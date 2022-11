Eine schreckliche Tragödie ereignete sich Freitagfrüh laut Krone im Straßenverkehr auf der B19 bei Tulln (Niederösterreich). Eine frühere ÖFB-Nationalspielerin fuhr mit 0,54 Promille in den Gegenverkehr - jetzt droht sogar eine Haftstrafe. Denn für den (unschuldigen) Lenker kam jede Hilfe zu spät.

Eine Unfall-Tragödie, die sich heute Freitag in der Früh ereignet hat, schockt die heimische Sportszene. Eine frühere bekannte Teamspielerin, Stürmer-Star im Fußball-Nationaldress, war laut Krone in einen katastrophalen Alko-Crash mit Todesfolge verwickelt.

Die Ex-Teamspielerin, die seit dem Ende ihrer Karriere im Innenministerium arbeitet, war um ca. 5.30 Uhr auf der Bundesstraße 19 in Asparn unterwegs, kam aber aus noch ungeklärter Ursache ins Schleudern. In der Folge steuerte das Auto des Ex-Stürmer-Stars in den Gegenverkehr und rammte frontal den Wagen eines 37-jährigen Mannes aus Niederösterreich. Dieser wurde im völlig demolierten Auto eingeklemmt und starb noch an der Unfallstelle.

Der frühere Teamstar musste verletzt ins Krankenhaus gebracht werden, ein Alkoholtest ergab einen Wert knapp über 0,5 Promille. In einem möglichen Gerichtsverfahren droht ihr eventuell sogar eine Anklage wegen fahrlässiger Tötung und somit auch Haft.

Ligaportal.at möchte den Hinterbliebenen ein aufrichtiges Beileid und die tiefe Anteilnahme aussprechen.