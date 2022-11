Der Oberösterreichische Fußball-Präsident Dr. Gerhard Götschhofer, zugleich Vizepräsident des Österreichischen Fußball Verbandes, hat das Präsidium des ÖFB für kommenden Freitag, den 2. Dezember 2022, zu einem Meeting eingeladen. Motiv: Mehr Transparenz in der Inseraten-Affäre um ÖFB-Präsident Gerhard Milletich (Foto). Laut Kurier berief auch der Präsident persönlich eine außerordentliche Präsidiumssitzung ein, die für den 8. Dezember terminiert ist. Wird der "Maria Empfängnis"-Feiertag der Tag des "Abgesang" für Milletich? Wegweisende Wochen für den ÖFB, dem gar eine Spaltung der Geschäftsstelle droht.

Wird sich bei der Präsidiums-Sitzung am 8. Dezember erklären zu haben: ÖFB-Präsident Gerhard Milletich.

Vizepräsident Gerhard Götschhofer wird im Kurier wie folgt zitiert: „Ich möchte eine ehrliche und interne Aufarbeitung mit größtmöglicher Transparenz. Jeder soll seine Informationen offen und ehrlich auf den Tisch legen. Ich werde das auch tun.“

Doch aus seinem gewünschten Meeting am kommenden Freitag in der oberösterreichischen Landeshauptstadt wird wohl nichts werden, weil nicht alle Mitglieder des obersten ÖFB-Gremiums an diesem Tag Zeit hätten, um nach Linz zu kommen.

Wegweisende Wochen mit Showdown am 8. Dezember

Dagegen ist der andere Gerhard ebenfalls eigeninitiativ geworden, berief ÖFB-Präsident Gerhard Milletich für Donnerstag, den 8. Dezember 2022, eine außerordentliche Präsidiumssitzung ein. In dieser soll nun endgültig geklärt werden, ob es mit dem 66-jährigen Burgenländer als Präsident weitergeht, oder nicht.

Atmosphärische Störungen, unüberbrückbare Differenzen oder mehr? Laut Medieninformationen wirkt sich die unbefriedigende, angespannte Gemengelange inzwischen negativ auf die ÖFB-Geschäftsstelle. Mit rd. 90 Mitarbeitern ist der Sportverband der größte des Landes. Damit keine Spaltung droht, soll noch vor Weihnachten Klarheit geschaffen werden (mit Feiertags-Frieden).

Auch, weil zwischen Generalsekretär Thomas Hollerer und Geschäftsführer Bernhard Neuhold laut Kurier "Funkstille" herrscht. Einsilbig sei dem Vernehmen nach auch auf die interne ÖFB-Verbands-Weihnachtsfeier am vergangenen Freitag verlaufen. Nach jeweiligen Ansprachen von Milletich und Hollerer verschwanden beide schnell.

Bei der Präsidiumssitzung am 8. Dezember gelte es, den angespannten Zustand im ÖFB zu beenden. Präsident Gerhard Milletich wird die Vorwürfe gegen seiner Person entkräften zu haben.

Fotocredit: ÖFB/Kelemen