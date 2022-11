Das Duell zwischen dem Vorjahres-Dritten FK Austria Wien vs. -Viertem RZ Pellets WAC zwar höhepunktarm. Beiden war die lange Herbstsaison, Europacup-Auftritte inkl., anzumerken. Vor allem der Austria-Akku war in der 27. Pflichtpartie in 4 Monaten ziemlich leer, obendrein das Violett-Verletzungspech. So brandete nach der 0:1-Niederlage zum Jahres-Ausklang lediglich vor Spielbeginn Jubel auf, weil Muharem Huskovic nach seinem schlimmen Autounfall am 12. Oktober wieder im Stadion war. Der 19-jährige Stürmer sah eine Partie mit kniffligen Aktionen - siehe auch anderen Beitrag. Nachfolgend STATEMENTS!

Kam bei seinem Heimspiel-Comeback in der Liga nach einem Monat hier zu spät gegen WAC-Goalie Hendrik Bonmann: Andreas Gruber. Der 27-jährige Sommerneuzugang (kam vom LASK) mit 4 Treffern plus 3 Assists ein Gewinner bei den Veilchen im Herbst.

„Ärgerlich, wenn du dir das Gegentor quasi selber machst“

FAK-Chefcoach Manfred Schmidt über...

…die Partie: „Im Grunde war es eine verdiente Niederlage. Der WAC hat schon an die Führung angeklopft, aber es ist natürlich ärgerlich, wenn du dir das Gegentor quasi selber machst. Man hat gesehen, dass wir uns in den letzten beiden Spielen in die Pause geschleppt haben. Wir waren nicht mehr so spritzig und dominant. Natürlich waren es jetzt 27 Spiele in 4 Monaten, das hat es noch nie gegeben. Von dem her war es schon sehr belastend, aber es ist natürlich jetzt enttäuschend. Ich muss aber dennoch die Mannschaft loben. Wir haben sehr viele Nackenschläge einstecken müssen. Ich kann der Mannschaft nur gratulieren. Wir haben 23 Punkte gemacht und sind auf klarem Kurs Richtung Top 6. Es ist alles in Ordnung.“



…eine Rückkehr von Muharem Huskovic nach der Winterpause: „Das ist noch schwierig zu sagen. Es ist schon eine schwere Verletzung und er hatte Operationen, also das wird sicher 3 oder 4 Monate dauern, bis er wieder ins Training einsteigen kann.“



…eine mögliche Kaderverstärkung: „Man hat gesehen, dass wir auf der ein oder anderen Position dünn besetzt sind. Ich weiß aber auch, dass es im Verein gewisse finanzielle Probleme gibt. Wir müssen einfach schauen, was sich machen lässt.“

"Wirtschaftliche Situation ist nachwievor sehr tricky hier"

Manuel Ortlechner (Sportdirektor Austria Wien) über...

…die Planung währen der Winterpause: „In erster Linie ist es für uns mal wichtig mit welchen Spielern können wir ab dem 3. Jänner grob planen, um zu wissen, sollen wir noch etwas tun am Transfermarkt oder weniger. Es gab auch in den letzten Tagen und in den nächsten Tagen noch einige Gremiensitzungen, wo natürlich auch nicht immer der sportliche Bericht entscheidend ist, sondern auch der wirtschaftliche. Ich bin da ja auch auf Augenhöhe und ich weiß, wie der Stand der Dinge bei uns ist.“



…mögliche Neuzugänge: „Es kann ja sein, dass der eine oder andere Spieler nicht zufrieden ist mit seiner Spielzeit und das muss man dann eben einfließen lassen, ob eventuell Budget frei wird oder nicht. Es ist nicht so einfach, wie es von außen aussieht. Die wirtschaftliche Situation ist nach wie vor sehr tricky hier. Große Sprünge sind nach wie vor nicht möglich.“



…seinen auslaufenden Vertrag: „Ich habe mir noch keine Sekunde Gedanken darüber gemacht, ob ich im August nächsten Sommer noch hier bin oder nicht. Ich kann mich hier nur bemühen und alles, was ich in mir habe, hier reinhauen. Dann gibt es eine Entscheidung und ich verstehe es, dass man relativ rasch eine Klarheit haben will. Nachdem ich aber unsere Zahlen kenne, weiß ich, dass auch ich eine gewisse Geduld an den Tag legen muss.“

„Die finanzielle Anspannung bleibt“

Gerhard Krisch (Vorstand Austria Wien) über...

