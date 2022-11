Im heutigen Kolumne-Beitrag sprach Mentalcoach Wolfgang Seidl mit Ex-Fußball-Profi Edi Glieder über die Wichtigkeit der mentalen Arbeit im Fußball. Der ehemalige Mittelstürmer begann seine Karriere beim GAK 1902 und gewann mit dem SV Casino Salzburg und FC Tirol Innsbruck 5x die österreichische Meisterschaft, wurde dabei 2x Torschützenkönig. Mit 34 Jahren wechselte der gebürtige Grazer zum deutschen Kultklub FC Schalke 04 und ist bei den königsblauen Fans noch immer in bester Erinnerung. Auch für das ÖFB-Team war der mittlerweile 53-jährige Steirer in der Ära Otto Barić und Hans Krankl erfolgreich. Ende 2009 beendete Edi Glieder seine langjährige Spielerkarriere beim damaligen FC Pasching.

"Für sich selbst und Unterbewusstsein Klarheit schaffen"

Edi, Du bist jetzt Spielerberater bei der Agentur „More than Sport“. Wie geht es dir und was genau sind deine Aufgaben?

Edi Glieder: Danke, mir geht es sehr gut! Meine Aufgaben bei More-than-Sport sind die Spieler Akquise, die Betreuung, Beratung, Vereinssuche und das Aushandeln von Verträgen.

Wie sehr achtest du als Spielerberater auf die mentalen Fertigkeiten von Spielern? Ist das ein Kriterium, dass ihr einen Spieler verpflichtet?

Edi Glieder: Zu Beginn ist es sehr schwierig über mentale Fertigkeiten zu sprechen, es bedarf einer „Kennlernphase“, um sich ein gutes Bild machen zu können und dann Akzente in dem Bereich zu setzen.

Welchen Stellenwert hat für dich die mentale Komponente im Fußball und welche Erfahrungen hast du in einer aktiven Karriere selbst damit gemacht?

Edi Glieder: Die mentale Ebene ist meines Erachtens nahezu unerlässlich, um im Profisport dauerhaft erfolgreich zu sein. Aus meiner Erfahrung ist es sehr wichtig, dass man für sich selbst und für das Unterbewusstsein Klarheit schafft. Nach dem Konsum von Fachliteratur in dieser Richtung war mein Plan im groben folgender: Langfristige Ziele, kurzfristige Ziele und Monats- bzw. Wochen-Schwerpunkte mit darauffolgender ständiger Reflexion.

Meine Erfahrung war, dass man sich klar vom Durchschnitt abheben kann aufgrund ständiger Weiterentwicklung, was man selbst kaum merkt, für andere aber klar zu sehen ist, ist die enorme Entwicklung der Persönlichkeit (Ausstrahlung).

Hast du in deiner Karriere je mit einem Mentalcoach/Sportpsychologen zusammengearbeitet und wenn ja, wie sehr hast du von dieser Zusammenarbeit profitiert?

Edi Glieder: Ich habe auch mit einem Mentaltrainer gearbeitet und wir haben uns immer vor Spielen getroffen. Er hat mir neue Sachen im Bereich Suggestion bzw. Autosuggestion nähergebracht.

"Dieser Bereich macht ca. 30% des gesamten Sportlers aus"

Als Kenner der österreichischen Bundesliga, würdest du sagen, dass die Klubs mentales Training bzw. sportpsychologische Maßnahmen zur Leistungssteigerung ihrer Spieler und Teams noch zu wenig einsetzen?

Edi Glieder: Das kann ich nur schwer beurteilen. Fakt ist aber, das dieser Bereich meines Erachtens ca. 30 Prozent des gesamten Sportlers ausmacht. Bis du im Kopf stark und klar, kannst du auch in schlechteren Phasen einer Mannschaft positive Impulse geben, weil für einen mental starken Sportler diese Tiefs genauso dazugehören wie die Höhen.

Profis in der Bundesliga sind einer hohen mentalen Belastung ausgesetzt. Wie siehst du als ehemaliger Profi die mentale und körperliche Belastung der Profis heute und wie können sich die Spieler am besten darauf vorbereiten?

Edi Glieder: Die Belastungen sind natürlich hoch und du bist auf einen guten Staff auf Vereinsebene angewiesen, um gut zu regenerieren. Ein Grundsatz von mir war: Beeinflusse das, was du kannst, und dass was du nicht beeinflussen kannst, lasse andere erledigen. Wenn möglich, verschwende keine Gedanken in Richtungen, die nicht dein Bereich sind. Das geht es zumeist um Trainer- oder Vereinsentscheidungen, die man nicht versteht. Als Spieler muss ich nicht alles sofort verstehen, was diesen Bereich betrifft, es lenkt im Grund nur ab. Darum den Fokus auf die eigenen bzw. die für dich wichtigen Dinge legen.

Als ehemaliger Bundesliga Profi weißt du selbst, wie schwer der Weg vom Nachwuchsspieler zum Profi ist. Was sind die größten Herausforderungen auf dem Weg zum Profi und könnte eine präventive mentale Vorbereitung der Spieler, den Weg erleichtern?

"Fachliteratur besorgen und paar Schritte eigeninitiativ gehen"

Edi Glieder: Der größte und schwierigste Sprung ist der vom Nachwuchs in den Profibereich!!! Hier kann eine klare mentale Ebene dem Spieler sehr helfen, Ruhe, Zuversicht und Überzeugung vom eigenen Können „auszustrahlen“.

Was ist deine persönliche Empfehlung an Nachwuchsspieler, die den Weg in den Profifußball anstreben?

Edi Glieder: Sich Fachliteratur zu besorgen und mal ein paar Schritte auf eigener Initiative gehen. Wenn möglich sich auch mit einem ausgebildeten Mentaltrainer zu treffen und sich anhören, was er zu sagen hat.

Vielen Dank für das nette Gespräch!

