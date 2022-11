Der Frühjahrs-Spielplan der ADMIRAL Bundesliga wurde heute fixiert. Start für den LASK ist am Sonntag, den 12. Februar 2023 auswärts beim SCR Altach (Ankick: 14:30 Uhr). Danach folgt am Samstag, 18. Februar, das OÖ-Derby bei der SV Guntamatic Ried (17 Uhr) und nach dem Auswärts-Doppel ist es soweit: die heißersehnte Rückkehr nach Linz auf die Gugl in die neue Raiffeisen Arena feieren! Das erste Heimspiel in der neuen Heimstätte steigt am Freitag, den 24. Februar 2023 (Ankick: 20.30 Uhr) gegen Aufsteiger SC Austria Lustenau!

Premieren-Gast Aufsteiger Austria Lustenau

Zu Gast bei der Premiere in der 19. Runde der ADMIRAL Bundesliga ist der SC Austria Lustenau. Das letzte LASK-Heimspiel auf Linzer Boden fand am 16. Dezember 2020 statt, als der LASK im ÖFB-Cup den ASK Elektra mit 3:0 bezwang.

Der Frühjahrs-Spielplan des LASK im Grunddurchgang:

Runde 17 | SO, 12. Februar, 14:30 Uhr CASHPOINT SCR Altach – LASK

Runde 18 | SA, 18. Februar, 17 Uhr SV Guntamatic Ried – LASK

Runde 19 | FR, 24. Februar, 20.30 Uhr LASK – SC Austria Lustenau

Runde 20 | SO, 5. März, 14.30 Uhr WSG Tirol – LASK

Runde 21 | SO, 12. März, 17.00 Uhr LASK – FC Red Bull Salzburg

Runde 22 | SO, 19. März, 17.00 Uhr TSV Egger Glas Hartberg – LASK

Der LASK zurück in Linz – um von Anfang an kein Heimspiel in der Raiffeisen Arena Linz zu verpassen, gibt es die Möglichkeit, sich Frühjahrs-Abo im LASK-Online-Shop, im HYPO-LASK-Corner oder der LASK-Geschäftsstelle zu sichern!

𝗘𝗡𝗗𝗟𝗜𝗖𝗛 𝗗𝗔𝗛𝗘𝗜𝗠!🖤🤍

Der LASK bestreitet am 24. 2. 2023 sein erstes Heimspiel in der neuen Raiffeisen Arena - wir können es kaum noch erwarten!😍



🎫Jetzt Frühjahrs-Abo sichern: https://t.co/C8Cl2H2m9v



📅Frühjahrs-Spielplan: https://t.co/998amIcZfx pic.twitter.com/IfsvDMfIm3 — LASK (@LASK_Official) November 15, 2022

Fotocredit: Harald Dostal/www.sport-bilder.at und LASK