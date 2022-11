Seit Trainer Christian Ilzer & Andreas Schicker (Geschäftsführer Sport) beim SK Puntigamer Sturm Graz im Sommer 2020 das Zepter übernahmen, wachsen die Steirer stetig, steigern sich enorm. Im Vorjahr Vizemeister, nähern sich die "Blackies" sukzessive und strukturiert weiter dem Serienmeister der ADMIRAL Bundesliga, dem FC Red Bull Salzburg. Die "Schwoazn" sind den Roten Bullen auf den Fersen und wieder erster Verfolger, blieben gegen den Titelverteidiger gar unbesiegt, um der Jaissle-Elf die einzige Liga-Niederlage abzuringen und auch beim Retourmatch in Salzburg zu punkten (0:0). Was meint Ligaportal-Experte Gerald Baumgartner, UEFA-Pro-Lizenz-Inhaber und erfahrener Bundesliga-Trainer, über die bisherige Performance von Sturm Graz? Lesen Sie selbst!

Hatten auch in dieser Saison wieder oft Grund zum Jubeln (9 BL-Siege): Die Schützlinge von Chefcoach Christian Ilzer, die im Herbst ein Mammutprogramm mit wettbewerbsübergreifend 27 Pflicht-Partien absolvierten. In der Europa League trotzte Sturm Graz gleich 2 Mal Lazio Rom ein Remis ab und schied erst in der letzten Runde denkbar unglücklich aus. Im ÖFB-Cup-Achtelfinale feierten Kapitän Hierländer und Co. den "Prestige-Sieg" im Derby gegen den GAK 1902. Und in der Liga waren die "Blackies" in den Duellen mit Serienmeister FC Red Bull Salzburg auf Augenhöhe. Nach den beiden Liga-Partien (2:1 und 0:0) im Herbst, kommt es in der ersten Pflicht-Partie im neuen Jahr zwischen Meister & Vizemeister zum mit großer Spannung erwarteten 3. Duell (von gesamt 5 Aufeinandertreffen). Im ÖFB-Cup-Viertelfinale am Freitag, 3. Februar 2023, in der Red Bull Arena in Wals-Siezenheim (Ankick: 20:45 Uhr). Ein vorweg genommenes Pokal-Finale...

Wirtschaftliche Mega-Transfers Yeboah & Højlund

Sturm Graz hat sich in den letzten Jahren Step by Step richtig gut weiterentwickelt. Sie haben nicht nur durch den Sieg Anfang der Saison in der 2. Runde der ADMIRAL Bundesliga gegen den FC Red Bull Salzburg (Anm.: 2:1) einen Riesenschritt nach Vorne gemacht, um in der Tabelle im Herbst näher an Salzburg ranzurücken.

Dazu wurden von Andreas Schicker mit den Stürmern Kelvin Yeboah und Rasmus Højlund zwei Top-Transfers in diesem Jahr getätigt (Anm.: beide wechselten in die italienische Serie A). Diese finanziellen Einnahmen können sie natürlich wirtschaftlich sehr gut gebrauchen.

Top-Herbstsaison von Sturm ermöglicht große Chancen für Frühjahr

Auch international ist Sturm Graz auf dem besten Weg dazuzulernen und mehr Erfahrung zu sammeln. Sie haben auch schon das ein und andere Europacup-Spiel so gestalten können, dass sie ein richtig gutes Ausrufezeichen gesetzt haben. Im Großen und Ganzen eine Top-Herbstsaison aus ihrer Sicht.

Man kann von Sturm-Seite im Frühjahr erwarten, dass sie nochmal vielleicht noch näher ranrücken an Red Bull Salzburg. Auch aufgrund dessen, dass beim FC Red Bull Salzburg Spieler weiterhin sehr, sehr begehrt sind. Wie ich gestern schon sagte, war im Sommer-Transferfenster bei den Roten Bullen bereits ein großer personeller Adlerlass und wie ja derzeit zu lesen ist, kann Stürmer Okafor vlt. der nächste Spieler sein, der vielleicht den Verein vorzeitig verlassen wird.

Für die Salzburger wird es nicht leichter dieses große Potenzial an Spielern, dass sie jedes Jahr verlieren, entsprechend gleichwertig ersetzen zu können.

Fotocredit: RiPu