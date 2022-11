Die WSG Tirol empfängt am Donnerstag, 1. Dezember 2022, zum Abschluss des Kalenderjahres 2022 in Wattens den ADMIRAL 2. Liga-Zweiten FC Blau-Weiß Linz (Ankick: 14:30 Uhr). Der Überraschungs-Fünfte aus der ADMIRAL Bundesliga will sich im heimischen Gernot-Langes-Stadion mit einem Sieg in die Winterpause verabschieden. Mit positiven Eindrücken blickt derweil WSG-Sommerneuzugang Lukas Sulzbacher (kam vom SK Rapid Wien) auf den ÖFB-Team-Perspektiv-Lehrgang - siehe nachfolgend Twitter-Beitrag.

War vom ÖFB-Team-Perspektivspieler-Lehrgang begeistert: WSG Tirol-Akteur Lukas Sulzbacher.

"In Linz beginnt’s", heißt bekanntlich ein geflügelter Spruch. Gegen Linz endet’s, heißt’s für die WSG Tirol. Der Fünftplatzierte der ADMIRAL Bundesliga verabschiedet sich mit einem Testspiel gegen den im 2. Teil der Herbstrunde in der ADMIRAL 2. Liga besonders auftrumpfenden FC Blau-Weiß Linz in die rund fünfwöchige Weihnachtspause.

Verlegung von Seekirchen nach Wattens

Das ursprünglich in Seekirchen angesetzte Testspiel wurde nach Wattens verlegt, der Ankick erfolgt um 14:30 Uhr.

Thomas Silberberger (WSG-Cheftrainer): „Ich erwarte mir, dass die Mannschaft zum Jahresabschluss noch einmal alles gibt, um mit einem positiven Erlebnis in die Winterpause zu gehen.“

