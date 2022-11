Er hat 17.445 Bundesliga-Minuten in den Beinen, ist Dauerbrenner & Identikationsfigur der SV Guntamatic Ried: Marcel Ziegl. Stolze 344 Pflicht-Partien absolvierte der 29-jährige, gebürtige Seewalchener bisher für die Innviertler, davon 240 in der ADMIRAL Bundesliga. Wo es der Defensivakteur und etatmäßige SVR-Kapitän in dieser Saison verletzungsbedingt "nur" auf 9 Einsätze brachte und seit Ende September den "Wikingern" fehlt. Doch das "Kämpferherz" arbeitet an seinem Comeback und äußerte sich dazu sowie anderen Themen im "Give-me-five"-Interview (5 Fragen = 5 Antworten) bei Ligaportal-Redakteur Herbert Pumann.

Fast 3 Monate mit Meniskus-Einriss gespielt

Ligaportal: Hallo Marcel. Was macht Dein Genesungsprozess bzw. Gesundheits-Status und was war das genau für eine Verletzung?

Marcel Ziegl: Ich bin noch individuell im Training. Es geht in Wahrheit darum, dass die Mechanik im Knie wieder zu 100% passt. Es war ein Meniskus-Einriss im Knie, was schon im Sommer in der Vorbereitung passiert ist. Ich habe 2-3 Monate damit gespielt. Es ist dann immer etwas blöder geworden, sodass es dann zu machen war.

Jetzt hängt natürlich ein bisschen nach, dass ich damals gespielt habe und eben da nicht mehr optimal in den Bewegungen drin war. Ganze Streckung und Beugung. Das macht jetzt etwas zu schaffen. Von dem her hat die heuer lange Pause für mich was Gutes, um Zeit zu haben. Für Jänner zum Trainingsauftakt sollte das dann kein Problem sein. Hoffentlich auch früher schon.

Bundesliga-Debüt mit 15 Jahren für SV Ried vs. LASK

Ligaportal: Bei diesem Gespräch auf den Tag genau vor 14 Jahren war ein historischer für Dich, erinnerst Du Dich noch an "Deinen" 29. November 2008?

Marcel Ziegl: Natürlich weiß ich noch, was heute vor 14 Jahren war. Werde ich glaube nie vergessen. Mein 1. Bundesligaspiel damals gegen den LASK (Anm.: 1:0-Sieg dank Elfmetertor von Herwig Drechsel nach 3 Min.). Mit 15 Jahren damals eingewechselt zu werden. Das wird für mich unvergessen bleiben.

Ligaportal: Nach SVR-Schlussmann Samuel Sahin-Radlinger Anfang November, "rundest" Du ebenfalls heuer noch, wirst am 20. Dezember wie er jüngst 30 Jahre. Seit 2008 bist Du bei der SV Ried, stolze 14 Jahre! Das sucht seinesgleichen in der Liga. Doch Dein Kontrakt läuft im nächsten Jahr, respektive Juni 2023 aus. Wie schaut es mit einer Vertragsverlängerung und Deinen Zielen/Plänen aus?

Marcel Ziegl: Bezüglich Vertragsverlängerung ist man da seit ein paar Wochen schon im Austausch. Würde mich freuen, wenn was zustande kommt. Das ist im Fußball trotzdem Tagesgeschäft, auch wenn ich schon so lang in Ried bin. Es muss natürlich für beide Seiten passen. Wir werden sehen, was sich die nächsten Wochen da tut. Aber ich habe das schon öfter gesagt, ich glaube, dass ich weiß, was ich am Verein habe und der Verein an mir hat.

Zeitnah Hoffnung auf Vertrags-Entscheidung

Dadurch, dass ich schon so lang im Verein bin, kann man die Gespräche sehr offen gestalten. Von beiden Seiten her. Planungssicherheit in beide Richtungen ist vorteilhaft. Deadline gibt es keine, doch ich hoffe schon, dass es zeitnah eine Entscheidung gibt. Ob es dann in die eine oder andere Richtung geht, ist dann egal. Es ist allgemein besser, wenn man da schon ein paar Monate vor dem Sommer Bescheid weiß, wie es weiter geht. Wir haben das immer so gehandhabt und machen das auch diesmal so.

Meine Ziele sind nachwievor sehr hoch, auch wenn ich schon so lang dabei bin. Speziell jetzt mit der Verletzung brenne ich wieder darauf, auf dem Feld zu sein. Das Schönste wäre für mich, auch wenn es für uns als SV Ried sehr schwer ist, einen Titel zu gewinnen. Für mich persönlich, dass noch einige Jahre als Fußballer dazu kommen und verletzungsfreie Jahre.

