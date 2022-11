Nach Runde 16 kommt es in der ADMIRAL Bundesliga zu einer 3-monatigen "Fußball-Fastenzeit". Den Frühjahrs-Start 2023 bildet das ÖFB-Cup-Viertelfinale am Wochenende 3. - 5. Februar, ehe eine Woche darauf die 17. Rd. im Grunddurchgang der Liga-Saison 2022/23 folgt. Für die 12 Klubs bleibt für diese ungewohnt lange Pause (vor allem wg. Winter-WM in Katar) viel Zeit für Herbst-Analysen, in Klausur gehen, Planungen etc.! Einige Teams und insbesondere Spieler verabschiedeten sich nochmal nachhaltig in die "XXL-Auszeit". So erfreuten sich statt der üblichen Top-Torschützen diesmal Akteure über Treffer, für die derartiges eher Seltenheitswert hat. Siehe Headline und nachfolgende Nachlese mit Fakten & Daten. Das HIER könnte Sie auch interessieren.

"Prinz Pius - der 1."...mit seinem ersten Bundesliga-Tor ebnete der Kapitän von Austria Lustenau den zweiten Derbysieg gegen den SCR Altach in diesem Herbst.

Lustenauer "Eingeborener" effizient - und... "Das Streben des Bryan"

SC Austria Lustenau – CASHPOINT SCR Altach 3:0 (2:0)

Pius Grabher, Ur-Gestein beim Aufsteiger (mehr Austria Lustenau geht nicht...) und "Gesicht der Mader-Elf", hat es endlich geschafft. Der 29-jährige Kapitän, der im September 2001 im zarten Alter von 8 Jahren bei der Austria einstieg, erzielte in seinem 16. BL-Spiel mit seinem ersten Tor-Schuss seinen 1. Treffer. Und das im prestigeträchtigen, emotionsgeladenen Ländle-Derby.

Weniger lustig für den Lustenauer: er erhielt seine fünfte gelbe Karte und fehlt somit zum Neujahrs-Auftakg Anfang Februar im Gastspiel der Vorarlberger bei Spitzenreiter FC Red Bull Salzburg.

Bryan Teixeira erzielte sein 6. BL-Tor – drei davon im Derby gegen den SCR Altach. Er war an vier der fünf BL-Tore des SC Austria Lustenau gegen Altach direkt beteiligt. Damit nicht genug: der 22-jährige vom Kap Verde erzielte seinen 2. Bl-Doppelpack – beide im Reichshofstadion (zuvor beim 3:3 vs. SK Rapid Wien).

Einer aus der Lustenauer "France Connection" - Linksverteidiger Hakim Guenouche - steuerte im Herbst zwei direkte Torbeteiligungen bei, je eine in den letzten zwei Spielen.

Altachs Kapitän Jan Zwischenbrugger hatte mit 70 Ballaktionen die meisten in diesem Match, was den 32-jährigen Innenverteidiger ob der 0:3-Niederlage wohl kaum trösten wird.

Edel-Joker der Herbstrunde kommt aus Hütteldorf

TSV Egger Glas Hartberg – SK Rapid Wien 1:2 (1:1)

11 Spiele, somit zeitlich einer "Hinrunde" entsprechend, wartet der TSV Hartberg auf einen Dreier, kassierte in dem Zeitraum 8 Niederlagen, bei 3 Remis. 3 Punkte von 33! Wobei Leistung & Einstellung gegen Rapid bei den Blau-Weißen stimmten. Die Schmidt-Schützlinge belohnten sich nicht für ihr Investment, gingen binnen weniger Wochen zwei Mal leer aus gegen die Hütteldorfer, die zuvor noch zu den Lieblingsgegnern der Ost-Steirer zählten.

