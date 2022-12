Nachdem - wie berichtet - Mittelfeldspieler Vesel Demaku vom SK Sturm Graz an ADMIRAL Bundesliga-Konkurrent SK Austria Klagenfurt verliehen wurde, gibt der amtierende Vizemeister aus der Steiermark am Freitagvormittag den nächsten Winter-Wechsel bekannt: Der Leihvertrag von Innenverteidiger Dominik Oroz wird aufgelöst. Das HIER könnte Sie/Euch auch interessieren!

Rückkehr zu Vitesse Arnheim

Der 22-jährige, 1,92 Meter grope Innenverteidiger wechselte heuer im Sommer aus den Niederlanden nach Graz, absolvierte zwei Spiele in der UEFA Europa League, zwei Partien in der ADMIRAL Bundesliga sowie einen Auftritt im UNIQA ÖFB Cup für das Team von Christian Ilzer. Nun kehrt der gebürtige Wiener und U21-Nationalspieler von Kroatien zu seinem Stammverein Vitesse Arnheim zurück.

Geschäftsführer Sport Andreas Schicker (Foto): "Ich möchte mich bei Dominik für seinen Einsatz in den vergangenen Monaten bedanken. Er hat sich stets in den Dienst der Mannschaft gestellt und immer die richtige Einstellung an den Tag gelegt. Ich wünsche Dominik alles Gute für seinen weiteren Karriereweg und viel Erfolg bei Vitesse Arnheim."

Fotocredit: Richard Purgstaller