wieder Diskussionen über Entscheidungen. Das gehört auch zum Fußball dazu. Es war sicher aus der Emotion heraus. Grundsätzlich würden wir uns nie anmaßen über Drittvereine zu sprechen, wenn es gar nichts mit dem Spiel zu tun hat. Es war jetzt so und das lasse ich mal dahingestellt.“

ÖFB-Teamstürmer Junior Adamu agiert heute erneut hinter dem Sturm-Duo Okafor & Siegtorschütze Šeško in der Mittelfeldraute zentral offensiv.

"Leider waren wir in einem Zweikampf zu passiv"

SK Austria Klagenfurt-Chefcoach Peter Pacult über...

…die Partie: „Die Mannschaft hat es heute sehr ordentlich gemacht. Sie haben das umgesetzt, was wir uns vor dem Spiel vorgenommen haben. Leider waren wir in einem Zweikampf beim Tor zu passiv. In dieser einen Aktion waren wir nicht giftig genug. Schade, wir wollten uns vorm eigenen Publikum mit einem Erfolgserlebnis verabschieden.“



…die bisherige Leistung im Herbst: „Der Mannschaft kann ich heute keinen Vorwurf machen, ganz im Gegenteil. Wir haben uns heute hier sehr gut gegen den souveränen Tabellenführer verkauft. Ich muss meiner Mannschaft für diese Herbstsaison ein Kompliment machen. Wir bleiben über den Strich und wenn du jetzt 3 Monate auf die Tabelle schaust und Sechster bist im 2. Jahr, dann ist das sehr erfreulich. Es kommen jetzt natürlich noch 6 schwere Spiele, wo wir uns beweisen müssen.“



…die Ziele in dieser Saison: „Zielsetzung bleibt für uns der Klassenerhalt. Aber umso mehr Punkte helfen dir im späteren Playoff natürlich. Natürlich werden wir nicht nur gute Leistungen brauchen, sondern auch Punkte.“

„Der Kollege im Tor bei den Salzburgern hat das heute richtig gut gemacht“

Markus Pink (Austria Klagenfurt) über...

...die Partie: „Wir dürfen uns absolut gar nichts vorwerfen lassen. Wir haben uns richtig gut verkauft heute. heute haben wir ein bisschen Pech gehabt. Der Kollege im Tor bei den Salzburgern hat das heute richtig gut gemacht. So ist aber der Fußball und jetzt gehen wir mal in die Winterpause.“



…verärgert, dass er heute nicht getroffen hat: „Es ist natürlich schon bitter. Ich kann mir da glaube ich wenig vorwerfen lassen, vor allem beim zweiten Schuss. So ist der Fußball.“



Michael Blauensteiner (Austria Klagenfurt): „Es war wie zu erwarten gegen Salzburg. Wir haben gewusst, dass uns sehr viel Laufarbeit erwartet. Trotzdem waren wir heute giftig und haben ihnen viele Schwierigkeiten bereitet.“

„Vielleicht schon zu gut für die österreichische Liga“

Andreas Herzog (Sky Experte) über...

…Red Bull Salzburg: „Die Salzburger haben mit einer sehr jungen Mannschaft gegen sehr viele schwierige Gegner gespielt und dann kommt so ein Spiel wie heute und sie gewinnen dieses Spiel. Es war keine spielerische Glanzleistung, aber sie lassen einfach relativ wenig zu. Jetzt sind sie in der Tabelle wieder überlegen Erster. Sie kriegen mit Abstand die wenigsten Tore. Heute hatten sie auch das Quäntchen Glück an ihrer Seite und einen Köhn im Tor der hervorragend gehalten hat.

Sie sind überlegener Tabellenführer. Spielerisch ist es jetzt nicht dieses absolute, wo sie den Gegner an die Wand spielen und brillieren, aber von der Effektivität und Intensität her, ist das schon richtig gut. Vielleicht schon zu gut für die österreichische Liga, wo vielleicht nur im Ansatz Sturm mithalten kann.“

…Austria Klagenfurt: „Zwei Jahre hintereinander unter den Top 6 zu landen wäre für Klagenfurt ein absoluter Riesenerfolg“

Statement-Quelle: Sky Sport Austria

Spielfilm im Ligaportal-LIVETICKER nachzulesen

Fotocredit: FC Red Bull Salzburg via Getty