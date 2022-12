Im Testspiel am heutigen Freitagnachmittag trennte sich die SV Guntamatic Ried, die in der ADMIRAL Bundesliga als Tabellenvorletzter überwintert, in der josko Arena in Ried mit 3:3 (1:1) gegen Dynamo Budweis (1. Liga Tschechien). Für die Innviertler scorten Christoph Monschein (40.), Seifedin Chabbi (53.) und Julian Wießmeier (84.); für Budweis: Branislav Sluka (30.), 49. Tomas Zajic (49.) und Jakub Matousek, dem in der 88. Minute der späte Treffer zum 3:3-Endstand gelang. Siehe auch TESTSPIELE Winter 2022/23.

Offene Anfangsphase in der josko ARENA

Bei eisigen Temperaturen starteten beide Mannschaften offensiv in die Partie. Nach 2 Minuten hatte Denizcan Cosgun die erste Möglichkeit, traf nach Zuspiel von Stefan Nutz aus spitzem Winkel allerdings nur das Außennetz. Auf der Gegenseite konnte SVR-Keeper Jonas Wendlinger einen Schuss von Matej Mrsic parieren.

In der 27. Minute kam Leo Mikic das erste Mal gefährlich vor das Tor von Budweis. Seinen Schuss parierte David Sipos zur Ecke. In der 30. Minute der Führungstreffer für Budweis. Nach einer Flanke von rechts stieg Sluka am höchsten und köpfte zum 1:0 ein. 10 Minuten später der Ausgleich für die SV Guntamatic Ried. Nach einer Traumkombination legte Stefan Nutz quer auf Christoph Monschein, der nur noch einschieben brauchte zum 1:1-Pausenstand.

Flotter Start in 2. Halbzeit

Nur 4 Minuten nach Wiederanpfiff der neuerliche Führungstreffer für Budweis. Nach einem Fehler im Spielaufbau kam Tomas Zajic frei vor Jonas Wendlinger zum Abschluss und verwertete zum 2:1. Doch nur weitere 4 Minuten später der 2:2-Ausgleich: Julian Wießmeier mit der Flanke von rechts und Seifedin Chabbi mit dem Außenrist ins Tor.

In der 70. Spielminute kam Josef Weberbauer (Foto) nach längerer Verletzungspause für Philipp Pomer ins Spiel. Nach 84 Minuten folgte der erstmalige Führungstreffer für die Innviertler. Durch Julian Wießmeier, nach einem schweren Fehler in der Hintermannschaft der Tschechen. Kurz vor Schluss kassierte die Elf von Chefcoach Christian Heinle noch den Ausgleichstreffer zum 3:3-Endstand durch Jakub Matousek.

Am Dienstag, 6. Dezember (Ankick: 14 Uhr) steht bereits das nächste Testspiel auf dem Programm. Im alten Stadion in Ried trifft die SV Guntamatic Ried auf First Vienna.

SV Guntamatic Ried: Das Vorbereitungsprogramm im Dezember

Winterprogramm 2022/23:

Dienstag, 6. Dezember, 14.00 Uhr: Testspiel gegen die Vienna in Ried

Freitag, 16. Dezember, um 13.00 Uhr: Testspiel gegen Jahn Regensburg (2. Bundesliga Deutschland) (auswärts)

Trainingspause vom 17. Dezember bis 2. Jänner

Trainingsstart am 3. Jänner

Samstag, 4. Februar 18.00 Uhr: UNIQA ÖFB-Cup-Viertelfinale gegen den Wiener Sportclub in Wien

Sonntag, 12. Februar, 14.30 Uhr: Admiral Bundesliga 17. Runde gegen Hartberg in der „josko ARENA“ in Ried

(Stand vom 2. Dezember, das Vorbereitungsprogramm für den Jänner folgt im Dezember, kurzfristige Änderungen möglich)

Fotocredit: Harald Dostal/www.sport-bilder.at