Auf und nieder ging es in Marcel Ziegls bisher 14-jähriger Profi-Karriere zu! 17.445 Bundesliga-Minuten auf dem Buckel, BL-Debüt mit 15 Jahren (!) am 29.11.2008 im OÖ-Derby gegen den LASK, seither in 240 BL-Partien für die Rieder 4 Tore und 13 Assists, um nur ein paar Ziegl-Zahlen zu nennen. Und: "Liegenbleiben" wird es beim Kämpferherz-Kapitän der Wikinger sicher nicht geben!

"Wir müssen uns überall verbessern im Frühjahr"

Ligaportal: Vlt. liegt die Vertrags-Verlängerung ja auf dem "Gabentisch" an Weihnachten oder zuvor als Geburtstags-Geschenk zum 30igsten? Du bist definitiv ein "Gesicht der SV Ried", die wiederum in dieser Saison nicht immer ein gutes Gesicht gezeigt hat, einen durchwachsenen Herbst spielte, mit Aufwärtstrend im Spät-Herbst. Ihr überwintert im ÖFB-Cup, allerdings auch als Tabellenvorletzter in der Liga. Wie fällt Dein bisheriges Saison-Fazit aus?

Marcel Ziegl: Das ist treffend analysiert. Der 11. Tabellenplatz in der Liga kann natürlich nicht zufriedenstellend sein. Man redet dann immer ab dem Playoff die letzten 10 Spiele sind wichtig, aber ganz so ist es nicht. Ich denke wir müssen uns überall verbessern im Frühjahr. Sei es defensiv, sei es offensiv. Vor allen Dingen konstanter und stabiler über einen längeren Zeitraum werden. Wir haben im Herbst schon zwei sehr gute Spiele dabei gehabt, aber das soll Standard werden. Wir wissen, dass wir über den Winter einiges zu machen haben und unsere Hausaufgaben erledigen müssen.

Dass wir im ÖFB-Cup überwintern, ist sehr erfreulich. Ich denke da werden wir im neuen Jahr auch eine machbare Aufgabe haben (Anm.: bei Regionalligst Wiener SC). Aber man muss trotzdem vor jedem gewarnt sein, weil man hat ja auch gesehen, wie der Wiener SC die Wiener Austria rausgehauen hat. Wird auf jeden Fall nicht einfach, doch unser Ziel ist natürlich, dass wir wieder eine Runde weiter kommen. Und da kann dann alles passieren, wie wir letztes Jahr gesehen haben (Anm.: Finaleinzug SV Ried). Unsere Hauptaufgabe ist es trotzdem, sich auf die Liga zu konzentrieren und da müssen wir in allen Sachen besser werden.

"Nach langer Zeit ist endlich mal Kontinuität im Verein"

Ligaportal: Was stimmt Dich für das Frühjahr zuversichtlich auch in der 3. Saison in Folge nach dem Wiederaufstieg 2020 die Liga zu halten oder gibt es gar auch andere Ziele?

Marcel Ziegl: Vor allen Dingen zuversichtlich stimmt mich, dass jetzt nach langer Zeit endlich mal Kontinuität im Verein ist und nicht wieder nach einem Halbjahr oder Jahr alles umgekrempelt wird. Die Spiele, in denen wir gut waren, haben gezeigt, dass wir gegen jeden bestehen können in der Liga. Es ist ein Abstiegs-Kampf, aber nicht so, dass wir gegen 5 Mannschaften in der Liga chancenlos sind. Das stimmt mich positiv.

Dazu kommt die Erfahrung, die wir aus den letzten zwei Jahren gemacht haben. Dass uns das gezeigt hat, wir können das. Und wir auch am Schluss, wenn es mal eng oder brenzlig wird, dann kühlen Kopf bewahren können. Doch in erster Linie möchte ich mich jetzt in der Pause, bevor noch 6 Spiele im Grunddurchgang stattfinden, gar nicht auf einen Abstiegskampf einstellen, sondern in den 6 Spielen so viel Punkte wie möglich zu machen. Danach sehen wir eh von wo und wie wir starten. Das stimmt mich positiv, dass wir das wissen und auch schon gut sein können.

Ein anderes Ziel ist natürlich der ÖFB-Cup. Wir sind im Viertelfinale und haben da eine durchaus machbare Aufgabe. Das Ziel ist der Aufstieg und dann...wieso nicht wieder ins Finale kommen wie letztes Jahr...?! Das Hauptaugenmerk muss trotzdem die Liga sein und dass wir die Liga halten. Und zwar nicht so wie letztes Jahr erst am letzten Spieltag.

Ligaportal: Danke für das Gespräch und weiter gute Besserung!

