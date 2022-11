Nach einem 2:1 im gestrigen Halbfinale gegen den GAK, behält Austria Klagenfurt im heutigen Endspiel gegen den deutschen Drittligisten 1860 München die Oberhand. Der GAK muss sich im Elferschießen gegen Hertha BSC geschlagen geben.

Der Bundesligist setzt sich in einem spannenden Endspiel vor rund 1.200 Zuschauern mit 2:1 gegen 1860 München durch. Bereits in der Anfangsphase brachte Andy Irving die Hausherren mit 1:0 in Führung, ehe Jonas Arweiler nach gut 20 Minuten noch einmal nachlegen und auf 2:0 stellen konnte.

Leandro Morgalla verkürzt noch vor der Pause für die Löwen auf 1:2, und im weiteren Verlauf hatten die Gäste auch Chancen auf den Ausgleich. Am Ende brachte die Elf von Peter Pacult den knappen Vorsprung aber über die Zeit.

Der GAK unterlag dem deutschen Bundesligisten Hertha BSC im Spiel um Platz drei erst im Elfmeterschießen. Nach 90 Minuten stand es 1:1, Routinier Michi Liendl traf für den Zweitligisten aus Graz.

Fotocredit: GEPA/Admiral