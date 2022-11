In rund 3 Monaten und Runde 17 begegnen sich der SCR Altach und der LASK zum Frühjahrs-Auftakt der ADMIRAL Bundesliga (Sonntag, 12. Februar, 14:30 Uhr). Nachfolgend der Winter-Fahrplan des Klubs aus dem Ländle und aus Oberösterreich. Während die Vorarlberger um Coach Miro Klose noch bis Anfang Dezember trainieren und auch noch 3 Testspiele in 2022 absolvieren, ehe es in den Weihnachtsurlaub geht, weilt der Tabellendritte LASK derzeit bereits im Urlaub. Doch schon in 2 Wochen ruft Coach Didi Kühbauer seine Schützlinge wieder zusammen. Während sich beim SCRA mit Dominik Reiter ein Ex-LASKler zurück kämpft.

"Wir sehen uns dann am 12. Februar in Altach" - SCRA-Coach Miroslav Klose (amtierender WM-Rekordtorjäger) und sein Trainer-Pendant vom LASK, Didi Kühbauer.

Freitag gegen Zweitligist FC Dornbirn im Vorarlberg-Duell

Den ersten der drei Tests absolviert der Tabellenzehnte SCR Altach diesen Freitag, 18.11., in Altach gegen Zweitligist FC Dornbirn. Die Partie wird bereits um 11 Uhr angepfiffen. Aufgrund der Wetterprognose fällt die Entscheidung, ob das Spiel im Stadion stattfinden kann, kurzfristig.

Außerdem stehen Testspiele gegen den Deutschen 2. Bundesligisten SV Sandhausen (Freitag, 25.11.,13:30 Uhr, Eislingen) sowie gegen Grasshopper Club Zürich (Freitag, 2.12., 14:30 Uhr, in Zürich) auf dem Programm.

Testspielprogramm SCR Altach:

FC Dornbirn

Freitag, 18.11.2022, 11:00 Uhr

CASHPOINT Arena, Altach

SV Sandhausen

Freitag, 25.11.2022, 13:30 Uhr

Eislingen

Grasshopper Club Zürich

Freitag, 02.12.2022, 14:30 Uhr

Zürich

𝑳𝒐𝒏𝒈 𝒉𝒂𝒓𝒅 𝒘𝒂𝒚 𝒃𝒂𝒄𝒌 🔙



Dominik Reiter spricht im Interview erstmals ausführlich über seine schwere Verletzung und den harten Weg zurück auf den Platz.



Zum gesamten Interview:

— SCR Altach (@SCRAltach) November 15, 2022

Im Hinspiel im August waren Robert Zulj (li.) und der LASK beim 4:1-Heimsieg in Pasching "eine Nummer zu groß" für den SCR Altach.

30. NOVEMBER – TRAININGSSTART beim LASK

Am Mittwoch, den 30. November, fällt der Startschuss für die Wintervorbereitung des LASK mit dem ersten Mannschaftstraining. Bereits am 28. November beginnen die vorbereitenden Leistungstests.

TESTSPIELE IM DEZEMBER

Im Dezember sind die folgenden drei Testspiele geplant:

Freitag, 2. Dezember, 14 Uhr: LASK – FC Admira | Spielort offen *

LASK – FC Admira | Spielort offen Samstag, 10. Dezember, 14 Uhr: SKN St. Pölten – LASK | NV Arena in St. Pölten

SKN St. Pölten – LASK | NV Arena in St. Pölten Samstag, 17. Dezember, 13 Uhr: LASK – SpVgg Bayreuth | Raiffeisen Arena Pasching

*Der Spielort gegen die Admira ist witterungsabhängig und wird kurzfristig festgelegt. Vom Spielort hängt auch ab, ob die Partie vor Zuschauern ausgetragen werden kann.

Ticketinfos für den letzten Dezember-Test gegen Bayreuth folgen zeitgerecht auf den Online-Kanälen des LASK

3. JÄNNER 2023 – ZWEITER TRAININGSSTART

Nach der Weihnachtspause starten die Kühbauer-Kicker am Dienstag, 3. Jänner, in den 2. Block der Wintervorbereitung. Im Jänner sind zwei weitere Testspiele geplant:

Samstag, 14. Jänner, 14 Uhr: LASK – SK Vorwärts Steyr | Spielort offen *

LASK – SK Vorwärts Steyr | Spielort offen Dienstag, 17. Jänner, 14 Uhr: LASK – Kapfenberger SV | Spielort offen*

*Der Spielort ist witterungsabhängig und wird kurzfristig festgelegt.

19. – 28. JÄNNER 2023 – TRAININGSLAGER IN BELEK

Wie auch in der Vorsaison bestreiten die Schwarz-Weißen ab Montag, 19. Jänner, ein 10-tägiges Trainingslager in Belek/Türkei.

Neben einem dichten Trainingsprogramm stehen dabei auch Testspiele an, die sich derzeit noch in Planung befinden.

5. FEBRUAR 2023 – UNIQA-ÖFB-CUP-VIERTELFINALE

Eine Woche nach der Rückkehr aus Belek steigt schließlich das erste Pflichtspiel des Jahres: Am Sonntag, den 5. Februar 2023, empfängt der LASK im UNIQA-ÖFB- Cup-Viertelfinale den SK Austria Klagenfurt in der Raiffeisen Arena in Pasching (Ankick: 18 Uhr).

