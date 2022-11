Im Zuge der heutigen Generalversammlung im Altacher Veranstaltungszentrum konnte der SCR Altach eine deutliche Umsatzsteigerung sowie einen Gewinn von 594.694,79 € nach Steuern präsentieren.

Der SCR Altach gratuliert den Verantwortlichen und bedankt sich bei allen Partnern, Mitgliedern, Unterstützern und Fans, welche maßgeblich zum zweitbesten Jahresergebnis (Umsatz und Gewinn) der Altacher Vereinsgeschichte beigetragen haben.



Ergebnis Vereinsjahr 2021/22:

Umsatz: 10.284.420,24 €

Jahresüberschuss nach Steuern: 594.694,79 €

Eigenkapital zum 30.06.2022: 2.724.006,91

Gremien einstimmig wiedergewählt

Aufsichtsrat und Ausschuss stellten sich der Generalversammlung zur Wiederwahl: Beide Gremien wurden ohne Gegenstimme in ihren Ämtern bestätigt. Als neues Gesicht im achtköpfigen Ausschuss-Team konnte Verena Müller präsentiert werden. Sie folgt auf Walter Weiss und vertritt zukünftig die Frauenfußball-Sektion des SCR Altach im Ausschuss.

Ehre, wem Ehre gebührt

Der SCR Altach ist stolz auf sein Ehrenamt, sind doch alleine bei den Heimspielen in der CASHPOINT Arena bis zu 300 Freiwillige im Einsatz. Ganz nach dem Motto „Ehre, wem Ehre gebührt“ wurden einige der verdientesten langjährigen Helfer im Zuge der heutigen Generalversammlung geehrt.

Statements

Peter Pfanner, Präsident: „In wirtschaftlich herausfordernden Zeiten ist es mehr denn je eine große Stärke des SCR Altach, dass wir den Verein in den vergangenen Jahren auf ein stabiles wirtschaftliches Fundament stellen konnten. Wir haben in den vergangenen Monaten einen Entwicklungsprozess im sportlichen Bereich angestoßen und sind überzeugt davon, dass wir in der aktuellen Konstellation erfolgreich sein werden.“



Christoph Längle, Geschäftsführer: „Neben dem tollen wirtschaftlichen Ergebnis stand die Saison 2021/22 im Zeichen der Zuschauerrückkehr. Nach den mühsamen Corona-Jahren freut es uns besonders, dass wir den Zuschauerschnitt im zurückliegenden Halbjahr auf über 5.000 Fans pro Heimspiel steigern konnten. Das zeigt, dass der SCR Altach ein attraktives Stadionerlebnis bietet und die eingeschlagene sportliche Ausrichtung vom Publikum honoriert wird.“

Fotocredit: SCR Altach