"The same procedure every year"...in der ADMIRAL Bundesliga bzw. beim FC Red Bull Salzburg. Kaum sind talentierte Jungbullen "flügge" geworden, entschwinden sie dem "Bullen-Stall" in europäische Top-Ligen, steht der österreichische Serienmeister Jahr für Jahr in der Sommerpause vor einem Umbruch. Doch auch heuer und nach der nächsten Fluktuation nach der Herbstrunde das bekannte Bild: der FC Red Bull Salzburg überwintert als Spitzenreiter. Nachfolgend dazu die Meinung von Ligaportal-Experte Gerald Baumgartner, UEFA-Pro-Lizenz-Inhaber und erfahrener Bundesliga-Trainer.

Wie auch der Ligaportal-App zu entnehmen ist: Kapitän Andreas Ulmer lacht mit dem FC Red Bull Salzburg wieder vom "Platz an der Sonne" und überwintert als Spitzenreiter.

9 Ab- und Zugänge heuer im Sommer

Nach den bereits fast 'üblichen' großen Kader-Umbrüchen in der Sommer-Transferzeit in den vergangenen Jahren standen auch heuer wieder viele Leistungsträger des FC Red Bull Salzburg bei großen europäischen Klubs in den Notizblöcken und wechselten in internatiomale Top-Ligen. Die Spieler Karim Adeyemi (Borussia Dortmund), Jerome Onguene (Eintracht Frankfurt) - jeweils in die Deutsche Bundesliga - und Zlatko Junuzovic (Karriereende) wurden bereits vor Saisonbeginn 2022/23 verabschiedet. Es folgten auch noch Brenden Aaronson & Rasmus Kristensen (beide in die Premier League zu Leeds United, Klub von Ex-Salzburg-Coach Jesse Marsch) und Mo Camara (AS Monaco), die sich ebenso mit starken Leistungen international in die Auslage gespielt haben.

Der österreichische Serienmeister musste also erneut einen großen Umbruch vornehmen. Trainer Matthias Jaissle war in seinem 2. Jahr als Bundesliga-Chefcoach der Roten Bullen erneut gefordert, eine auf vielen Positionen veränderte Salzburger Mannschaft schnellstmöglich auf die zu erwartenden Aufgaben bestmöglich vorzubereiten. Dabei wurden "Ober-Bulle" und Langzeit-Salzburger Andi Ulmer & Co. ihrer Favoritenrolle gerecht und schlossen die Herbstsaison als Tabellenerster der ADMIRAL Bundesliga ab.

Bei optimaler Performance auch Chance gegen Jose Mourinhos AS Roma

Auch auf internationaler Ebene präsentierten sich die Salzburger in einer sehr starken Championsleague Gruppe mit FC Chelsea, AC Milan und Dinamo Zagreb ebenso stark. Mit einem Sieg, drei Unentschieden und zwei Niederlagen musste sich die Mozartstädter knapp als Tabellendritter geschlagen geben und vorzeitig aus der Champions League ausscheiden.

Doch die internationlae Reise geht nun für die Jaissle-Mannen in der Europa League weiter. In zwei Spielen gehts gegen Jose Mourinhos AS Roma. Die Chance gegen die Italiener aufzusteigen sind bei optimaler Performance sicher gegeben.

Sturm Graz näher an Rote Bullen ran gerückt

Gesamt gesehen betrachtet hat der SK Sturm Graz nicht nur den Salzburgern die einzige Niederlage in der Meisterschaft zugefügt (in Runde 2 in Graz), sondern ist im Herbstdurchgang auch leistungstechnisch etwas näher an Red Bull Salzburg heran gekommen. Das bringt viel Spannung für die im Frühjahr zu erwartenden heiß umkämpften Spiele in der ADMIRAL Bundesliga.

📣PAVLOOOOO!!!❤️



Strahinja #Pavlovic is Serbia's youngest goal scorer at a #FIFAWorldCup! pic.twitter.com/o8RMHoLES1 — FC Red Bull Salzburg (@RedBullSalzburg) November 28, 2022

Fotocredit: FC Red Bull Salzburg via Getty