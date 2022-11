Die SV Guntamatic Ried weist per 30. Juni 2022 ein positives Jahresergebnis von 858.000 Euro nach Steuern auf. Das Eigenkapital verbesserte sich auf jetzt 1.095.000 Euro. Diese sowie weitere Zahlen und Informationen über die Saison 2021/2022 wurden vom aktuell ADMIRAL Bundesliga-Tabellenvorletzten aus dem Innviertel am heutigen 29. November im Oberbank Business Club der „josko ARENA“ in Ried präsentiert.

Von links: Thomas Reifeltshammer (Sportdirektor), Rainer Wöllinger (Geschäftsführer), Roland Daxl (Präsident, Vorstand Finanzen), Thomas Gahleitner (Vize-Präsident, Vorstand Infrastruktur) und Tim Entenfellner (Marketing).

"Stehen wieder auf soliden finanziellen Fundament"

SVR-Präsident Roland Daxl: „Nach drei Jahren in der 2. Liga und der damit einhergehenden notwendigen Konsolidierungsphase, welche durch Corona nicht erleichtert wurde, steht die SV Guntamatic Ried nun wieder auf einem soliden finanziellen Fundament.

Dieses hart erarbeitete Fundament, das nur durch den Zusammenhalt in und um den Verein geschaffen werden konnte, wird nun genutzt, um unsere SV Ried nachhaltig positiv in die Zukunft zu führen.“

3,49 Mio. Euro Umsatz aus Sponsoring & Werbung

Mit 10,519 Mio. Euro kann die SV Guntamatic Ried den bisher höchsten Umsatz in der Vereinsgeschichte ausweisen. 151 Sponsoren sorgten 2021/22 für einen Umsatz aus Sponsoring und Werbung in der Höhe von 3,49 Mio. Euro. Der für die Partner und Sponsoren der SV Guntamatic Ried erzielte Medienwert (TV, Radio, Print, Online) betrug 2021/22 23,542 Mio. Euro – um rund 16 % mehr als in der Saison davor.

In der Herbstsaison sahen im Schnitt 4.700 Zuschauerinnen und Zuschauer die Heimspiele der SV Guntamatic Ried. Das ist der höchste Wert seit der Saison 2011/12, als über die gesamte Saison betrachtet 4.916 Besucherinnen und Besucher gezählt wurden. Im Oktober 2021 wurde eine Mitgliederoffensive gestartet. Die Zahl der Mitglieder hat sich seither um 55 Prozent auf jetzt 500 gesteigert.

Der Oberbank Business Club der „josko ARENA“ weist bei den Heimspielen eine Auslastung von mehr als 95 % auf. In der „josko ARENA“ wurden zahlreiche Veranstaltungen wie zum Beispiel eine Charity mit dem Dart-Sportverein Wels organisiert. Dieser Weltrekordversuch brachte 12.000 Euro Spendensumme für Herzkinder Österreich. Des Weiteren wurde die SV Ried ihrer sozialen Verantwortung unter anderem mit einer der größten Blutspende-Aktionen des Landes Oberösterreich sowie als Veranstalter für ein hochrangig besetztes sportmedizinisches Kolloquium gerecht.

Einzug ins Cupfinale 2021/22 – Junge Wikinger auf Erfolgskurs

Sportlich stach in der Saison 2021/22 das Erreichen des Finales im UNIQA ÖFB-Cup heraus, bei dem man sich Serien-Meister und -Cupsieger FC Red Bull Salzburg in Klagenfurt mit 0:3 geschlagen geben musste. Mit Belmin Beganovic, Jonas Mayer, David Ungar und Denizcan Cosgun wurden vier Spieler mit dem Bundesliga-Debüt-Award ausgezeichnet.

Die Jungen Wikinger Ried belegten im Herbst mit 28 Punkten Rang fünf in der Regionalliga Mitte. Mit einem Durchschnittsalter von 19 Jahren stellten sie das jüngste Team der Liga. 15 Kaderspieler wären noch für die U18-Mannschaft spielberechtigt. Sechs Spieler gaben ihr Startelf-Debüt in der Regionalliga. Acht Spieler (Jahrgang 2002 – Luca Kronberger; Jahrgang 2003 – Patrick Moser, Nico Wiesinger; Jahrgang 2004 – Jonas Mayer, Tizian Scharmer; Jahrgang 2005 – Diego Madritsch; Jahrgang 2006 – Felix Dietinger, Mirnes Cinac) kickten 2022 in Nachwuchs-Nationalmannschaften. Seit einem Jahr werden für die größten Talente Perspektivverträge vergeben.

Investitionen in die Akademie und in der „josko ARENA“

Die größten, geplanten Investitionsprojekte sind der Ausbau und die Erweiterung des Akademiegebäudes sowie der Bau einer Tribüne beim Hauptfeld des VTA Soccer Fields der Wenzel Schmidt Fußballakademie. Beide Projekte sollen im Frühjahr 2023 umgesetzt werden. In der „josko ARENA“ werden 2023 die Stadiontechnik erneuert und Sanitäranlagen saniert. Die Vision des bereits seit längerem geplanten Stadiondorfs wurde erstmals mit einem Bild vorgestellt.

Neue Website, bei Social Media top

Im September 2022 ging die neue Vereins-Website online. Mit YouTube (Anfang 2022) und TikTok (Oktober 2022) werden zusätzlich zu Facebook, Instagram und Twitter jetzt zwei weitere Social Media-Kanäle bespielt. Auf Instagram hat der Verein derzeit 13.825 Follower – um 2.535 mehr als im Jahr davor. 2022 wurden bisher 735 Instagram-Postings online gestellt – das ist im Bundesliga-Vergleich der 2. Platz hinter Austria Wien.

24.468 Personen folgen dem Verein derzeit auf Facebook. Insgesamt gab es 2022 460.000 Interaktionen auf Social Media (6. Platz im Liga-Vergleich). Ein Werbewert von 223.776 Euro wurde dabei erzielt. Bis dato wurden in diesem Jahr 107 Presseaussendungen verschickt.

Fotocrcedit: SVR/Scharinger