Vor ausverkaufter Kulisse beim letzten ADMIRAL Bundesliga-Heimspiel des LASK in der Raiffeisen Arena in Pasching wurde das Top-Spiel gegen Sturm Graz seinem Namen gerecht. Was für ein Fight und Spannung pur in der letzten heimischen Pflichtpartie des Jahres! Ein Match, das keinen Verlierer verdient hatte! Von daher trennen sich der Tabellen-Dritte und der Zweite aus der Steiermark leistungsgerecht 1:1, bleibt die Ilzer-Elf auswärts nach 16 Runden weiter unbesiegt und wahrt den 6-Punkte-Vorsprung auf die Athletiker. Nach einem heißen Match an diesem kühlen November-Tag nachfolgend STATEMENTS.

Hat sich sein 1. Bundesliga-Tor in 2022 für das letzte Spiel des Jahres aufgehoben: René Renner, der in seinem 152. BL-Einsatz obendrein "Geschichte schrieb"...das letzte Bundesliga-Tor für den LASK in der Raiffeisen Arena in Pasching. 2 Wochen vor seinem 29. Geburtstag am 29.11. im übrigen das erste vom gebürtigen Welser zuhause für die Linzer in der Liga. Letztmals traf der Linzer Dauerbrenner im März 2021...dabei doppelt im OÖ-Derby in Ried.

"Können mit positivem Gefühl in Vorbereitung reinstarten"

LASK-Führungstorschütze René Renner:

…die Partie: „Beide Mannschaften haben jetzt zum Schluss nochmal alles reingeworfen. Aufgrund der 2. Halbzeit war es auch ein gerechtes X. Ein sehr intensives Spiel, wo sich keiner was geschenkt hat. Es sind viele Zweikämpfe geführt worden, so wie es sich gehört.“



…sein 1. Saisontor: „Natürlich freut es mich, dass ich mal getroffen habe. Im Endeffekt ist es aber wurscht, wer das Tor macht. Wir haben heute eine gute Leistung erbracht.“



…die bisherige Herbstsaison: „Es war ein auf und ab. Im Großen und Ganzen haben wir aber eine gute Herbstsaison gespielt. Wir können schon zufrieden sein. Einige Punkte haben wir hergeschenkt, dann würde es ein bisschen anders ausschauen, aber wir können mit einem positiven Gefühl in die Vorbereitung reinstarten.“

"Ob es ein gerechtes X war, sei dahingestellt"

LASK-Chefcoach Dietmar Kühbauer über...

…die Partie: „Wir haben gewusst, dass es gegen Sturm Graz ein intensives Spiel sein wird, weil du musst da einfach jeden Zweikampf annehmen. Da gibt es keine geschenkten Bälle. Es war ein sehr intensives Spiel und auch ein sehr gutes Spiel. Sie hatten eine Doppelchance, aber sonst waren wir in der ersten Halbzeit deutlich besser drin im Spiel. Wir machen dann kurz nach der Pause das 1:0, sind gut im Spiel drinnen und mit einem Stellungsfehler kommt Sturm retour. Dann war es ein Spiel auf Augenhöhe. Ob es ein gerechtes X war, sei dahingestellt. Wir waren heute richtig gut drinnen und wir hätten den Dreier holen können.“



…was er der Mannschaft nach der Partie gesagt hat: „Der Dreier wäre heute definitiv drinnen gewesen, aber wir haben es leider verpasst. Du darfst gegen Sturm einfach keine Fehler machen. Es ist ärgerlich, aber wir haben auch gewusst, dass sie eine sehr gute Mannschaft sind.“



…die Herbstsaison: „Mit Salzburg muss man nicht konkurrieren. Sturm hat auch einen guten Kader und steht zurecht auf zwei. Aber man sieht, wenn wir unser Spiel abliefern, sind wir nah dran.“

Der SK Sturm Graz bewies wieder Mal Qualität von der Bank: Joker Emanuel Emegha (re.) stach zum verdienten 1:1-Ausgleich für die "blauen Blackies" und hatte sogar noch das Siegtor für die Steirer auf dem Fuß.

