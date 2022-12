Aufstrebende Spieler des FC Red Bull Salzburg wecken Jahr für Jahr Begehrlichkeiten und wechseln in die "weite Fußball-Welt", respektive europäische Top-Ligen. Doch Österreichs Serienmeister schafft es immer wieder die Abgänge zu kompensieren und hat dabei ein hochprofessionelles Scouting-System, was den Mozartstädtern Jahr für Jahr neue Talente in den "Bullen-Stall" nachliefert. Derzeit sind die Salzburger laut dem italienischen Portal "tuttomercatoweb" an Stipe Biuk (Hajduk Split) dran. Der Kroate, der am 26. Dezember 20 Jahre wird, absolvierte bisher 10 Einsätze im U21-Team des amtierenden Vizeweltmeisters.

Dynamischer, agiler Außenstürmer Stipe Biuk, hier im Duell mit Luca Kronberger (SV Guntamatic Ried) beim U21-Länderspiel am 21. November zwischen Kroatien und Österreich.

Im Vorjahr bei Hajduk mit LASKler Ljubičić stürmend

Stipe Biuk, wie der 20-jährige LASK-Torjäger und Leihspieler Marin Ljubičić ebenfalls in Split geboren und bei Hajduk unter Vertrag, ist seit 2011 beim kroatischen Traditionsklub und durchlief dort diverse Jugendmannschaften.

Das Offensiv-Talent soll dem Vernehmen nach auch außer beim FC Red Bull Salzburg vor allem in Italien gefragt sein. So werden Sassuolo Calcio und Atalanta Bergamo gehandelt. Sein aktueller Marktwert steht bei 5 Mio. Euro (Quelle: Transfermarkt.de). Bei Hajduk Split absolvierte Stipe Biuk im Herbst 21 Pflichtpartien (je 2 Tore + Assists) und hat dort noch einen Vertrag bis Juni 2026.

Beim achtmaligen kroatischen Meister spielen derzeit auch der gebürtige Welser und ehemalige LASK-Mittelfeldspieler Luka Grgic. Auch Ex-Austria Wien-Keeper Ivan Lucic wird dort bald unter Vertrag stehen.

Fotocredit: IMAGO/Pixsell