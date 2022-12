Nach einer völlig verkorksten Vorsaison, in welcher der LASK gar erstmals seit der Liga-Reform die Meistergruppe verpasste und unsanft in der Quali-Gruppe landete, dort gar nur Zweiter wurde und über den "2. Bildungsweg" im Playoff-Halbfinale gegen die WSG Tirol letzte Europacup-Chancen ausließ, meldeten sich die Linzer mit der neuen Saison eindrucksvoll zurück. Chefcoach Didi Kühbauer, seit Anfang Mai auf der Kommandobrücke der Athletiker, führte den Vorjahres-8. wieder in die Erfolgsspur und lässt den LASK, der morgen gegen den FC Flyeralarm Admira testet, auf dem respektablen 3. Rang überwintern. Was meint Ligaportal-Experte Gerald Baumgartner, UEFA-Pro-Lizenz-Inhaber und erfahrener BL-Trainer, über die "Herbst-Herrlichkeit" von Kapitän Schlager & Co.?

Die Raiffeisen Arena in Pasching ist für den LASK "Geschichte". Zumindest in der ADMIRAL Bundesliga, wo die Athletiker am 13. November 2022 in ihrer jahrelangen Ausweichstätte in Linz-Land ihr letztes Spiel absolvierten. Der endgültige Paschinger Pflichtpartie-Abschied ist am Sonntag, den 5. Februar 2023, mit dem ÖFB-Cup-Viertelfinalspiel gegen Austria Klagenfurt (Ankick: 17 Uhr).

Fulminanter Saisonstart mit 5 Runden auf "Platz an der Sonne"

Der LASK startete mit Didi Kühbauer, der Anfang Mai bei den Linzern den Trainerposten übernahm, und Sportdirektor Radovan Vujanovic fulminant in die Admiral Bundesliga Saison 2022/23. Mit 5 Siegen aus den ersten 6 Spielen stand man sogar von Runde 3 an bis Runde 7 auf Tabellenplatz 1.

Die erste Niederlage gab es erst - und das sehr überraschend - zu Hause am 17. September in Runde 9 gegen die WSG Tirol (1:4). Es folgte ein starker Auftritt in der Red Bull Arena beim seit langer Zeit daheim unbesiegten Serienmeister FC Red Bull Salzburg, wo man sich ein 1:1-Remis erkämpfte und auch redlich verdiente.

Mitte September bis Anfang Oktober war dann eher durchwachsen und wenig konstant bei den Athletikern. Verletzungen und Ausfälle konnten nicht "1-zu-1" gleichwertig ersetzt werden. Zum Herbst-Ende hin steigerten die Linzer dann wieder ihre Performance und holten aus den letzten 5 Partien 2 Siege (gegen die Kärntner Klubs SK Austria Klagenfurt 3:1 - auswärts - und den RZ Pellets WAC - 4:1 daheim), 2 Unentschieden (FK Austria Wien 2:2 und SK Puntigamer Sturm Graz 1:1, jeweils daheim) bei nur einer Niederlage gegen den SK Rapid Wien (0:1, zugleich die einzige und erste Auswärtsniederlage im Herbst).

Große Vorfreude im LASK-Lager und allenthalben auf die neue, schmucke Raiffeisen Arena auf der Linzer Gugl. Nachdem sich die Kühbauer-Elf zum Frühjahrs-Start zunächst in der ADMIRAL Bundesliga noch zu gedulden hat und zwei Auswärtsspiele anstehen (in Altach am 12.02., im OÖ-Derby in Ried am 18.02.), ist es dann endlich soweit. Hat das Warten ein Ende! Am Freitag, 24. Februar 2023, steigt die Premieren-Partie, gegen Aufsteiger SC Austria Lustenau (Ankick: 20:30 Uhr).

"Alles bestens angerichtet für umfassende Qualitätssteigerung"

Ein starker Herbst für die Linzer. Auch im Frühjahr darf man gespannt sein, wie die Stahlstädter in der nagelneuen Raiffeisen-Arena auf der Linzer Gugl performen werden. In Linz ist alles bestens für eine umfassende Qualitätssteigerung im Verein angerichtet.

Auch der LASK ist näher an Titelverteidiger FC Red Bull Salzburg und Vizemeister SK Sturm Graz heran gerückt. Ebenso wird ein internationaler Startplatz nicht nur ein weiteres Ziel der Linzer sein, sondern auch erreicht werden können.