Okan Aydin, einer der auffälligisten Akteure beim TSV, erzielte sein 3. BL-Tor in dieser Saison – zwei davon gegen Rapid Wien und alle drei vor der Halbzeitpause. Mitspieler und TSV-Rückkehrer Dominik Frieser lieferte seinen 10. Assist in der ADMIRAL Bundesliga ab – neun davon in Heimspielen. Es war sein zweiter BL-Assist gegen Rapid – gegen kein Team bereitete der 29-jährige, gebürtige Grazer mehr Tore vor.

Marco Grüll erzielte sein 24. BL-Tor, zum 2. Mal per Kopfball (zuvor im Wiener Derby am 29. August 2021). Der linke Außenspieler Jonas Auer lieferte seinen 6. BL-Assist – vier dieser sechs Vorlagen wurden per Kopf verwandelt.

Bernhard Zimmermann erzielte sein 5. BL-Tor in dieser Saison– alle fünf als Joker. Kein anderer Spieler traf als Einwechselspieler so oft.

Nach seinem Führungstor Marke "Tor des Monats" war Valentino Müller kaum zu halten...selbst nicht von so erprobten "Abfang-Jägern" wie Linksverteidiger Kofi Schulz und Innenverteidiger Raffael Behounek

Valentinos "Wonnemonat November"

WSG Tirol – SV Guntamatic Ried 2:0 (2:0)

Wahnsinn Wattener Wundertüte! Die WSG Tirol ist seit 5 BL-Spielen unbsiegt (4S 1U) – eingestellter Klubrekord (zuletzt gelang das im April/Mai). Vier der fünf Spiele der Rückrunde wurden gewonnen – mehr als in der Hinrunde (3S). Damit sind die Silberberger-Schützlinge punktgleich mit RB Salzburg in der Rückrundentabelle auf Augenhöhe!

Valentino Müller erzielte sein 5. BL-Tor (obendrein mit einem Traumtreffer ins rechte Kreuzeck) und traf zum 2. Mal von außerhalb des Strafraums. Drei seiner fünf BL-Tore erzielte der 23-jährige Lustenauer und Ex-LASKler im Monat November (2 Tore in 2021).

WSG Tirol-Teamkollege Nik Prelec machte das halbe Dutzend an BL-Treffern in dieser Saison voll und scorte dabei erstmals in einem Heimspiel.

Thomas Sabitzer und die SVR Ried...eine Erfolgsstory für den 22-jährigen Cousin von FC Bayern-Profi Marcel Sabitzer! Der Wattener Stürmer hatte sechs seiner 14 direkten BL-Torbeteiligungen gegen die Innviertler (4 Tore, 2 Assists) und legte auch diesmal nach Tempolauf und mit Übersicht zum 2:0-Endstand auf.

Rieds Innenverteidiger Tin Plavotic gewann 6 Luftduelle – Höchstwert in diesem Spiel der ADMIRAL Bundesliga.

Wölfe wiederholt treffsicher, doch tabellarisch hinter Erwartungen

FK Austria Wien – RZ Pellets WAC 0:1 (0:0)

Nach 5 Niederlagen in Folge gelange dem WAC noch gerade vor der langen Winterpause der so ersehnte Dreier. Die Lavanttaler blieben mit Rang 9 nach der Herbstsaison dennoch klar hinter ihren Möglichkeiten. Ob der erfahrene Chefcoach Robin Dutt inzwischen wieder seinen Ruhepuls erlangt hat - siehe auch Beitrag vom Sonntag - ist nicht bekannt. Schon eher, dass die Wölfe in jedem der ersten 16 BL-Spiele dieser Saison trafen – erstmals zu Beginn einer BL-Saison. Und: nach 25 Spielen erstmals ohne Gegentor blieben.

WAC-Sommer-Neuzugang Thierno Ballo erzielte sein 3. BL-Tor – alle drei auswärts und in dieser Saison. Offensivpartner Thorsten Röcher lieferte seinen 4. BL-Assist in dieser Saison ab – erstmals so viele für den WAC in einer Spielzeit. So viele Assists gelangen dem 31-jährigen Neunkirchener zuletzt 2019/20 (damals 5) für den SK Puntigamer Sturm Graz.

