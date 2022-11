Die Liga steht, aber die Kugel rollt weiter. Die weltmeisterliche Unterbrechung der ADMIRAL Bundesliga bedeutet für die Profis der WSG Tirol leider nicht, dass sie sich auf einen verfrühten und verlängerten Winterurlaub freuen können. Vielmehr wird bis Anfang Dezember der Meisterschaftsbetrieb mit wöchentlichen Freundschaftsspielen simuliert – um den Rhythmus zu halten und die Pause nicht zu lang werden zu lassen.

Den Auftakt macht am Samstag, 19.11. (14:00 Uhr) ein Benefizspiel gegen eine Unterländer Auswahl in der Salvenarena Söll. Am 24.11. (14:30 Uhr) folgt ein Testspiel bei Bundesligist Austria Lustenau. Den Abschluss bildet am 1. Dezember ein Kräftemessen mit Zweitligist Blau-Weiß Linz in Seekirchen. Dann ist wirklich Pause, ehe die obligatorischen Leistungstests folgen und am 3. Jänner der Start in die Frühjahrsvorbereitung. Mit einem zehntägigen Trainingslager auf Malta und zwei Testspielen. Der genaue Terminplan für die Frühjahrsvorbereitung folgt!

Die Testspieltermine im Detail:

19. November 2022, 14:00 Uhr: Unterland Auswahl – WSG Tirol in der Salvenarena Söll

24. November 2022, 14:30 Uhr: Austria Lustenau - WSG Tirol in Lustenau

01. Dezember 2022, 14:00 Uhr: BW Linz - WSG Tirol in Seekirchen