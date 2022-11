Es ist vollbracht! Der SK Rapid Wien konnte am heutigen Samstag hat ein neues Präsidium präsentieren. Das Team um den ehemaligen ORF-Chef Alexander Wrabetz wurde bei der Ordentlichen Hauptversammlung von den Mitgliedern gewählt.

Was im Vorfeld schon klar gewesen war, ist seit heute Nachmittag nun auch offiziell. Alexander Wrabetz ist der neue Präsident von SK Rapid Wien und löst damit Martin Bruckner ab. Als einzige Liste, die am Ende ins Rennen ging, erhielt der ehemalige ORF-Generaldirektor bei der Ordentlichen Hauptversammlung, die im Allianz Stadion stattfand, 87,7 Prozent der Stimmen. Wrabetz bedankte sich in seiner ersten Stellungnahme als neuer Rapid-Boss für "diesen großen Vertrauensvorschuss".

Dem neu gewählten Präsidium gehören Michael Hatz, Steffen Hofmann, Stefan Kjaer, Christian Podoschek, Michael Tojner, Nurten Yilmaz, Stefan Singer und Edeltraud Hanappi-Egger an. Mit der WU-Rektorin bekommt Rapid auch erstmals eine Vizepräsidentin.

Der bisherige Sportchef Zoran Barisic übernahm nach der Trennung von Ferdinand Feldhofer den Trainerjob und wird dieses Amt auch behalten. Barisic blickte mit großer Vorfreude in die Zukunft. "Die Arbeit am Platz mit den Jungs macht mir extrem Spaß."