…die wirtschaftliche Situation: „Natürlich hat der internationale Bewerb uns geholfen, aber die finanzielle Anspannung bleibt. Das wird uns noch einige Jahre begleiten. Es ist eine große Herausforderung die Stabilität hier weiterzuentwickeln und den Verein auf wirtschaftlich stabilere Beine zu stellen.“



…die Strafgelder wegen der Fans: „Es ist toll, was sich hier entwickelt hat. Wir sind auf einem super Zuschauerschnitt und die Stimmung ist der Wahnsinn. Aber natürlich gilt es auch zu diesem Thema das eine oder andere kritisch zu betrachten. Diese Strafen sind ein Thema, aber auch da werden wir uns in den nächsten Wochen mit den Fans zusammensetzen und schauen, wie wir dort einen besseren Weg finden. Wenn man diese Strafen über die gesamte Saison summiert, dann ist das schon ein heftiger Brocken, den wir hier zu verdauen haben.“

Zwei Aktivposten ihrer Teams: Die Youngster Matthäus Taferner (li.) vom WAC und Matthias Braunöder von Austria Wien.

„Wir trainieren jetzt bis zum 21. Dezember"

WAC-Chefcoach Robin Dutt - siehe auch separaten Beitrag - über...



…die lange Winterpause: „Wir trainieren jetzt bis zum 21. Dezember durch, damit wir den Rhythmus der bisherigen Saison mitnehmen. Wir sind jetzt natürlich sehr froh über den Sieg. Die Jungs haben eine tolle Leistung gezeigt hier bei der Austria. In so einer Situation so ein Spiel abzuliefern ist schon nicht ganz schlecht.“



…was der Sieg auslösen kann: „Das macht die Arbeit leichter, aber trotzdem ist das jetzt nicht ein Sieg und alles ist gut. Wir haben auch heute wieder Chancen zugelassen.“

"Wird Zeit die ein oder andere Trottelregel zu streichen"

Andreas Herzog (Sky Experte) über...

…über einen möglichen Posten als Sportdirektor beim SK Rapid Wien: „Jetzt muss man erstmal abwarten, was jetzt passiert mit dem Präsidenten und was gewählt wird. Ich habe jetzt schon länger keinen Kontakt mehr gehabt mit Steffen Hofmann und Michael Tojner. Das ist für mich auch kein Problem, weil es geht nicht um mich, sondern es geht darum, dass Rapid wieder mal nach Jahren halbwegs wieder da hinkommt, dass man Salzburg wieder angreifen kann.“



…Vertragsverlängerung von Manfred Schmid: „Die Austria ist finanziell nicht auf Rosen gebettet, da muss wirklich jeder Schritt wohlüberlegt sein. Manfred Schmid hat aber schon auch die jungen Spieler weiterentwickelt, wie Braunnöder oder Fitz. Ich bin davon überzeugt, dass Manfred Schmid einen sehr guten Job gemacht hat und das auch in den nächsten Jahren machen wird.“



…diskutierte Schiedsrichterentscheidung: „Es wird mal Zeit, dass Leute, die mit Fußball was zu tun haben, die Regeln überprüfen und die ein oder andere Trottelregel streichen“



...die Austria: „Sie waren heute einfach in der Offensive zu unsauber. Es waren Möglichkeiten da aber die Austria war spielerisch nicht so gut, wie man es heuer im Herbst schon ein paar Mal gesehen hat. Der WAC ist hier einfach der verdiente Sieger, weil du musst es schon mal wegstecken, wenn dir ein nach dem anderen Treffer aberkannt wird.“

Schluss. Es gibt leider keine Punkte zum Jahresabschluss. 😕



𝗗𝗔𝗡𝗞𝗘 für eure unermüdliche Unterstützung, Veilchen! Wir sehen uns 2023 wieder. 💜#faklive #FAKWAC pic.twitter.com/jiN0qXo7gl — FK Austria Wien (@FKAustriaWien) November 13, 2022

Statement-Quelle: Sky Sport Austria

Fotocredit: Josef Parak