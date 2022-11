In der ADMIRAL Bundesliga-"Fastenzeit", der dreimonatigen Pause bis 10. Februar 2023, machen Transfer-Spekulationen besonders bei Toptalenten vom österreichischen Serienmeister FC Red Bull Salzburg nicht Halt. Nach dem Schweizer Stammspieler-Duo Keeper Philipp Köhn & Stürmer Noah Okafor - wir berichteten - und Innenverteidiger Strahinja Pavlović (das Trio weilt derzeit mit der Schweiz bzw. Serbien bei der Fußball-WM in Katar) wird ein weiterer, aufstrebender Akteur an der Winter-Wechselbörse gehandelt: Maurits Kjærgaard

Auch der 19-jährige Däne taucht längst in den Notizblöcken internationaler Renommierklubs auf. Der Mittelfeldspieler machte in dieser Saison den nächsten Leistungs-Step, zählte mit 24 Pflichtpartien (2 Tore, 5 Assists) wettbewerbsübergreifend zu den Stammkräften der Elf von Chefcoach Matthias Jaissle.

Insbesondere in der Serie A scheint der elfmalige U21-Nationalspieler von Dänemark auf dem Radar zu sein. So auch beim kommenden Europa League-Gegner der Roten Bullen - AS Roma. Beim Team vom portugiesischen Coach Jose Mourinho wurde Maurits Kjærgaard von italienischen Medien - wie u.a. 'Calciomercato.com' - ebenso gehandelt wie bei den Mailänder Klubs AC Milan und Inter. Kolportierte Ablösesumme 15 - 20 Mio. Euro.

Der 1,92 Meter große Blondschopf kam im Sommer 2019 aus seinem Heimatland von Lyngby BK im zarten Alter von gerade Mal 16 Jahren in die Mozartstadt und schaffte über Kooperationspartner und ADMIRAL 2. Ligist FC Liefering den Sprung in den Bundesliga-Kader des FC Red Bull Salzburg. Erst heuer im August wurde der Vertrag mit dem Linksfuß bis 30. Juni 2026 verlängert.

Auch Noah Okafor und Strahinja Pavlović wurden mit Klubs aus der Serie A zuletzt in Verbindung gebracht. Keeper Köhn dagegen mit dem deutschen Bundesligisten Bayer Leverkusen.

📣PAVLOOOOO!!!❤️



Strahinja #Pavlovic is Serbia's youngest goal scorer at a #FIFAWorldCup! pic.twitter.com/o8RMHoLES1 — FC Red Bull Salzburg (@RedBullSalzburg) November 28, 2022

Fotocredit: FC Red Bull Salzburg via Getty