Mittlerweile ist allgemein bekannt, dass im Fußball neben den technischen, taktischen und körperlichen Kriterien (=Hardware) auch die mentalen und emotionalen Fertigkeiten (=Software) eine gleichbedeutende, wenn nicht sogar entscheidende Rolle spielen. Wie die WM-bedingte Bundesliga-Pause dazu genutzt werden kann, um die Software der Spieler zu aktualisieren, erfahren Sie in diesem Gastbeitrag von Mentalcoach Wolfgang Seidl.

Ein Erfolgs-Faktor beim SK Sturm Graz ist auch, dass Chefcoach Christian Ilzer und sein Team auf Mental-Coaching vertrauen. Die "Blackies" schafften es wiederholt, "hinten heraus" zuzulegen, haben Mentalität & Comebacker-Qualität. Gleiches gilt seit Jahren auch für Liga-Leader FC Red Bull Salzburg. Ein Qualitäts-Merkmal. Während Schlusslicht TSV Hartberg seine Spiele wiederum wiederholt zum Spielende hin verloren hat, was auch eine mentale Angelegenheit sein könnte.

Nach den letzten Pflichtspielen im Kalenderjahr 2022 beginnt für die Vereine der ADMIRAL Bundesliga und ADMIRAL 2. Liga in Österreich wegen der Winter-WM in Katar nun die dreimonatige, ungewohnt lange Winterpause. Jeder Klub hat seine eigene Philosophie, wie sie diese lange Zeit überbrücken. Es stehen Testspiele, Trainingslager, Leistungstests und Heimprogram am Plan. Alles Aktivitäten, die vorwiegend die Hardware schulen. Leider haben die meisten Klubs noch immer nicht erkannt, dass die Software der Spieler ebenfalls trainiert und upgedatet gehört. Warum?

Fußball ist ein Spiel des Kopfes und der Emotionen

Fußball ist nicht nur eine physische Herausforderung, es ist vor allem ein Spiel des Kopfes und der Emotionen.

Ich sage das mit großer Überzeugung, weil ich in meiner Arbeit als Mentalcoach täglich mit Fußballern, vom Nachwuchs bis zum Profi, arbeite und die mentalen Einflüsse auf ihre Leistung erfahre. Ich bin nicht blind gegenüber der Tatsache, dass physisch-technische Fähigkeiten und taktisches Verständnis die Hauptmerkmale des Fußballs sind. Aber eine Denkweise zu haben, die stark genug ist, um die vielen Herausforderungen auf und neben dem Platz zu meistern, hilft den Spielern, das Beste aus Ihrem fußballerischen Potenzial herauszuholen. Und das gilt unabhängig davon, ob er ein Weltklassespieler im Kader von Liverpool ist, ob er danach strebt, ein Profi zu werden, oder ob er jedes Wochenende für sein lokales Team in einer 1. Klasse antritt.

Ein praktisches Beispiel aus dem Fußball

Wenn ein Schiedsrichter eine Entscheidung trifft, fühlt ein Spieler Emotionen und denkt sofort über die Entscheidung und Konsequenzen nach. Sehr oft in einer negativen und störenden Weise. Und das gilt für jedes Ereignis auf dem Platz, egal ob es sich um ein Gegentor, einen Fehlpass oder die Kritik des Trainers handelt. Jedes Ereignis in der Hitze des Gefechts bringt eine sofortige emotionale Reaktion und eine Reihe von Gedanken mit sich, die darauf abzielen, die nächste Aktion des Spielers zu beeinflussen.Schafft es der Spieler nicht, seinen Fokus sofort wieder auf seine Aufgaben zu lenken, weil er sich zu lange über das vergangene Geschehen ärgert, kann das eine große Auswirkung auf das Spiel haben. Hier sind Vereine und Spieler gefordert, an ihrer Software zu arbeiten.

Software- Update

Wenn ich von einem Software- Update spreche, klingt das auf den ersten Blick sehr einfach, weil jeder an einen Computer denkt, wo man die alte Software durch eine neue ersetzt. Bei uns Menschen geht das nicht so schnell und mühelos. Dazu braucht es gezielte mentale Arbeit und vor allem die Bereitschaft und den Willen der Spieler, ihre Software auch verändern zu wollen.

Meine langjährige Erfahrung ist, Spieler, die an Ihrer Denkweise arbeiten, haben einen enormen Vorteil gegenüber Ihren Mitspielern und Gegnern. Fußballer, die mentale Techniken beherrschen, um mit unerschütterlichem Glauben fokussiert zu spielen, sowie in der Lage sind, sich selbstbewusst von einer Niederlage zu erholen, haben mehr Einfluss auf das Ergebnis des Spiels, als Spieler oder Teams, die die mentale Arbeit ignorieren.

Diese fast dreimonatige Pause ist der optimale Zeitpunkt, dass Spieler und Vereine die vergangene Herbst-Saison auch aus mentaler und emotionaler Sichtweise reflektieren und die notwendigen Maßnahmen setzen.

Fotocredit: Richard Purgstaller und Matthias Seidl.

