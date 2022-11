Nach dem Ende der Herbstsaison und dem gestrigen 1:0-Auswärtssieg bei Austria Wien bittet WAC-Chefcoach Robin Dutt das Wolfsrudel noch für vier weitere Wochen auf den Trainingsplatz. Unter anderem findet in diesem Zeitraum ein Testspiel gegen den NK Celje (Mittwoch, 23. November, 15 Uhr) statt.

Ab dem 10. Dezember gibt es dann für Kapitän Mario Leitgeb und Co. einen Monat Pause, bevor es am 9. Jänner wieder mit dem Trainingsbetrieb weiter geht. Von 19. bis 29. Jänner weilen die Wölfe auf Trainingslager in Marbella (Spanien).

Der 20-jährige Offensivakteur Thierno Ballo, der das letzte Pflichtspiel-Tor des WAC in 2022 erzielte, zugleich das "Golden Goal" beim 1:0-Sieg in Wien-Favoriten, wurde wie seine Mannschaftskollegen Lukas Gütlbauer und Nikolas Veratschnig zum ÖFB-Perspektivspieler-Lehrgang von Ralf Rangnick eingeladen.

Alle Termine im Überblick:

Trainingsbetrieb bis 9. Dezember Testspiel gegen NK Celje am 23. November um 15 Uhr (Wolfsberg)

Urlaub von 10. Dezember bis 8. Jänner

Trainingsstart am 9. Jänner

Erstes Testspiel am 17. Jänner (Gegner offen)

Trainingslager in Marbella (19.01. - 29.01.) 22.01 Testspiel (Gegner offen) 25.01 Testspiel (Gegner offen) 28.01 Testspiel (Gegner offen)

(19.01. - 29.01.) Erstes Bewerbsspiel im UNIQA ÖFB-Cup Viertelfinale gegen SK Rapid Wien am Freitag, 3. Februar (18 Uhr, Lavanttal Arena)

Wölfe im internationalen Einsatz

Für einige Wölfe geht es in den nächsten Tagen und Wochen zu ihren jeweiligen Nationalteams: Ervin Omic und Nikolas Veratschnig sind im ÖFB-U21-Team im Einsatz, Top-Torjäger Tai Baribo reist zum israelischen A-Team.

Maurice Malone wurde erstmals in die U21-Auswahl des DFB einberufen. Außerdem haben es mit Thierno Ballo, Lukas Gütlbauer und Nikolas Veratschnig drei junge Wölfe zum sogenannten Perspektivspielerlehrgang des ÖFB geschafft, der im Anschluss des U21-Lehrgangs unter der Leitung von Ralf Rangnick und dessen Trainerteam sowie Werner Gregoritsch stattfindet.

Fotocredit: Harald Dostal/www.sport-bilder.at