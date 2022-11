2 Monate nach Heiligabend, Freitag, den 24. Februar 2023, wird der SC Austria Lustenau zur Eröffnung die funkelnagelneue Raiffeisen Arena des LASK auf der Linzer Gugl bestaunen können (20:30 Uhr). Doch Vorarlberger-Vorfreude kommt beim ADMIRAL Bundesliga-Aufsteiger seit heute auch bei der eigenen, in die Jahre gekommenen Spielstätte auf. So wurde dem Ländle-Klub heute ein verfrühtes Weihnachtsgeschenk beschert. Verein und die Gemeinde Lustenau erhielten den rechtskräftigen Baubescheid vom Landesverwaltungsgericht Vorarlberg. Damit steht dem Bau des neuen Reichshofstadions nichts mehr im Wege.

"Sind überglücklich, dass Baubescheid nun vorliegt"

Ja ist denn heute schon Weihnachten...?!

Lange musste man darauf warten, nun ist es endlich so weit. Mit dem rechtskräftigen Baubescheid für das neue Reichshofstadion können nun die nächsten wichtigen Schritte im Bauprozess gestartet werden. „Wir sind überglücklich, dass der Baubescheid nun vorliegt. Es waren viele Gespräche und Verhandlungen notwendig, um das Projekt endgültig über diese Hürde zu bringen“, erklärt Vorstandssprecher Bernd Bösch.

Das Bauverfahren für das neue Reichshofstadion zog sich über das gesamte letzte Jahr, da einige Beschwerden und Einsprüche von Anrainern eingereicht wurden. Vor einigen Wochen hat eine Anrainerfamilie ihren Einspruch gegen den Baubescheid in 1. Instanz zurückgezogen. Damit wurde das diesbezügliche Beschwerdeverfahren eingestellt. Weitere Beschwerden von Anrainern gegen den Baubescheid in 1. Instanz wurden vom Landesverwaltungsgericht Vorarlberg als unberechtigt abgewiesen. „Damit herrscht endlich Rechtssicherheit und wir freuen uns, dass wir uns jetzt auf die Umsetzung dieses spannenden Projekts konzentrieren können“, so Bösch weiter.

Baubeginn in einem Jahr

Die nächsten Schritte im Prozess sind nun die Ausschreibungen für den 1. Bauabschnitt. In Abstimmung zwischen dem Planungsteam unter der Führung von Bernardo Bader sowie der Gemeinde- und Vereinsverantwortlichen werden diese Anfang Jahr veröffentlicht. Als Grundlage für die Ausschreibungen werden die Ausführungspläne der Fachplaner herangezogen.

Neben den Ausschreibungen werden nun auch noch einige organisatorische Themen geklärt, wie unter anderem die Zuschauerströme im Stadion (z.Bsp. Zugang zum Gästesektor). „Mit dem Baubescheid in der Tasche gehen wir nun die nächsten Aufgaben gemeinsam mit der Gemeinde an. 2023 wird ein spannendes Jahr“, ergänzt Bernd Bösch abschließend.

Der Baubeginn ist für November 2023 vorgesehen.

Unser Traum vom neuen #Stadion ist ein gutes Stück realistischer geworden! Die Bauherren erhielten heute den rechtskräftigen Baubescheid vom LVwG. #Vorarlberg. Damit steht der Erweiterung des #Reichshofstadion nichts mehr im Wege. Details: https://t.co/lYxVL3EZum #alu pic.twitter.com/3sL3DXwtps — SC Austria Lustenau (@AustriaLustenau) November 29, 2022

Fotocredit: SC Austria Lustenau