„Besonders die letzte halbe Stunde hat mir sehr gut gefallen“

SK Sturm-Chefcoach Christian Ilzer über...

…die Partie: „Ein würdiger Abschluss. Es war wirklich ein Spitzenspiel. In so ausgeglichenen Spielen ist es extrem wichtig das erste Tor zu machen. Wir waren sehr nah dran mit dem Stangenschuss in der ersten Halbzeit. Da war aber dann schon der LASK im Spiel das bessere Team. Die Führung ist dann auch quasi aus dem Nichts passiert und deswegen war es für uns schon sehr bitter. Nachdem wir dann unsere Wechsel gemacht haben, habe ich nochmal eine Steigerung in unserem Spiel gesehen. Da haben wir es geschafft uns wirklich im Angriffsdrittel festzusetzen. Der Ausgleich war dann verdient. Ein gerechtes Unentschieden. Besonders die letzte halbe Stunde hat mir sehr gut gefallen.“



…seinen breiten Kader: „Das hat uns ausgezeichnet, dass wir mit unseren Wechseln nochmal zulegen haben können. Da haben wir immer nochmal frische und Energie ins Spiel gebracht. Heute hat man es wieder ganz deutlich gemerkt. Der Sieg wäre durchaus noch möglich gewesen. Aber wenn du in so einem Spitzenspiel hinten bist, dann musst du froh sein, dass du es nochmal ausbesserst und mit einem Punkt nach Hause gehst.“



Andreas Schicker (Geschäftsführer Sport Sturm Graz) über die Gerüchte rund um Rapid: „Es hat sich nichts geändert, es ist ein Gerücht. Es gibt noch keinen Kontakt und ich fühle mich wohl in der Steiermark.“

„Es ist auch gewissermaßen ein Kompliment“

Christian Jauk (Präsident Sturm Graz) über...

…die Herbstsaison: „Wir waren Vizemeister im Mai und haben den Weg jetzt kontinuierlich fortgesetzt. Genau auch die Ziele, die wir verfolgen mit unserem Dreijahresplan, gehen auf. Natürlich gibt es auch da und dort Rückschritte. Da denke ich jetzt an die Gruppenphase, aber am Ende sind wir stolz. Wir werden diszipliniert weiterarbeiten und schauen, was am Ende der Saison dabei rauskommt.“



…Ziele in dieser Saison: „Wir müssen realistisch bleiben. Wir sind ein bodenständiger Klub und wissen, was es heißt, dankbar zu sein, wenn die Ziele, die wir uns setzen, auch funktionieren. Salzburg ist in einer eigenen Liga, was die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen betrifft. Wir sind aber in der Nähe, dass wenn sie Dinge ändern und die eine oder andere Schwächesituation hinzukommt, dass es vielleicht spannend werden könnte.“



…Gerüchte rund um Andreas Schicker: „Zum Erfolg gehört natürlich immer dazu, dass die Begehrlichkeiten ansteigen. Mein Trainer wird ja auch sehr häufig auf der Gerüchteküche genannt. Es ist auch gewissermaßen ein Kompliment an die Arbeit unserer Leute hier. Gerade beim Andi Schicker freue ich mich ganz besonders, dass er begehrt es. Es war nämlich sein erster Job. Wir haben ihn aus dem eigenen Verein geholt und es war ein mutiger Schritt, aber dafür sind wir belohnt worden. Es gibt sehr gute Leute in Österreich in den Vereinen.“



Andreas Herzog (Sky Experte) über den LASK: „Wenn man es mit der letzten Saison vergleicht, dann ist es heuer schon ok. Sie könnten um den 2. Platz mitspielen, da müssen aber die Spieler alle topfit sein. Der zweite oder dritte Platz sollte auf jeden Fall drinnen sein.“