Raphael Schifferl hatte mit 11 klärenden Aktionen die meisten in diesem Match. Austria Wien-Unterschiedsspieler Dominik Fitz, der im Herbst groß aufspielte, bereitete 6 Schüsse direkt vor – Höchstwert in diesem BL-Spiel.

Rote Bullen mögen fremde Wiesen - Rekord-Jäger Jaissle!

SK Austria Klagenfurt – FC Red Bull Salzburg (0:1)

Und nach Austria Wien vs. WAC noch so ein 1:0-Auswärtssieg am "-Tor-Minimalismus-Sonntag", dem 13. November 2022. Das "Gold-Goal" erzielte der künftige RB Leipziger Benjamin Šeško (Foto). Für den 19-jährigen Slowenen erzielte sein 5. BL-Tor in dieser Saison – gleich viele wie in der gesamten Vorsaison. Erstmals traf der Salzburger Stürmer in dieser Saison nach der Halbzeitpause.

Der FC Red Bull Salzburg gewann unter Trainer Matthias Jaissle 7 BL-Auswärtsspiele in Folge. Das gelang als Salzburg-Trainer zuvor nur Ricardo Moniz von April bis September 2011 (ebenfalls 7). RBS-Rechtsverteidiger und Herbst-Dauerbrenner Amar Dedic lieferte seinen 2. BL-Assist – beide in dieser Saison auswärts.

Salzburgs stattlicher Innenverteidiger Strahinja Pavlovic hatte mit 120 Ballaktionen die meisten in diesem Match.

Der Klagenfurter Kapitän und Liga-Toptorjäger Markus Pink die meisten Torschüsse: Drei! Der Routinier und Torschütze vom Dienst fand jedoch seinen Meister in Salzburgs Keeper Philipp Köhn, der zur Belohung für seine herausragenden Herbst-Leistungen nun mit der Schweiz zur WM fliegt.

100. LASK-Spiel - da hat es endlich "Zoom gemacht"

LASK – SK Puntigamer Sturm Graz 1:1 (0:0)

Das Beste in Runde 16 und zum BL-Ausklang des Jahres kommt auch hier auf literarischem Wege und der Statistik-Erfassung zum Schluss. Was war das für ein rasantes Topspiel Dritter kontra Zweiter! Ein würdiger Jahresabschied 2022 aus der ADMIRAL Bundesliga.

Besonderen Grund zum Jubeln gab es für René (Dauerb)Renner - siehe Foto. Der 28-jährige Welser (wird am 29.11. junge 29 Lenze) erzielte in seinem 100. Spiel in der ADMIRAL Bundesliga für den LASK mit einem fulminanten Volleyschuss sein 3. Tor für die Athletiker. Erstmals daheim, die anderen beiden Treffer im März 2021 im OÖ-Derby in Ried. Insgesamt war es Renners 8. BL-Tor, sein drittes von außerhalb des Strafraums.

Ein anderer Außenverteidiger - der rechte von Sturm, Jusuf Gazibegovic - lieferte seinen 1. BL-Assist in dieser Saison ab und damit in jeder seiner drei BL-Spielzeiten genau einen vom Bosnier. Emanuel Emegha erzielte sein 4. BL-Tor – alle vier als Joker und nach der Halbzeitpause. Nur Bernhard Zimmermann (5) erzielte in dieser BL-Saison mehr Jokertore.

Der Linzer Japaner Keito Nakamura, im Hinspiel 1:0-Siegtorschütze in Graz, gab mit 5 Schüssen die meisten in diesem Match ab.

Sturm-Routinier Jon Gorenc Stankovic gewann 12 Zweikämpfe – Höchstwert in diesem Spiel der ADMIRAL Bundesliga, in der die Ilzer-Elf in diesem Herbst einzig von allen Klubs auswärts unbesiegt blieb.

Informations-Quelle: Bundesliga + Ligaportal

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL, FC Red Bull Salzburg via Getty und Harald Dostal/www.sport-bilder.at